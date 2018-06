Quando si tratta di comprendere più a fondo perché la gente si ammala, la scienza medica ha a lungo presunto che più grande è il campione di soggetti umani, meglio è. Ma una nuova ricerca condotta dall’Università della California, Berkeley, suggerisce che questo approccio basato sui big data potrebbe essere decisamente fuorviante.

Questo è in gran parte dovuto al fatto che le emozioni, il comportamento e la fisiologia variano notevolmente da una persona all’altra e da un momento all’altro. Quindi, la mediazione dei dati raccolti da un ampio gruppo di soggetti umani in un determinato istante offre solo un’istantanea piuttosto sfocata, hanno detto i ricercatori.

Ognuno è speciale a modo suo

I risultati, pubblicati questa settimana negli Atti della rivista National Academy of Sciences, hanno implicazioni su tutto: dall’estrazione dei dati sui social media alla personalizzazione delle terapie sanitarie. E potrebbero cambiare il modo in cui i ricercatori e i medici analizzano, diagnosticano e trattano i disturbi mentali e fisici.

Ha detto l’autore principale dello studio Aaron Fisher, un assistente professore di psicologia all’Università di Berkeley:

“Se vuoi sapere che cosa provano le persone o come si ammalano, devi condurre ricerche su individui, non su gruppi. Malattie, disturbi mentali, emozioni e comportamenti sono espressi all’interno delle singole persone, nel tempo. Un’istantanea di molte persone in un determinato momento non può catturare questi fenomeni.”

Inoltre, le conseguenze di continuare a fare affidamento sui dati di gruppo nelle scienze mediche, sociali e comportamentali includono: diagnosi errate, prescrizione di terapie sbagliate e il perpetuare in genere di teorie e sperimentazioni scientifiche che non sono adeguatamente calibrate alle differenze tra gli individui.









Dai big data collettivi ai big data individuali

Detto questo, una soluzione è a portata di mano. Continua Fisher:

“Le persone non dovrebbero necessariamente perdere la fiducia nelle scienze mediche o sociali. Invece, dovrebbero vedere il potenziale per condurre studi scientifici come parte delle cure di routine, ed è così che possiamo veramente personalizzare la medicina. Le moderne tecnologie ci consentono di raccogliere molte osservazioni per persona in modo relativamente semplice. E il computing moderno rende possibile l’analisi di questi big data in modi che non erano possibili in passato.”

Fisher e colleghi ricercatori della Drexel University di Filadelfia e dell’Università di Groningen, nei Paesi Bassi, hanno utilizzato modelli statistici per confrontare i dati raccolti su centinaia di persone. Inclusi individui sani e con disturbi che vanno dalla depressione e dall’ansia al disturbo da stress post-traumatico e dal disturbo di panico.

In sei studi separati hanno analizzato i dati tramite sondaggi online, nonché test elettrocardiografici per misurare le frequenze cardiache. I risultati hanno mostrato costantemente che ciò che è vero per il gruppo non è necessariamente vero per l’individuo.









Terapie personalizzate

Ad esempio, un’analisi di un gruppo di persone con depressione ha scoperto un elevato livello di ansia tra i soggetti. Ma quando la stessa analisi è stata applicata a ciascun individuo in quel gruppo, i ricercatori hanno scoperto ampie variazioni di ansia che andavano da zero a livelli ben al di sopra della media del gruppo.

Inoltre, osservando la correlazione tra paura ed evitamento, hanno trovato che per molti individui, la paura non li ha indotti ad evitare determinate attività.

Ha detto lo psicologo di UC Berkeley Stephen Hinshaw, esperto in psicopatologia e membro della facoltà del programma di scienze cliniche del dipartimento:

“Le scoperte di Fisher implicano chiaramente che catturare i processi di una persona mentre fluttuano nel tempo può portarci molto più vicino al trattamento individualizzato.”

Oltre a Fisher, i coautori dello studio sono John Medaglia alla Drexel University e Bertus Jeronimus all’Università di Groningen.

Roberto Bovolenta