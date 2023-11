Scontro diplomatico tra Stati Uniti e Israele su Gaza?

Un conflitto di vedute emerge chiaramente tra Stati Uniti su Gaza e sulle prospettive per la Striscia dopo il termine delle ostilità. Le due nazioni storicamente alleate sembrano aver assunto posizioni divergenti in merito al futuro delle zone attualmente sottoposte a continui bombardamenti, e questa divergenza sta alimentando sempre più un acceso dibattito a livello diplomatico.

Il secondo mese di guerra tra Israele e Gaza si è aperto nello stesso modo in cui si è concluso il primo, ovvero, con una continua escalation di violenza e morte lungo tutta la Striscia, ma nel mezzo di questo conflitto si è sviluppato un disaccordo sorprendente tra il governo Netanyahu e il suo principale alleato, gli Stati Uniti, sulla destinazione di questa terra martoriata una volta terminato il conflitto. L’incertezza regna sovrana mentre le acque della diplomazia internazionale si fanno sempre più agitate.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato con fermezza che non ci sarà alcun “cessate il fuoco” senza il rilascio degli ostaggi detenuti da Harmas, un passo che di certo non ha colto molti di sorpresa. Netanyahu ha proposto piuttosto “pause tattiche” di breve durata, finalizzate a consentire l’ingresso di beni umanitari e il rilascio di ostaggi in modo controllato.

Tuttavia, la vera pietra d’inciampo nella diplomazia internazionale è emersa quando Netanyahu ha affermato che, dopo la fine della guerra, Israele intende assumersi la “responsabilità generale della sicurezza a Gaza” per un periodo indefinito. Questa prospettiva ha innescato una serie di reazioni contrastanti, soprattutto da parte degli Stati Uniti.

La Casa Bianca, in risposta alle affermazioni di Netanyahu, ha ribadito che la terra in questione è palestinese e rimarrà tale. Gli Stati Uniti hanno espresso il loro forte impegno a sostenere l’autonomia palestinese e hanno chiarito che non sosterranno la rioccupazione di Gaza da parte di Israele. Questa presa di posizione ha gettato ombre sul rapporto di lunga data tra Israele e gli Stati Uniti, che ora, in relazione ai prossimi scenari futuri, sembra essere in uno stato di incertezza.

Il presidente Biden ha dichiarato che la rioccupazione di Gaza da parte di Israele non è una mossa accettabile e che i palestinesi dovrebbero essere coinvolti in modo significativo nelle decisioni riguardanti il futuro della Striscia. Questo commento è stato ulteriormente enfatizzato da John Kirby, portavoce del consiglio di sicurezza nazionale, che ha affermato che al momento ci sono discussioni in corso tra gli Stati Uniti e Israele riguardo al futuro di Gaza, ma Hamas non può farne parte.

In questa fase cruciale, mentre il secondo mese di guerra e assedio inizia a gettare ombre sempre più lunghe, le tensioni tra Israele e gli Stati Uniti rischiano di avere un impatto significativo sul destino di Gaza e sul futuro delle relazioni tra queste due nazioni. Mentre il mondo osserva con ansia gli sviluppi, resta da vedere come questa crisi geopolitica si risolverà e quali saranno le conseguenze a lungo termine per la regione.