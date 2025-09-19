La Francia ha vissuto una nuova giornata di scioperi e manifestazioni che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone, confermando un clima di forte tensione sociale. Dalle prime ore della mattina, trasporti rallentati, scuole chiuse e blocchi studenteschi hanno segnalato l’adesione diffusa agli scioperi di massa in Francia, di carattere nazionale, indetti contro le politiche di austerità annunciate dal governo. I disagi sono stati avvertiti soprattutto a Parigi, dove il traffico ferroviario e la metropolitana hanno funzionato a capacità ridotta, mentre nei territori d’oltremare, come in Martinica, si sono registrati episodi di sabotaggio alle forniture idriche.

Scontri isolati e massiccia presenza delle forze dell’ordine

Se la maggior parte delle proteste si è svolta in modo pacifico, non sono mancati episodi di tensione durante gli scioperi di massa in Francia. A Parigi e Lione sono stati segnalati tafferugli, con lanci di oggetti e uso di lacrimogeni da parte della polizia. In totale, il ministero dell’Interno ha parlato di decine di arresti, undici solo nella capitale. Per prevenire derive violente, circa 80mila agenti tra poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati in tutto il Paese, con particolare attenzione alla capitale.

Le autorità temevano infatti l’infiltrazione di gruppi radicali all’interno dei cortei e hanno invitato i commercianti lungo i percorsi delle manifestazioni a proteggere le proprie attività.

Le radici della mobilitazione e degli scioperi di massa in Francia affondano nel malcontento per la nuova legge di bilancio, che prevede tagli alla spesa pubblica senza precedenti. Già il precedente primo ministro François Bayrou aveva presentato un piano da 44 miliardi di euro di riduzioni entro il 2026, sostenendo che il peso del debito – oggi al 114% del PIL – minacciava il futuro della Francia. La sua linea dura, però, ha contribuito alla caduta del governo. Ora il nuovo premier, Sébastien Lecornu, ha ereditato lo stesso problema: garantire il risanamento dei conti pubblici senza scatenare una rivolta sociale.

Il ruolo dei sindacati negli scioperi di massa in Francia

Otto delle principali sigle sindacali francesi hanno chiamato i cittadini a scendere in piazza, parlando di un piano di bilancio “brutale”. Per la CGT e la CFDT, le due confederazioni più influenti, le manifestazioni rappresentano un avvertimento diretto a Lecornu. “Questa giornata è già un successo”, ha dichiarato Sophie Binet della CGT, mentre Marylise Léon (CFDT) ha sottolineato che i lavoratori non accetteranno sacrifici unilaterali. Il sindacato degli insegnanti ha denunciato condizioni lavorative insostenibili, stipendi bassi e la progressiva erosione dell’istruzione pubblica.

Oltre ai sindacati, la protesta è stata animata da studenti e lavoratori comuni, convinti che la stretta sull'austerità colpirà soprattutto le fasce più deboli. Molti licei sono stati occupati o bloccati dagli studenti, mentre le farmacie e diversi uffici pubblici hanno chiuso i battenti.







Numeri e partecipazione

La giornata ha registrato livelli di partecipazione impressionanti. Secondo la CGT, oltre un milione di persone hanno aderito alla mobilitazione, mentre il ministero dell’Interno ha stimato circa la metà. In mattinata erano già state censite più di 230 azioni di protesta in tutto il Paese. A Parigi la marcia principale è partita nel primo pomeriggio, con migliaia di manifestanti lungo i boulevard, mentre città come Nantes, Rennes e Lione hanno visto cortei numerosi e talvolta agitati.

La politica di fronte al bivio

Il neo-premier Lecornu, terzo capo di governo nominato dopo lo scioglimento dell’Assemblea nazionale deciso da Emmanuel Macron nel 2024, ha cercato di smorzare le tensioni promettendo “cambiamenti di sostanza e di forma” nella legge di bilancio. Ha già escluso l’abolizione di due giorni festivi, una delle misure più contestate, ma non ha chiarito come intenda affrontare gli altri nodi, dai sussidi di disoccupazione alle pensioni, passando per la spesa sanitaria. Intanto, il deficit pubblico francese continua a sfiorare il doppio del limite imposto dall’Unione Europea, e il debito supera i 3.300 miliardi di euro.

Le manifestazioni di settembre e gli scioperi di massa in Francia dell’ultima settimana segnano la seconda ondata di protesta in dieci giorni, dopo la mobilitazione del movimento “Bloquons tout”, che già aveva portato 200mila persone in piazza. Il segnale è chiaro: la Francia non intende accettare passivamente i sacrifici chiesti dal governo. La sfida per Lecornu sarà dunque quella di trovare un equilibrio tra l’imperativo europeo di ridurre il debito e la richiesta, sempre più forte, di proteggere lo stato sociale.

Lucrezia Agliani