Tra le montagne innevate di Sauze d’Oulx si rinnova ogni anno un’esperienza straordinaria: SciAbile, un progetto nato nel 2003 per offrire a persone con disabilità fisiche e psichiche la possibilità di avvicinarsi allo sci e allo snowboard. Grazie al supporto della Scuola di Sci Sauze d’Oulx Project e di BMW Italia, questa iniziativa ha cambiato la vita di centinaia di partecipanti, regalando loro emozioni, sfide e nuove opportunità.

Un progetto che cambia la vita

Ogni inverno, si rinnova un’iniziativa straordinaria che trasforma il modo di vivere la montagna per persone con disabilità. SciAbile, nato nel 2003 grazie alla collaborazione tra la Scuola di Sci Sauze d’Oulx Project e BMW Italia, offre a chiunque abbia una disabilità fisica o psichica la possibilità di avvicinarsi allo sci e allo snowboard. Con oltre 16.000 ore di lezioni impartite a più di 1.700 allievi, il progetto SciAbile ha dimostrato di essere molto più di una semplice scuola di sci: è un luogo di crescita, inclusione e condivisione.

Storie di determinazione e successo

Ogni partecipante porta con sé una storia unica, fatta di sfide e traguardi. Tra loro c’è Carlotta “Cocca” Visconti, che ha iniziato a sciare con SciAbile all’età di otto anni e oggi, a trent’anni, è un’atleta della nazionale di boccia paralimpica. Ogni anno torna sulle piste insieme al padre Davide, per rivivere le emozioni della neve e consolidare un legame speciale con il progetto che l’ha accompagnata nella crescita.

Anche Emiliano Malagoli, pilota motociclistico e fondatore dell’associazione Diversamente Disabili, ha trovato nello sci una nuova dimensione. Dopo un incidente che gli ha cambiato la vita, ha deciso di mettersi alla prova sulle piste, riscoprendo il brivido della velocità e l’adrenalina dello sport. Emiliano è diventato un simbolo di resilienza e ha dimostrato che la passione non conosce limiti.

Un’arte che lascia il segno

Quest’anno, il progetto SciAbile ha accolto un contributo creativo inaspettato: quello dello street artist FlyCat, alias Luca Massironi, una delle figure di spicco del movimento Hip Hop italiano. Dopo aver conosciuto i protagonisti di SciAbile, FlyCat ha voluto lasciare un segno tangibile del suo sostegno, decorando con le sue opere colorate lo chalet “Sincero”, punto di ritrovo per allievi, istruttori e famiglie. Il suo intervento ha aggiunto un ulteriore tocco di magia e personalità a un luogo già carico di emozioni.

L’importanza del sostegno e della comunità

SciAbile non sarebbe possibile senza il supporto di BMW Italia, che va oltre il semplice finanziamento. La casa automobilistica ha inserito il progetto all’interno del programma di inclusione sociale “SpecialMente”, credendo fermamente nel valore dell’integrazione e dell’accessibilità allo sport. Anche il leggendario Alex Zanardi, prima del suo tragico incidente, ha sostenuto il progetto, ispirando gli allievi con il suo esempio di determinazione.







Ma il vero cuore pulsante di SciAbile sono gli istruttori e i volontari, che con passione e dedizione accompagnano ogni allievo nel suo percorso. Qui ogni progresso, piccolo o grande che sia, viene celebrato come un successo, perché rappresenta un passo avanti nella crescita personale di chi partecipa.

Dal 2003 fino ad oggi, SciAbile ha visto aumentare sempre più consensi e adesioni. I partecipanti al progetto sono sempre di più, ma ciò che ha reso una vittoria questo percorso è il fatto di essersi saputo allargare su scala nazionale e internazionale: ad oggi infatti, SciAbile è conosciuto in maniera allargata in tutto lo Stivale e oltre i suoi confini. Il range do età è molto vasto inoltre: il progetto unisce dai più piccoli ai più grandi, purché abbiano in comune la passione dello sport.

Oltre lo sport: un’esperienza di vita

Partecipare a SciAbile significa vivere un’esperienza che va ben oltre lo sci. Molti raccontano di portare con sé due valigie: una per l’attrezzatura e l’altra vuota, pronta a essere riempita di emozioni e ricordi indelebili. Ogni discesa diventa una metafora di vita, un viaggio interiore che permette di riscoprire fiducia in sé stessi e negli altri.

Alla fine della giornata, lo chalet “Sincero” si trasforma in un luogo di condivisione, dove le esperienze vengono raccontate davanti ad un pasto e una bevanda calda. Le amicizie che nascono sulle piste continuano anche fuori, rafforzando una comunità che ogni anno si espande e si arricchisce di nuove storie.

Una lezione di vita tra le montagne

Nel frenetico mondo di oggi, SciAbile rappresenta una pausa preziosa, un’occasione per riscoprire valori autentici e per dimostrare che la volontà può superare qualsiasi ostacolo. Sulle piste di Sauze d’Oulx, la neve diventa il palcoscenico di piccole e grandi conquiste, mentre il vento sul viso accompagna ogni allievo nella sua personale corsa verso la libertà.

Ancora una volta, tra le vette alpine, si celebra qualcosa di straordinario: la dimostrazione che l’inclusione, la passione e l’impegno possono davvero cambiare il mondo, una discesa alla volta.

Lucrezia Agliani