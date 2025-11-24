Per tre giorni consecutivi di sciopero in Belgio, trasporti, scuole, uffici pubblici e perfino gli aeroporti si fermeranno per una protesta nazionale che punta il dito contro le politiche di austerità del governo di Bart De Wever. Una mobilitazione imponente che paralizzerà l’intero Paese e che rappresenta il culmine di mesi di tensioni sociali e di trattative difficili tra sindacati e governo.

Un Paese bloccato: vola lo scontento sociale

Il Belgio affronta una delle più vaste mobilitazioni sindacali degli ultimi anni. Dal 24 al 26 novembre è previsto uno sciopero nazionale articolato in tre giornate che coinvolgerà, in modo progressivo, interi settori del Paese. L’impatto dello sciopero in Belgio sarà immediato: treni sospesi, aerei fermi sulle piste, asili chiusi, ospedali con servizi limitati e uffici pubblici paralizzati.

La protesta di tre giorni arriva dopo settimane di allarme da parte dei sindacati, che denunciano una forte compressione del welfare e delle tutele per lavoratori e disoccupati.

Il culmine dello sciopero in Belgio è previsto per mercoledì 26 novembre, quando lo stop interesserà anche gran parte del settore privato. Sarà la giornata più critica soprattutto per il traffico aereo: dagli aeroporti di Bruxelles-Zaventem e Charleroi non decollerà alcun volo commerciale.

Le società aeroportuali hanno già anticipato un altissimo livello di adesione del personale di sicurezza e degli addetti di terra, rendendo impossibile garantire i normali controlli. Le ripercussioni non si limiteranno alle partenze: anche numerosi arrivi subiranno cancellazioni o ritardi consistenti.

Il fronte dei servizi pubblici: scuole e ospedali in prima linea

Il secondo giorno di mobilitazione contro le misure di austerità, martedì 25 novembre, sarà interamente dedicato ai servizi pubblici. L’adesione è prevista in tutte le principali strutture: scuole, asili nido, uffici amministrativi, poste, ospedali e servizi di raccolta dei rifiuti.

I sindacati hanno annunciato che molte strutture garantiranno soltanto servizi minimi essenziali, mentre altre rimarranno completamente chiuse. Una scelta che punta a mettere in evidenza il peso dei tagli e delle riforme nel settore pubblico, considerato tra i più vulnerabili alle misure di austerità.

La protesta è iniziata già la sera precedente allo sciopero con il drastico ridimensionamento dei servizi ferroviari. La compagnia pubblica Sncb ha annunciato la circolazione di un treno su due – e in alcuni casi uno su tre – lungo la rete nazionale. Particolarmente colpite saranno le ore di punta del 24 novembre, quando migliaia di pendolari dovranno affrontare ritardi e cancellazioni. La mobilitazione ha coinvolto anche i collegamenti internazionali: diversi treni Eurostar tra Bruxelles e Parigi sono stati soppressi, mostrando la portata europea di questa agitazione.







Lo scontro politico: austerità, riforme e pressioni dell’UE

Al centro dello sciopero in Belgio c’è il duro piano di risanamento promosso dal primo ministro Bart De Wever. Il Belgio è uno dei Paesi più indebitati dell’Eurozona e, secondo il governo, servono misure drastiche per riportare i conti sotto controllo e rispettare i parametri europei.

Il pacchetto di riforme di austerità prevede una revisione profonda delle indennità di disoccupazione, la liberalizzazione del mercato del lavoro e interventi sul sistema pensionistico. L’obiettivo dichiarato è generare risparmi per 10 miliardi di euro entro il 2030, ma i sindacati denunciano un attacco diretto al modello sociale belga.

Il governo, sostenuto da una fragile coalizione di cinque partiti, ha trovato un accordo interno solo alla vigilia dello sciopero. Nel pacchetto approvato sono previsti ulteriori tagli alla spesa pubblica e nuove entrate fiscali, tra cui il raddoppio dell’imposta sui conti titoli e l’aumento dell’IVA su alcuni beni. Ma le divisioni restano profonde: parte della coalizione teme che ulteriori riduzioni della spesa possano accentuare le tensioni sociali e alimentare il dissenso nelle strade.

La risposta dei sindacati: “basta smantellare lo Stato sociale”

I sindacati – FGTB, CSC e CGSLB – parlano apertamente di “smantellamento del welfare” e accusano il premier di aver ignorato per mesi le richieste dei lavoratori.

In un comunicato, la FGTB ha denunciato il “disprezzo” mostrato dal governo verso chi vive quotidianamente gli effetti delle riforme. Per i rappresentanti dei lavoratori, la limitazione dei sussidi di disoccupazione a due anni, già approvata in estate, è solo l’inizio di un processo che minaccia equilibrio sociale, diritti e qualità della vita.

Lo sciopero in Belgio, secondo molti analisti, rappresenta un banco di prova cruciale per l’esecutivo. Se da un lato le esigenze di risanamento dei conti sono reali, dall’altro la reazione collettiva mostra la difficoltà di imporre riforme dolorose in un contesto sociale già provato dall’inflazione e dalla stagnazione economica.

Il Belgio si ritrova così diviso fra obblighi internazionali e rivendicazioni interne, con lo sciopero nazionale che diventa simbolo di una frattura più profonda.

Lucrezia Agliani