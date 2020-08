In Italia sono in 10.000 gli iscritti a Scientology, mica pochi. Coinvolti da amici o parenti, tutti insieme appassionatamente per ripulire il mondo e migliorare sé stessi, alla modica cifra di 450 dollari all’anno.

Se qualcuno mi offrisse un test di autovalutazione per scoprire quanto sono soddisfatta della mia vita, forse gli chiederei come mai ha tutto questo tempo libero. O perchè lui è così soddisfatto da avere il tempo di interessarsene. Mamma e papà mi hanno sempre detto di non accettare caramelle dagli sconosciuti, poi ho sentito dire che quando il diavolo ti accarezza è perchè vuole l’anima, quindi sono cresciuta diffidente.

Ma a qualcuno può interessare liberare il proprio thetan, la propria anima, e potenziare le proprie capacità. La Chiesa di Scientology si pone infatti come un ponte di accesso a livelli superiori di esistenza. Una vera e propria guida all’autopotenziamento in nome di un mondo migliore.

Come attraversare il ponte di Scientology

Lo strumento fondamentale per avanzare è l’auditing, vere e proprie confessioni/sedute di terapia, con lo scopo di eliminare tutti gli engrammi, traumi di vite passate, che tormentano il vostro thetan. Durante la seduta il vostro auditor di fiducia misurerà con il suo E-meter la massa dei vostri pensieri, per individuare quelli più dolorosi e aiutarvi ad eliminarli. Contemporaneamente appunterà ogni parola della vostra confessione per riuscire ad avere un quadro completo di voi.

I vari step lungo l’attraversamento del ponte sono:

preclear

clear

operating thetan (OT), ultimo livello suddiviso a sua volta in altri 8 gradi di conoscenza, a cui corrispondono le risposte alla vita, all’universo e tutto quanto.

Ovviamente per accedere a queste rivelazioni è necessario studiare (acquistare) tutti i testi di scientology e studiarne a fondo la dottrina. Senza dimenticare di partecipare a seminari e corsi di automiglioramento (min 35€) e sottoporsi a svariate ore di auditing professionale. Quest’ultimo venduto in più pacchetti, va da un minimo di 110/120 €/ora fino a 500€/ora, a seconda della qualifica dell’auditor e del prestigio dell’organizzazione in cui viene amministrato. La quantità di ore necessarie per liberarsi da tutti questi terribili engrammi è ovviamente soggettiva. In media, per raggiungere il grado di OT 8, al costo di tutte queste attività propedeutiche vanno sommati i 450 dollari annuali di iscrizione all’IAS.

Raggiunto questo livello si può anche accedere alla Sea Organization oSea Org, un’organizzazione ristretta alle cariche più alte, firmando un contratto con la Chiesa per un miliardo di anni perchè si sà, l’anima è immortale.

SPOILER ALERT

Tutte le credenze della chiesa sono raccolte nella Space Opera e nascono dalla mano di L. Ron Hubbard, ex-autore di racconti di fantascienza e fondatore della chiesa. Hubbard è entrato nel Guiness dei primati nel 2006 come l’autore con più libri (1,084 ) e audiolibri (185) pubblicati al mondo. La sua opera maggiore resta comunque Dianetics, best seller da 25 milioni di copie, e bibbia di Scientology.

Spoiler alert: se avete intenzione di attraversare il ponte, saltate questa parte perchè la sua lettura senza la giusta preparazione, secondo i dettami della chiesa, è un rischio per la vita. Si tratta di rivelazioni trapelate da ex-scientologist e riservate soltanto ai gradi più alti di OT.









Xenu, un terribile tiranno intergalattico, 75 milioni di anni fa decise di gettare tutti gli esseri umani dentro dei vulcani sul nostro pianeta. Non contento lanciò su di loro bombe ad idrogeno riducendoli in thetan vaganti, che da allora in grappoli infestano i nostri corpi. Raggiunti i livelli più alti di OT ci si preoccupa infatti di liberarsi di questi ospiti indesiderati con il self-auditing. E se soffrite di ansia, mal di mondo, encefalea o siete umani, sappiate ancora una volta che è colpa dei thetan.

ETICA: termini d’uso

Alla chiesa sono associate molte onlus e organizzazioni benefiche sparse nel mondo, motivando la necessità di ricevere donazioni con il supporto necessario a queste attività. Le maggiori critiche sono rivolte alla sua sezione amministrativa di controllo, l’Etica, che si occupa di esaminare e raddrizzare i comportamenti soppressivi.

Il mondo secondo Scientology è diviso in due semplici categorie, male e bene, persone soppressive e scientologist.

Uno scientologist ha diversi obblighi da rispettare, sempre e comunque lungo la strada verso la libertà. In primis deve informare la chiesa circa azioni passate illegali. Tali eventi saranno registrati in forma scritta dall’organizzazione e probabilmente spillati nello stesso portfolio in cui vengono riportati i resoconti delle sedute di auditing. Inoltre è obbligatorio disconnettersi da persone soppressive, ossia contrarie ai loro ideali, anche se si tratta della cara nonnina.

In caso di minaccia la chiesa adotta la strategia Attack the attacker, ideata da Hubbard e portata avanti, dopo la sua morte, dal suo secondo in comando, David Miscavige. Si tratta di individuare gli scheletri nell’armadio del soppressivo di turno e usarli contro di lui.

L’aura agghiacciante attorno alla chiesa è alimentata dalle numerose testimonianze di abusi psicologici, e non solo, subiti da ex-scientologist. Se poi sei il leader di Scientology e dopo essersene tirata fuori, è tua nipote a fondare un sito di supporto per ex-scientologist, allora qualche domanda sarebbe giusto porsela.

Molti lavorano per pagare il proprio percorso spirituale, arrivano a chiedere prestiti e ad offrire prestazioni gratuite di servizi alla chiesa. Si stima che per raggiungere i livelli più alti l’investimento parta da un minimo di 150.000/200.000€ circa . Nell’ascoltare le testimonianze di coloro che ne sono usciti viene da chiedere che razza di lavoro facessero.

Ma è questo il bello, quando uno ha fede e crede realmente in qualcosa allora davvero si possono smuovere le montagne. Forse questa è una buona lezione made in Scientology.

Valeria Zoppo