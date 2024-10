Oggi Roma è stata teatro di una massiccia mobilitazione dei sindacati metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, con un’importante giornata di sciopero unitario che vedrà migliaia di lavoratori del settore automotive scendere in piazza a Roma. Lo slogan della manifestazione, “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto“, con cui è stato aperto lo sciopero del settore delle automotive, richiama l’urgenza di una trasformazione radicale per rilanciare l’industria automobilistica in Italia. I lavoratori, provenienti da tutte le regioni, si sono uniti per chiedere risposte concrete a una crisi che minaccia migliaia di posti di lavoro e l’intero settore industriale.

La crisi del settore e il peso su Stellantis

Lo sciopero del settore delle automotive è il sintomo di una delle fasi più critiche di questo pilastro economico degli ultimi decenni. Stellantis, che ha inglobato storici marchi italiani come Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth, si trova in una situazione particolarmente difficile. La produzione è in drastico calo, con 300mila auto prodotte all’anno rispetto a una capacità produttiva di 1,5 milioni. Inoltre, la casa automobilistica ha ridotto il personale in Italia di oltre 11.500 unità dal 2014 e prevede altre migliaia di uscite nel 2024, aggravando ulteriormente la crisi occupazionale nel Paese.

La crisi di Stellantis è parte di un quadro più ampio che coinvolge l’intera industria europea dell’automobile. In tutto il continente, le case automobilistiche devono affrontare la sfida della transizione verso le auto elettriche, una trasformazione epocale che richiede ingenti investimenti. Il costo elevato della produzione di veicoli elettrici, stimato essere circa il 40% superiore rispetto a quello delle auto tradizionali, ha reso questo passaggio particolarmente arduo, e Stellantis non fa eccezione. A questo si aggiunge la concorrenza sempre più forte delle case automobilistiche cinesi, che dominano il mercato con veicoli a basso costo.

Sicuramente il tema della transizione è un potenziale antagonista economico per queste aziende, ma la stessa logica di mercato sta puntano in questo momento sul disinvestimento anche nei confronti dei lavoratori. Le assunzioni di nuovo personale, sopratutto di quello più giovane, sono sempre più ridotte; assieme a questa nuova tendenza, i salari dei lavoratori subiscono continuamente una riduzione e le aziende emettono molti più incentivi alle dimissioni.

Le rivendicazioni dei sindacati: un piano per il futuro

Nel corso dello sciopero del settore delle automotive, i rappresentanti sindacali hanno ribadito la necessità di un piano industriale chiaro e di politiche di rilancio per il settore. I leader dei sindacati, Ferdinando Uliano (Fim-Cisl), Michele De Palma (Fiom-Cgil) e Rocco Palombella (Uilm-Uil), hanno preso la parola a Piazza del Popolo, invocando un intervento immediato del governo.







La richiesta principale è che il governo italiano convochi un tavolo di confronto a Palazzo Chigi con le parti sociali e con Stellantis per definire un piano strategico a lungo termine, capace di garantire la continuità produttiva e salvaguardare i posti di lavoro. Secondo i sindacati, il settore auto è cruciale non solo per l’economia italiana ma per l’intera Europa. Stellantis, in particolare, svolge un ruolo chiave e il suo destino è legato a quello di migliaia di lavoratori e delle imprese della componentistica che orbitano attorno alla casa automobilistica.

La piazza di Roma dello sciopero del settore delle automotive è un punto di convergenza di migliaia – più di una decina – di lavoratori di ogni regione italiana. Il sindacato FIOM di Piacenza ha denunciato un malfunzionamento a livello locale: in piazza saranno portate anche le proteste contro le politiche industriali ed economiche e le strategie di mercato adottate dalle aziende nel Triveneto, che continuano ad annunciare licenziamenti di massa o cassa integrazione.

I ritardi del governo e le critiche delle opposizioni

L’assenza di un intervento concreto da parte del governo ha alimentato il malcontento dei lavoratori e dei sindacati. Da mesi il ministro Urso annuncia un accordo con Stellantis per la produzione di un milione di veicoli all’anno, ma i sindacati lamentano l’assenza di risultati tangibili. Nonostante gli incontri e le promesse, finora il governo non è riuscito a mettere in atto misure efficaci per contrastare la crisi del settore.

Anche l’audizione in Parlamento del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha suscitato polemiche. Sebbene Tavares abbia dichiarato che l’azienda non ha intenzione di abbandonare l’Italia, ha evidenziato le difficoltà legate agli elevati costi di produzione, chiedendo maggiori incentivi per sostenere la transizione verso l’auto elettrica. Le opposizioni, rappresentate in piazza da leader come Elly Schlein (PD), Giuseppe Conte (M5S) e Carlo Calenda, hanno criticato la mancanza di un piano concreto.

Allo sciopero del settore delle automotive a Roma parteciperanno anche le delegazioni sindacali con sede in Umbria. Dalle assemblee della CGIL a Todi, si è denunciato un “sistema al collasso”. Proprio per questo, il segretario generale di FIOM-CGIL nazionale, Michele De Palma, ha chiesto al Governo di organizzare un tavolo con Carlos Tavares e John Elkann, l’AD e il presidente di Stellantis. In particolare, la richiesta è quella di ideare un pacchetto economico che fornisca interventi e risorse per sostenere l’industria delle automotive, affinché ci sia una riorganizzazione radicale del settore e un sostegno all’occupazione.

La crisi dell’automotive in Europa

Le difficoltà non riguardano solo l’Italia. Lo sciopero del settore delle automotive a Roma è una protesta nazionale lanciata verso lo scenario europeo, già colpito dalla concorrenza dei veicoli cinesi e dalla transizione lenta e costosa verso l’elettrico. In Germania, uno dei colossi del settore, Volkswagen, ha considerato la possibilità di chiudere uno stabilimento, un fatto senza precedenti nella sua storia. Anche Audi, parte dello stesso gruppo, potrebbe dover ridurre drasticamente la produzione in Belgio.

Durante il corteo di oggi, i lavoratori hanno chiesto non solo la protezione dei loro posti di lavoro, ma anche la realizzazione di un piano che rilanci l’intero settore. Le preoccupazioni dei sindacati sono rivolte anche al futuro del lavoro nel settore auto. Con la crescente automatizzazione e l’espansione delle tecnologie elettriche, il timore è che molti posti di lavoro possano essere sostituiti o resi obsoleti.

Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto con forza che il governo e le istituzioni europee intervengano per tutelare l’occupazione, regolamentare meglio la concorrenza e incentivare la produzione di auto elettriche a prezzi accessibili. L’obiettivo è evitare una situazione simile a quella già vista in altre industrie, dove la mancanza di investimenti e di politiche lungimiranti ha portato alla chiusura di stabilimenti e alla perdita di migliaia di posti di lavoro.

Lucrezia Agliani