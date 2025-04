Il ministero dell’istruzione e del merito ha di recente invitato gli istituti italiani a non utilizzare lo schwa e l’asterisco in comunicazioni ufficiali. Sanzione normativa o strumento ideologico?

Il linguaggio inclusivo

È il 2015 quando Luca Boschetto pubblica un articolo relativo al linguaggio inclusivo, proponendo lo schwa (ə) al singolare e lo schwa lungo (ɜ) al plurale per declinare ogni parola che ha, tradizionalmente, morfemi che esprimono il maschile e il femminile, come proposte per superare “le limitazioni di una lingua fortemente caratterizzata per genere, con tutto ciò che ne consegue: impossibilità di parlare di sé o di altre persone senza menzionare il genere, impossibilità di parlare di persone che non si identificano in uno dei due generi binari“.

Circa dieci anni dopo il dibattito, arricchendosi di prospettive, voci e strumenti nuovi, conosce istanze di ogni tipo e una diffusione estremamente più ampia. Tuttavia, resta un terreno aperto, attraversato da tensioni, resistenze e numerosi interrogativi ancora irrisolti.

Molti linguisti, tra cui anche figure autorevoli nel panorama italiano, hanno sottolineato la necessità di continuare a riflettere sul rapporto tra lingua e società, evidenziando come la lingua non sia un sistema neutro ma uno strumento profondamente legato alle dinamiche di potere, rappresentazione e inclusione. Il linguaggio inclusivo non è esclusivamente una questione grammaticale, ma riguarda il riconoscimento delle identità e delle esperienze di chi non si riconosce nella tradizionale dicotomia maschile/femminile.

La circolare

In questo panorama, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato nel marzo scorso una circolare indirizzata alle scuole italiane, invitandole a mantenere quello che viene definito “un linguaggio corretto e accessibile” e nel rispetto delle norme linguistiche vigenti. Un richiamo a non utilizzare schwa e asterisco nelle comunicazioni ufficiali, inclusi i contenuti pubblicati sui siti web degli istituti scolastici, provvedimento che si fonda sul parere dell’Accademia della Crusca, che ha sottolineato come tali segni grafici possano compromettere la chiarezza e l’uniformità dei testi istituzionali.

Al contrario, qui non si intende esprimere un giudizio né a favore né contro le diverse soluzioni neutralizzanti adottate nel linguaggio inclusivo; ma ciò che risulta maggiormente rilevante è piuttosto l’atteggiamento ideologico del governo nei confronti di una serie di strategie che conoscono un uso alquanto limitato e ristretto a determinati gruppi e contesti, come il linguaggio dei social.

Bandire delle strategie che, fondamentalmente mirano ad un riconoscimento linguistico, ma anche simbolico e sociale (e possiamo citare Vera Gheno che sottolinea come “ciò che non ha un nome non esiste”) a soggettività non conformi al binarismo di genere, significa, di fatto chiudere un canale di dialogo con queste esistenze in favore di una politica esclusivamente concentrata sul mantenimento di un’organizzazione sociale fondata su ruoli, ormai, in decadenza.







Stereotipi e non binarismo

Si tratta di un atto che, politicamente, tradisce una visione stereotipata del genere e la promuove apertamente: ci ricorderemo tutti il dibattito mediatico attorno alle questione di “genitore 1” e “genitore 2”, usato come strumento polemico per deridere o demonizzare una prospettiva familiare (e di conseguenza sociale) non fondata sull’eteronormatività e non tradizionale nella prospettiva dei ruoli di genere. L’idea sottesa è che le donne debbano comportarsi da “vere donne” e gli uomini da “veri uomini”, in un sistema di ruoli rigidi e predeterminati, dove ogni deviazione è considerata sospetta o minacciosa, senza possibilità di sfumature e di complessità.

A sostegno di questa rigidità identitaria, la politica attuale sembra voler costruire delle vere e proprie impalcature ideologiche riducendo un dibattito pluralistico e multidisciplinare a semplificazioni che non lasciano spazio alla complessità della soggettività umana. Il discorso più che essere centrato sulle strategie in sé, che indubbiamente non sono l’unica soluzione al problema della rappresentazione non binaria, va orientato nella direzione che queste proposte aprono: una costruzione che non fonda le sue basi su ruoli netti, ma che permette una pluralità di soggettività e identità, oltre gli schemi tipici che ognuno di noi conosce molto bene.

Altre soluzioni possibili

In questo scenario mi sembra utile ricordare come la lingua italiana offra molte soluzioni per evitare ed aggirare il binarismo di genere: si suggerisce, per chi desidera parlare senza utilizzare il maschile non marcato (il “tutti“) e non esprimere il genere, alcune soluzioni proposte da linguisti e altri studiosi. Tra queste ricordiamo l’uso di nomi genere comune senza l’articolo, di pronomi relativi o indefiniti, termini collettivi o nomi neutri, strutture impersonali, perifrasi e riformulazioni del testo.

Se inizialmente apparirà complicato, una volta fatta l’abitudine ci si potrà esprimere in maniera corretta ma anche inclusiva, magari Valditara non si arrabbia.

