Nella cornice dell’impegno crescente degli Stati Uniti verso la comprensione delle cause dello spettro autistico, il National Institutes of Health (NIH) ha lanciato l’Autism Data Science Initiative (ADSI), un’iniziativa di ricerca da 50 milioni di dollari che sfrutterà risorse di dati su larga scala per esplorare i fattori che contribuiscono alle cause e alla crescente prevalenza dei disturbi autistici.

L’Autism Data Science Initiative, questo il nome drl progetto, è stato lanciato con una call for proposals il 27 maggio 2025, ed è rivolto a istituzioni di ricerca, università, enti no-profit, organizzazioni statali e locali.

Sosterrà 13 progetti pionieristici che si basano su dati genomici, epigenomici, metabolomici, proteomici, clinici, comportamentali e sui servizi per l’autismo. Questi progetti andrano ad integrare, aggregare e analizzare dati esistenti, generando nuovi dati mirati. I risultati saranno validati attraverso hub di replicazione indipendenti.

L’annuncio arriva in un contesto delicato, già segnato da tensioni tra comunità scientifica e amministrazione accusata di aver sostenuto e promosso ipotesi discusse sull’autismo.

Tra le istituzioni coinvolte c’è la Weill Cornell Medicine, che si è aggiudicata una parte importante dei fondi per sviluppare nuovi modelli predittivi basati su grandi banche dati di salute pubblica e registri clinici. Il progetto punta a identificare correlazioni finora invisibili, sfruttando l’intelligenza artificiale e strumenti di machine learning.

L’obiettivo è quelli di creare “risorse dati integrate”, colmare lacune nel patrimonio informativo esistente. Promuovere analisi sul contributo di fattori genetici e non genetici alla condizione di autismo, e favorire la replicazione indipendente degli studi. Tra gli aspetti importanti dell’iniziativa, vi è l’approccio dell’“exposoma” — insieme delle esposizioni ambientali, mediche, di stile di vita — da mettere in relazione con i dati genetici e biologici.

Cosa studieranno i progetti finanziati

L’autismo è una condizione altamente variabile caratterizzata da difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, insieme a modelli di comportamento e interessi ristretti o ripetitivi. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, i casi di autismo negli USA sono aumentati da meno di 1 bambino su 2.000 negli anni ’70 a circa 1 su 31 oggi.

Tra i progetti scelti vi è quello associato al Center for Autism Research, Children’s Hospital of Philadelphia guidato dalla prof.ssa Judith Miller. Il team utilizzerà un vasto set di dati su salute materna e infantile per esplorare come la genetica interagisca con ambiente e condizioni socioeconomiche. Considerando fattori come qualità dell’aria dell’acqua, povertà , cambiamenti nei criteri diagnostici.

Un altro progetto, con a capo Jonathan Sebat dell’Università della California, San Diego, utilizzerà invece dati genetici per comprendere come l’esposizione ambientale possa modulare il rischio associato a varianti genetiche.

Perché è importante — e cosa resta aperto

L’autismo — noto come Disturbo dello spettro autistico (ASD) — è una condizione che influenza il modo in cui una persona comunica, interagisce con gli altri e percepisce il mondo. Non esiste un solo tipo di autismo, ma tante sfumature diverse, e negli ultimi decenni la prevalenza delle diagnosi è aumentata.

Ciò non significa, secondo gli esperti, che l’autismo sia “più diffuso” rispetto a prima. C’è una maggiore consapevolezza e i segnali, che in passato potevano passare ignorati, oggi si riconoscono e si comprendono meglio. Gli studi indicano che la genetica svolge un ruolo significativo. Si stima che circa l’80% dei casi noti abbia una componente genetica riconoscibile.

Nonostante l’entusiasmo per l’ADSI, sono emersi dubbi e controversie. Alcuni ricercatori hanno espresso perplessità sulle modalità scelte per assegnare i finanziamenti.

Un punto centrale riguarda la procedura scelta, chiamata “Other Transaction” (OT). Al contrario dei tradizionali bandi, consente un maggiore controllo all’ente finanziatore. Per alcuni questo potrebbe mettere in discussione trasparenza e indipendenza della ricerca.

Anche per quanto riguarda il processo di revisione delle proposte ha suscitato critiche. Sembrerebbe che alcuni passaggi siano stati omessi, quindi risulta una non completa chiarezza sulla scelta dei progetti.

A rendere la situazione ancora piu complessa c’è il contesto politico. L’amministrazione guidata da Robert F. Kennedy Jr., Segretario alla Salute, aveva sollevato ipotesi che la comunità scientifica considera prive di basi solide.

Implicazioni per la comunità, le famiglie e la scienza

L’investimento di 50 milioni di dollari in 13 progetti rappresenta comunque un segnale chiaro: l’autismo resta una priorità di ricerca, con l’obiettivo di promuovere studi su larga scala e multidisciplinari.

Per molti, soprattutto per chi vive ogni giorno questa realtà, l’iniziativa rappresenta una speranza concreta. Comprendere meglio perché si sviluppa l’autismo, quali fattori di rischio si possono davvero modificare e quali interventi possano migliorare la qualità della vita nel tempo.

Per gli addetti ai lavori, l’approccio integrato apre la strada a una sorta di “medicina di precisione” per l’autismo. Si tratta di capire come genetica, ambiente, fattori perinatali e condizioni socioeconomiche interagiscano tra loro, influenzando l’andamento del disturbo in modi diversi per ogni individuo.

Al di là delle difficoltà, la riuscita di questo progetto dipenderà anche dalla qualità della ricerca. Trasparenza, replicabilità dei risultati e comunicazione chiara saranno fondamentali per evitare allarmi ingiustificati o conclusioni parziali.

Prospettive e prossimi passi

I progetti selezionati dovrebbero partire verso la fine del 2025 e svilupparsi nei 2-3 anni successivi. Tra gli obiettivi principali ci sono:







Individuare nuovi fattori ambientali o perinatali che possano influenzare il rischio di autismo.

Analizzare come varianti genetiche e ambiente interagiscano per determinare esiti individuali, come gravità del disturbo, comorbidità o risposta a interventi.

Sfruttare dataset già esistenti e colmare eventuali lacune con nuovi dati.

Condurre studi di replicazione indipendente per garantire che i risultati siano solidi e generalizzabili.

Utilizzare i dati raccolti per orientare politiche sanitarie, interventi e progettare studi clinici più mirati in futuro.

È indispensabile garantire un equilibrio: non trascurare la genetica a favore delle esposizioni ambientali e non presentare conclusioni parziali come definitive. Conoscere la causa genetica non risolve tutte le domande, ma resta un elemento chiave.

Allo stesso modo è anche importante coinvolgere attivamente la comunità autistica. Come anche le famiglie e gli stakeholder nella progettazione degli studi e nella validazione dei risultati, per garantire che la ricerca risponda alle esigenze reali di chi ne ha bisogno.

L’investimento da 50 milioni di dollari rappresenta un passo significativo per la ricerca sull’autismo. L’idea è chiara: combinare genetica, ambiente, colmare lacune di conoscenza e migliorare le prospettive per chi vive con l’autismo.

Tuttavia, alla base di questo impegno sono fondamentali: rigore scientifico, trasparenza e comunicazione equilibrata. Solo così i dati raccolti potranno tradursi in conoscenza solida e utile, senza creare allarmi ingiustificati ma offrendo risposte concrete. Sarà interessante vedere quali risultati e quali sfide emergeranno e in che modo la comunità scientifica riuscirà a trasformare questi dati in interventi concreti.

Felicia Bruscino