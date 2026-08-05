Via libera del Consiglio dei ministri alla prosecuzione dell’intervento

Il governo ha scelto di proseguire con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio confermando il sostegno economico che resterà operativo fino al 25 agosto. La decisione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio dei ministri di martedì, evitando così l’interruzione dell’agevolazione che sarebbe altrimenti terminata il 6 agosto.

L’esecutivo ha quindi optato per garantire continuità a un provvedimento ritenuto necessario in una fase ancora caratterizzata da una forte instabilità dei mercati energetici internazionali. La proroga consentirà agli automobilisti che utilizzano veicoli alimentati a gasolio di continuare a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa per altre settimane, mentre rimane invariata la disciplina relativa alla benzina.

Stanziate nuove risorse per finanziare la misura

Per rendere possibile il prolungamento dell’agevolazione sono state individuate risorse pari a 245 milioni di euro. Secondo quanto illustrato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, la copertura finanziaria sarà assicurata attraverso una revisione della spesa pubblica, con tagli distribuiti tra i diversi ministeri.

L’intervento rappresenta una scelta di bilancio che punta a sostenere famiglie, lavoratori e imprese senza ricorrere a nuovi aumenti fiscali o a maggiori livelli di indebitamento. La riduzione delle spese ministeriali consentirà quindi di reperire le somme necessarie per mantenere in vigore lo sconto sul carburante fino alla nuova scadenza fissata dal governo.

Riduzione confermata esclusivamente sul gasolio

La proroga interessa soltanto il gasolio e non coinvolge la benzina. Anche per le prossime settimane, infatti, non saranno previste riduzioni sul prezzo del carburante utilizzato dalla maggior parte delle automobili a motore benzina. Lo sconto sul diesel continua ad ammontare complessivamente a 17 centesimi per ogni litro acquistato. Tale beneficio deriva dalla combinazione della riduzione delle accise e della conseguente diminuzione dell’IVA applicata sul prodotto. Si tratta dello stesso importo già previsto dal precedente decreto e che ora viene mantenuto senza variazioni.

La scelta di limitare l’intervento esclusivamente al gasolio riflette la volontà dell’esecutivo di concentrare le risorse disponibili sul comparto ritenuto maggiormente esposto agli effetti degli aumenti delle quotazioni energetiche. Il diesel, infatti, rappresenta il carburante utilizzato da una parte consistente del trasporto merci e da numerose categorie professionali, oltre che da milioni di automobilisti.

I prezzi alla pompa restano elevati

Nonostante l’intervento pubblico, il costo dei carburanti continua a mantenersi su livelli particolarmente alti rispetto agli standard degli ultimi anni. L’agevolazione permette di contenere solo in parte gli effetti degli aumenti registrati sui mercati internazionali.

Attualmente il prezzo medio del gasolio, tenendo conto dello sconto ancora in vigore, si attesta intorno ai 2,09 euro per litro. Senza la misura governativa il costo sarebbe quindi superiore, aggravando ulteriormente la spesa per gli utenti.

La benzina, invece, continua a essere venduta mediamente intorno ai 2 euro al litro. L’assenza di un analogo intervento fiscale fa sì che il prezzo rimanga interamente legato all’andamento delle quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati, oltre che al peso della fiscalità ordinaria.

Per milioni di famiglie italiane, il costo del rifornimento continua dunque a rappresentare una voce di spesa significativa, soprattutto durante il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un incremento degli spostamenti su strada per motivi turistici e lavorativi.

Le ragioni della proroga

Le tensioni geopolitiche continuano infatti a esercitare una forte influenza sui mercati energetici, determinando oscillazioni dei prezzi del petrolio e dei carburanti.

Il governo ha ritenuto opportuno evitare che la scadenza del precedente provvedimento producesse un immediato aumento del costo del gasolio proprio mentre permane un quadro di incertezza a livello globale. La prosecuzione dello sconto viene quindi considerata una misura temporanea finalizzata a limitare le conseguenze economiche delle tensioni internazionali sui consumatori italiani.

L’obiettivo dichiarato è quello di attenuare almeno in parte gli effetti della volatilità dei prezzi, offrendo un sostegno concreto ai settori più esposti e contribuendo a contenere gli impatti sull’intero sistema economico.

Un provvedimento nato alla fine di luglio

L’attuale sistema di agevolazioni era stato introdotto il 28 luglio, quando il governo era intervenuto per contrastare la rapida crescita dei prezzi dei carburanti osservata nelle settimane precedenti.







Alla base della decisione vi era il peggioramento dello scenario internazionale, determinato dalla nuova chiusura dello stretto di Hormuz, uno dei principali corridoi strategici attraverso cui transita una quota rilevante del commercio mondiale di petrolio.

L’interruzione del traffico in quell’area aveva immediatamente alimentato preoccupazioni sulla disponibilità delle forniture energetiche e aveva spinto gli operatori dei mercati a rivedere al rialzo le quotazioni del greggio. Parallelamente erano aumentati anche i timori di un possibile allargamento del conflitto in Medio Oriente, elemento che aveva ulteriormente accresciuto l’incertezza.

L’effetto combinato di questi fattori si era rapidamente trasferito lungo l’intera filiera energetica, con ripercussioni sui prezzi dei carburanti distribuiti in Italia.

Le imprese della logistica, gli autotrasportatori, gli operatori del commercio e numerosi comparti produttivi devono infatti sostenere costi di approvvigionamento energetico particolarmente elevati. Ogni incremento del prezzo del gasolio può riflettersi sull’intera catena distributiva, contribuendo ad aumentare anche il costo finale di numerosi beni e servizi.

In questo contesto, il mantenimento dello sconto rappresenta un tentativo di contenere almeno una parte delle pressioni economiche generate dall’aumento del costo dell’energia. Sebbene la riduzione non elimini il problema dei rincari, consente comunque di attenuarne gli effetti immediati.

Una misura temporanea in attesa dell’evoluzione dei mercati

La proroga approvata dal Consiglio dei ministri non modifica la natura temporanea dell’intervento. Il governo continuerà infatti a monitorare l’andamento dei mercati internazionali e l’evoluzione dello scenario geopolitico prima di valutare eventuali nuove decisioni. Molto dipenderà dall’andamento delle quotazioni del petrolio, dalla stabilità delle rotte commerciali e dall’evoluzione della situazione in Medio Oriente. Qualora le tensioni dovessero ridursi, anche i prezzi dei carburanti potrebbero gradualmente diminuire, rendendo meno necessario il ricorso a misure straordinarie di sostegno.

Patricia Iori