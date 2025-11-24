Un’immagine radicalmente nuova del dinamismo sotterraneo dell’Egeo emerge da un recente lavoro scientifico che potrebbe cambiare il modo in cui vengono interpretati i terremoti nelle aree vulcaniche. Nel 2025, è avvenuto uno sciame sismico a Santorini e Amorgos. Ora, un’analisi approfondita condotta da un team interdisciplinare europeo propone una spiegazione sorprendente: non sarebbero state le classiche faglie in movimento a generare il prolungato sciame di scosse, bensì l’oscillazione di un sistema magmatico profondo, descritto dagli studiosi come una sorta di “cuore geologico” in grado di pulsare lentamente, influenzando la crosta sovrastante.

Un quadro interpretativo completamente rivisto

La narrazione più diffusa fino a pochi mesi fa attribuiva la sequenza sismica a modesti episodi di slittamento lungo una delle numerose faglie che attraversano l’arco vulcanico dell’Egeo meridionale. Tuttavia, l’accurata revisione dei dati – eseguita integrando tecniche di sismologia avanzata, modellazione tridimensionale e analisi geodetiche – ha rivelato un meccanismo meno intuitivo e molto più complesso. Il gruppo di ricerca coinvolge l’ALomax Scientific (Francia), l’Università Aristotele di Salonicco (Grecia) e l’University College London (Regno Unito), riunendo competenze complementari che hanno permesso di affrontare il problema con un approccio multidisciplinare.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, porta alla luce un processo dinamico che si verifica a grande profondità, dove la roccia fusa risponde a variazioni di pressione interne generando episodi di espansione e contrazione. Questi movimenti, sebbene possano apparire impercettibili su scala umana, sono sufficienti a provocare una sequenza di scosse sismiche minori disseminate nel tempo e nello spazio, come quelle registrate nel 2025.

Un sistema magmatico che si comporta come un motore pulsante

Secondo gli autori, il sottosuolo dell’Egeo nasconde un volume di magma particolarmente sensibile a oscillazioni fisico-chimiche che ne alterano la pressione interna. Non si tratta di una risalita verso la superficie o di un’imminente eruzione, ma di un ciclo fisiologico del sistema vulcanico: una sorta di battito, lento e profondo, in cui il magma aumenta e diminuisce di volume. La crosta sovrastante, nel tentativo di adattarsi a questi cambiamenti, si frattura progressivamente generando i terremoti osservati.

L’analogia con il funzionamento di un cuore non è solo suggestiva, ma anche funzionale alla comprensione del fenomeno. Le camere magmatiche profonde possono comportarsi come sacche elastiche: quando ricevono nuovo apporto di materiale caldo da regioni ancora più profonde, tendono a espandersi; quando invece si raffreddano o perdono gas, si contraggono. A ogni variazione, la roccia circostante reagisce, producendo microfratture e rilasciando energia sismica.

Gli studiosi ritengono che proprio uno di questi cicli sia stato responsabile dell’intensa attività registrata attorno a Santorini e Amorgos, dove i sismografi hanno rilevato centinaia di microterremoti in poche settimane.







Perché questo studio rappresenta un punto di svolta

Uno dei meriti principali della ricerca è di aver dimostrato che non tutte le sequenze sismiche devono essere ricondotte a movimenti tettonici superficiali. In contesti geologicamente attivi e caratterizzati dalla presenza di sistemi vulcanici complessi, gli eventi sismici possono derivare da processi profondi che non comportano necessariamente un incremento del rischio eruttivo.

Finora, le interpretazioni più immediate tendevano a correlare gli sciami sismici con un potenziale stress sulle faglie locali. Tale semplificazione, se applicata in modo sistematico, può portare a valutazioni non sempre accurate sul rischio. L’analisi condotta dai ricercatori francesi, greci e britannici invita invece a considerare un ventaglio più ampio di possibilità interpretative, rendendo urgente l’adozione di modelli geofisici più sofisticati in regioni come il Mar Egeo.

La metodologia: un mosaico di tecniche per leggere il sottosuolo

Per ricostruire il comportamento del magma, i ricercatori hanno utilizzato una combinazione di dati raccolti da reti sismiche ad alta risoluzione, sensori GPS e modelli matematici avanzati. La sismologia classica, pur fondamentale, non sarebbe stata sufficiente senza il contributo della modellazione tridimensionale, che ha permesso di distinguere i piccoli movimenti di deformazione crostale attribuibili alla pressione magmatica da quelli provocati da una faglia in scivolamento.

Un ruolo essenziale è stato svolto anche dall’analisi delle onde sismiche generate dagli eventi più energetici dello sciame. Studiando la loro propagazione, gli scienziati hanno identificato un volume anomalo situato a diversi chilometri di profondità: un indizio chiave per riconoscere l’origine magmatica della sequenza sismica.

La convergenza dei risultati ottenuti attraverso tecniche indipendenti ha permesso di confermare l’ipotesi del “cuore pulsante”, rendendo il modello estremamente robusto dal punto di vista scientifico.

Santorini, in particolare, rappresenta un sistema vulcanico di grande importanza scientifica e storica, noto per aver dato luogo all’eruzione minoica, una delle più grandi della storia umana. Ogni miglioramento nella capacità di interpretarne il comportamento sotterraneo costituisce un passo avanti nella prevenzione e nella mitigazione dei rischi.

Un invito alla prudenza scientifica e comunicativa

Gli autori ricordano la necessità di non interpretare automaticamente ogni attività sismica in prossimità di un vulcano come un segnale premonitore di un’eruzione. I risultati ottenuti dimostrano invece che le camere magmatiche possono produrre cicli interni di pressione che generano terremoti senza comportare rischi immediati per la popolazione.

Questo non significa minimizzare i fenomeni registrati, ma piuttosto leggerli con una maggiore consapevolezza del contesto geodinamico. La stessa comunità scientifica, spiegano i ricercatori, deve mantenere un approccio equilibrato, evitando conclusioni affrettate che potrebbero generare allarme o, al contrario, sottovalutazioni del rischio.

Una comprensione più profonda dei vulcani dell’Egeo

Il lavoro pubblicato su Science rappresenta un contributo fondamentale alla geofisica contemporanea, non solo per le nuove informazioni fornite sulle isole di Santorini e Amorgos, ma anche perché introduce un modello generale applicabile a molti sistemi vulcanici complessi nel mondo.

Il concetto del “cuore di magma” che pulsa nelle profondità della Terra offre una metafora potente e allo stesso tempo scientificamente accurata, capace di descrivere un meccanismo che sfugge alla nostra percezione diretta, ma che condiziona profondamente il comportamento della crosta terrestre.

Patricia Iori