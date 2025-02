Nel cuore dell’occupazione nazista, Amsterdam divenne il simbolo di una resistenza coraggiosa e spontanea. Nel febbraio 1941, di fronte ai rastrellamenti e alle deportazioni della comunità ebraica, la popolazione si mobilitò in un imponente sciopero generale. Per due giorni, la città si fermò completamente, sfidando apertamente il regime. Sebbene la repressione fu feroce, quell’atto, passato alla storia come lo sciopero di febbraio in Olanda – Februaristaking – segnò l’inizio di una lotta più ampia contro l’occupazione e lasciò un’impronta indelebile nella storia della resistenza europea.

Il Februaristaking, lo sciopero di febbraio in Olanda

Il 25 febbraio 1941, Amsterdam fu teatro di un atto straordinario di resistenza contro l’occupazione nazista: uno sciopero generale per protestare contro la persecuzione della comunità ebraica. Durante lo sciopero di febbraio in Olanda, la città di Amsterdam si fermò, con fabbriche chiuse, negozi serrati, mezzi pubblici bloccati e strade invase da cittadini determinati a opporsi alla violenza nazista. Un gesto di coraggio che sorprese le forze di occupazione tedesche e si estese rapidamente ad altre città olandesi, come Haarlem, Utrecht, Hilversum e Zaandam.

L’occupazione nazista dei Paesi Bassi era iniziata nel maggio 1940, e già nei mesi successivi le prime misure antisemite avevano colpito la popolazione ebraica. Dapprima esclusi da incarichi pubblici e università, gli ebrei furono progressivamente isolati, culminando con i rastrellamenti di febbraio 1941. Il quartiere ebraico di Amsterdam fu completamente sigillato con filo spinato, ponti chiusi e posti di blocco. Le tensioni esplosero quando, il 12 febbraio, la polizia tedesca fece irruzione nella gelateria Koco, subendo la reazione dei cittadini. La risposta nazista fu brutale: 425 uomini ebrei furono arrestati e deportati nei campi di concentramento di Schoorl e Buchenwald, per poi essere trasferiti a Mauthausen, dove solo due sopravvissero.

La mobilitazione del Partito Comunista Olandese e la risposta nazista

Di fronte a questa atrocità, il Partito Comunista Olandese (CPN), allora clandestino, prese l’iniziativa di organizzare una mobilitazione di massa. Il 24 febbraio, durante una riunione al Noordermarkt, i militanti Piet Nak e Willem Kraan proposero lo sciopero generale, distribuendo volantini con l’appello: “Staakt! Staakt! Staakt!” (“Sciopero! Sciopero! Sciopero!”). Il giorno dopo, i tranvieri furono i primi a incrociare le braccia, seguiti da portuali, insegnanti, operai e commercianti. Anche i lavoratori di grandi aziende, come i magazzini De Bijenkorf, aderirono alla protesta. In totale, si stima che 300.000 persone abbiano partecipato allo sciopero di febbraio in Olanda.

La repressione nazista non tardò ad arrivare. Il 26 febbraio, le SS e la Wehrmacht soffocarono la protesta con la violenza: mitragliatrici e granate furono usate per disperdere i manifestanti, causando nove morti e decine di feriti. Nei giorni successivi, 18 persone furono arrestate e giustiziate. Inoltre, le città coinvolte furono costrette a pagare pesanti multe: Amsterdam dovette versare 15 milioni di fiorini, Zaandam mezzo milione e Hilversum 2,5 milioni.

Nonostante la repressione, lo sciopero di febbraio in Olanda rappresentò un momento cruciale nella resistenza olandese contro il nazismo. Fu il primo e unico sciopero generale in Europa contro la persecuzione degli ebrei, un segnale inequivocabile di solidarietà e opposizione al regime. Nel novembre 1941, gli studenti scesero in piazza in un’altra protesta, e tra aprile e maggio 1943 si registrò un nuovo sciopero contro le deportazioni forzate, preludio alla resistenza armata su scala nazionale, dunque allargata a tutte le città, dalle più piccole alle più grandi, dell’Olanda.

La città di Amsterdam “judenfrei”

La comunità ebraica di Amsterdam, che nel 1941 contava circa 79.000 persone, subì un destino tragico. Già dal 1942, gli ebrei furono obbligati a indossare la stella gialla, e le deportazioni verso Auschwitz e Sobibor divennero sistematiche. Oltre 25.000 persone tentarono di nascondersi, ma un terzo di loro venne scoperto e deportato.







Nel settembre 1943, Amsterdam fu dichiarata “judenfrei”, libera dagli ebrei. Più del 75% della comunità ebraica olandese non sopravvisse all’Olocausto.

Oggi, il “Februaristaking”, lo sciopero di febbraio in Olanda, è commemorato ogni anno presso il monumento del Dokwerker ad Amsterdam. Diverse associazioni organizzano eventi per mantenere viva la memoria di quel gesto di resistenza, ricordando l’importanza della solidarietà e del coraggio nella lotta contro l’oppressione.

L’importanza dello sciopero di febbraio in Olanda è da riconoscere anche in qualità di prima mobilitazione generale e massiccia contro la deportazione della comunità ebraica nei campi di concentramento. Si trattò, per la prima volta, di Resistenza totale e clandestina al nazifascismo: canali di informazioni, rete sotterranee di aiuti e soccorsi, trasporto del cibo, sostegni nel trovare rifugi – come nel caso di Anna Frank. Sebbene lo sciopero di febbraio in Olanda non andò molto ad oltranza, a causa delle poche energie contro il potere nazista, si trattò di un primo grande esempio di unione e lotta della popolazione olandese.

Lucrezia Agliani