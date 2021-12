Scienze della Comunicazione: cosa si studia e sbocchi lavorativi

Posted on

Le Scienze della Comunicazione studiano la sociologia dei processi e dei fenomeni comunicativi, esaminandone le diverse tipologie.

In ambito accademico, la laurea che si consegue presso questa Facoltà permette di acquisire conoscenze specifiche sulle comunicazioni di massa (come i nuovi media, ma anche il giornalismo, la televisione, la radio, il mondo dello spettacolo).

Viene inoltre approfondito tutto il settore del linguaggio che viene utilizzato nel marketing, nella pubblicità e nelle comunicazioni istituzionali e professionali.

Il percorso formativo della laurea in Scienze della Comunicazione prevede un piano di studi articolato, definito dalle attitudini personali dello studente e dalle sue preferenze didattiche.

Sia le Università che operano in presenza, che quelle basate sull’e-learning, quando organizzano un corso di laurea in Scienze della Comunicazione, offrono la possibilità di affiancare alle discipline fissate dai programmi, anche attività integrative a scelta dello studente.

Chi dovrebbe scegliere di laurearsi in Scienze della Comunicazione

Le competenze che si acquisiscono frequentando la Facoltà di Scienze della Comunicazione sono attinenti alla formazione di un Professionista della Comunicazione, in grado di stabilire rapporti con il pubblico.

Ciò significa che, in base all’ambito nel quale opera – ideologico o commerciale – si tratta, per esempio, di un soggetto in grado di:

informare, e diffondere conoscenza,

creare nuovi prodotti,

predisporre strategie di marketing e di fidelizzazione della clientela,

migliorare l’immagine di un marchio.

Chi si iscrive a un corso di laurea in Scienze della Comunicazione può scegliere tra diversi indirizzi di studio, rivolti ad approfondire i vari tipi di comunicazione, facendo riferimento all’obiettivo da raggiungere.

La comunicazione, infatti, è tanto più efficace quanto più riesce a ottenere risultati sui soggetti ai quali si rivolge.

Per questo, si tratta di un tipo di studio adatto soprattutto a chi abbia una propensione per le Lingue e per la comunicazione verbale e scritta.

Non solo: oggi, chi vuole diventare un professionista in questo campo, deve tener conto del grande sviluppo dell’informazione nel mondo del web, oltre che in quello fisico. Deve quindi essere consapevole che le sue conoscenze dovranno riguardare anche i canali online.

Dal punto di vista dei piani didattici, si tratta di una Facoltà che prevede numerose materie, tutte caratterizzate da un indirizzo sociologico e conoscitivo dei fenomeni relativi alla comunicazione.

Il piano di studi comprende discipline come:

Sociologia dei processi culturali e comunicativi, riferita alla sociologia della cultura e delle comunicazioni di massa;

Semiotica, intesa come materia di studio dei segni e del modo che assegna loro un senso;

Teoria del linguaggio, Letteratura italiana contemporanea, Antropologia culturale, Storia e tecnica del giornalismo, Etica della comunicazione;

Abilità informatiche e telematiche;

Lingua e comunicazione inglese;

Storia moderna e contemporanea;

Storia della musica moderna e contemporanea, Storia del teatro e dello spettacolo, Storia e critica del cinema.

A queste discipline che, di norma, hanno carattere propedeutico a seconda dell’indirizzo che lo studente intende seguire, si aggiungono insegnamenti a scelta e attività di carattere pratico, che completano la formazione, contribuendo a creare una figura competente in ogni settore della comunicazione.

Concluso il suo percorso di studi, il laureato in Scienze della Comunicazione si qualifica come un professionista del settore, in grado di inserirsi facilmente nel mercato del lavoro.

Ѐ chiaro che ogni Ateneo, sia tradizionale che telematico, dispone un piano di studi diverso, relativo all’indirizzo che intende dare allo studente.

A questo scopo, anche i CFU (Crediti di Formazione Universitaria) di ogni materia possono variare da un Istituto all’altro e, per essere assegnati, possono richiedere interazioni con altre discipline.

Differenze tra le facoltà di Scienze della Comunicazione on line e quelle in presenza

Dal punto di vista funzionale, la didattica a distanza e quella in presenza si equivalgono: le materie previste dai piani di studio sono sostanzialmente identiche e seguono gli stessi criteri di selezione della scelta da parte dello studente, che può decidere l’indirizzo da dare alla sua formazione universitaria.

La principale differenza tra i due tipi di insegnamento si può individuare negli strumenti applicativi predisposti: mentre negli Atenei di tipo tradizionale, le lezioni e gli esami si svolgono in presenza e seguono scadenze prestabilite, il calendario dei corsi di laurea online è flessibile e si rivolge soprattutto a chi è impegnato nel mondo lavorativo o familiare.

Gli strumenti didattici basati sull’e-learning sono agili e fruibili da qualsiasi dispositivo, anche mobile, possono essere seguiti nei tempi e nei modi scelti dallo studente, in maniera totalmente autonoma e compatibile con i suoi personali impegni.

Inoltre, i programmi dei corsi a distanza vengono costantemente aggiornati, un compito facilitato dal carattere digitale dell’insegnamento online.

A ogni studente viene affiancato un tutor personale, figura che manca nella didattica in presenza e che si rivela estremamente utile ai fini dell’assimilazione dei concetti.

Il tutor, infatti, è un professionista che, grazie alle competenze acquisite, concorda e ottimizza il piano di studi assieme allo studente, fornendogli chiarimenti e offrendogli un valido supporto, sia durante la fase di apprendimento che in sede di verifica.

Certo, chi decide di frequentare un corso di laurea in Scienze della Comunicazione scegliendo la didattica a distanza, sa che il suo percorso non avrà il carattere di “socialità” tipico dell’Università in presenza, mancando il rapporto con i colleghi e, in qualche caso, anche con i docenti.

Inoltre, i costi del corso di laurea online sono solitamente più elevati rispetto alle consuete tasse universitarie: per questo, si tratta di un sistema didattico rivolto soprattutto a chi possiede già un reddito proprio, oppure fa affidamento su una condizione economica personale o familiare senza particolari problemi.

Per mitigare questo inconveniente e facilitare l’iscrizione alle diverse Facoltà telematiche, comunque, molti Istituti che propongono corsi di laurea a distanza offrono l’opzione di rateizzazione delle quote.

Dal punto di vista della validità, invece, non esiste alcuna differenza tra i due tipi di laurea, perché il titolo conseguito a distanza ha la stessa efficacia di quello rilasciato da un Ateneo tradizionale.

Il D.M. 17 aprile 2007 ha, infatti, stabilito che entrambi i diplomi di laurea hanno lo stesso valore legale; inoltre, il titolo conseguito online viene riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) e permette, a chi lo detiene, di partecipare a concorsi pubblici o privati e sostenere colloqui presso Enti o aziende che, per l’assunzione, richiedano quel grado di istruzione.

Quali sbocchi lavorativi offre la laurea in Scienze della Comunicazione

Ogni forma di comunicazione riveste un’importanza fondamentale nello sviluppo della società: attraverso il linguaggio comunicativo, si entra in relazione con gli altri, si stabiliscono rapporti, si scambiano informazioni e si aumenta la conoscenza personale.

Nel mondo moderno, i professionisti della comunicazione sono sempre più richiesti e assumono una importanza sempre crescente: quasi tutte le aziende necessitano di esperti in questo campo, delegando loro il compito di occuparsi della pubblicità e delle strategie di marketing.

Per questo, le Università, sia fisiche che on line, organizzano corsi idonei a formare professionisti preparati e competenti, differenziando i diversi indirizzi ed evidenziando le sfumature che li distinguono, a seconda del percorso che chi sceglie di iscriversi intende seguire.

La laurea in Scienze della Comunicazione, assegnando una formazione teorica e pratica insieme, permette di rivestire ruoli qualificati in vari ambiti:

all’interno di Istituzioni come enti pubblici o privati,

nel mondo della cultura e dell’informazione,

nella comunicazione d’impresa,

negli uffici stampa,

nelle redazioni editoriali e

nel marketing, anche letterario.

Con il titolo di studio accademico in Scienze della Comunicazione si può assumere la figura professionale di addetto alle pubbliche relazioni di un’azienda, si possono organizzare eventi e convegni, si può svolgere il ruolo di addetto alla vendita e alla distribuzione dei prodotti d’impresa.

Dato il crescente e costante sviluppo della rete digitale come piattaforma economica, si può svolgere la professione di web editor o social media manager, occupandosi della creazione e della gestione di siti internet o pagine social.

Grazie alla conoscenza di una o più lingue straniere, oltre a quella della lingua e della letteratura italiana, si può svolgere la professione di traduttore o proofreader per il web o per case editrici; si può anche svolgere attività di consulenza in campo editoriale, culturale e turistico.

Considerazioni finali e conclusione in merito a Scienze della Comunicazione

Chiunque intenda iniziare una carriera come esperto della comunicazione e della diffusione culturale, può affidarsi alla formazione universitaria di un corso in Scienze della Comunicazione, la cui struttura multidisciplinare permette di ottenere una solida e completa preparazione professionale.

Grazie a questa tipologia di studi, oltre ad apprendere i fondamentali dell’arte della comunicazione e dell’informazione globale, si viene a conoscenza degli strumenti più idonei per elaborare strategie di marketing, si affina il livello personale di conoscenza della lingua inglese e si ottiene un’ottima padronanza degli strumenti informatici.

A seconda delle proprie esigenze personali e degli impegni pregressi, è possibile iscriversi al corso di laurea presso un Ateneo italiano o estero e seguire le lezioni in presenza, oppure scegliere il sistema didattico digitale.

Nel caso delle Università telematiche, l’organizzazione dello studio potrà essere personalizzata e il raggiungimento del titolo avverrà negli stessi tempi previsti per la frequentazione di un corso di tipo tradizionale.

In entrambi i casi, il diploma di laurea conseguito sarà valido ed efficace per qualsiasi realtà lavorativa.

Fonte delle informazione: https://www.unimilano.net/corso-di-laurea-triennale-scienze-della-comunicazione

