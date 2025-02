I metalmeccanici tornano a protestare per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo mesi di trattative interrotte, le segreterie di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale di otto ore, con manifestazioni in tutta Italia. A Genova, lo sciopero dei metalmeccanici si è concentrato sotto la sede di Confindustria, simbolo di una trattativa bloccata e di un mancato riconoscimento dei diritti salariali e contrattuali dei lavoratori.

Alta adesione alla mobilitazione

Grande partecipazione allo sciopero nazionale di otto ore indetto dai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici. Le manifestazioni si sono svolte in diverse città italiane, con cortei e presidi davanti agli stabilimenti industriali e alle sedi di Confindustria. Lo sciopero dei metalmeccanici è oggi, venerdì 21 febbraio: la protesta è per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Alcuni presidi e cortei si sono già svolti, accumulando alta partecipazione e convergenza. A Genova, il corteo ha attraversato il centro cittadino per raggiungere la sede di Confindustria, dove i manifestanti hanno lanciato petardi e uova come segno di protesta.

Le richieste dei lavoratori

L’adesione allo sciopero dei metalmeccanici è stata elevata, segno del malcontento diffuso tra i lavoratori. I metalmeccanici chiedono un adeguamento salariale, maggiori tutele contrattuali e condizioni lavorative più sicure.

Christian Venzano, segretario generale di Fim Cisl Liguria, ha sottolineato come i sindacati abbiano cercato di riaprire il tavolo delle trattative con Federmeccanica e Assistal dopo lo stop dei negoziati dello scorso novembre. Tuttavia, la mancata volontà delle controparti di riprendere il dialogo ha portato alla decisione di una nuova giornata di sciopero.

Federmeccanica sotto accusa

Secondo Venzano, Federmeccanica sta tentando di stravolgere le regole della contrattazione, proponendo una contro-piattaforma che non prevede alcun aumento salariale. Questo atteggiamento viene percepito come una minaccia alla stabilità contrattuale, con possibili conseguenze negative sui diritti acquisiti dai lavoratori.







Tra le principali criticità sollevate dai sindacati e dalla mobilitazione in toto figurano la mancata tutela del potere d’acquisto, la riduzione delle ore di lavoro a parità di salario e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Salari inadeguati, aumenti indispensabili”

Luigi Pinasco, segretario generale di Uilm Genova, ha evidenziato l’urgenza di un incremento salariale per contrastare l’erosione del potere d’acquisto dovuta all’inflazione. Attualmente, secondo i dati sindacali, circa dieci milioni di lavoratori italiani percepiscono meno di 1.200 euro al mese, una condizione considerata inaccettabile.

Pinasco ha ribadito la necessità di rafforzare le tutele contrattuali, ridurre l’orario di lavoro e contrastare la precarietà, elementi fondamentali per garantire una maggiore equità nel settore industriale.

Lo sciopero dei metalmeccanici è in continua pianificazione

Lo sciopero dei metalmeccanici di oggi si inserisce in un percorso di mobilitazione più ampio, iniziato già a dicembre con un’altra giornata di protesta. La protesta di carattere nazionale ha avuto luogo anche a inizio 2025, lo scorso gennaio, quando molti dipendenti si sono radunati nelle province di Bologna e in Lombardia.

Il 15 gennaio è stata una giornata molto importante di mobilitazione, in cui molti dipendenti avevano annunciato uno sciopero di quattro ore davanti alla sede di Assolombardia a Milano. Momenti di mobilitazione del genere, che stanno dando certamente prova di una continuità, hanno l’obiettivo di valorizzare l’impegno di lavoratori e lavoratrici nel presente e futuro economico del Paese.

I sindacati ribadiscono la necessità di un tavolo di confronto serio e concreto, capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori metalmeccanici. La battaglia per il rinnovo del contratto prosegue, con nuove iniziative già in programma se le richieste non verranno accolte. “Sulla pelle dei lavoratori non si scherza”, ha concluso Pinasco, sottolineando che la vertenza non si fermerà finché non verranno ottenute garanzie concrete.

Lucrezia Agliani