La riforma della disabilità, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 in alcune province italiane, avrebbe dovuto semplificare l’iter burocratico per il riconoscimento dell’invalidità civile e dei relativi benefici. Tuttavia, la sperimentazione si è rivelata problematica e questo ha accentuato lo scontro sulla riforma della disabilità, già da prima in bilico: il numero di domande è crollato, i medici segnalano carichi di lavoro insostenibili e le famiglie delle persone con disabilità denunciano difficoltà nell’accesso ai diritti fondamentali. Tra proteste e richieste di intervento, il futuro della riforma appare incerto.

Un avvio problematico

La riforma della disabilità, avviata in forma sperimentale dal 1° gennaio 2025 in nove province italiane (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), sta incontrando numerose difficoltà. Il governo e l’INPS la definiscono una “grande sfida”, mentre la CGIL la bolla come un “flop totale”. Le criticità principali, sulle quali si è sviluppato il nuovo scontro sulla riforma della disabilità, riguardano il nuovo iter di accertamento, interamente gestito dall’INPS, che ha portato a una drastica riduzione delle domande di invalidità civile, con conseguenze significative per le persone con disabilità.

Le problematiche della nuova procedura

Uno degli aspetti più contestati è il passaggio delle valutazioni sanitarie alle commissioni dell’INPS, che risultano carenti di strutture adeguate e di personale medico specializzato. Inoltre, il nuovo certificato medico introduttivo, che equivale alla domanda di accertamento, sta creando disagi sia ai medici di base che ai cittadini. Molti pazienti, non essendo in grado di ottenere questo documento, si trovano esclusi dai benefici economici e dai diritti di assistenza.

Le proteste dei territori

Le difficoltà si riflettono chiaramente nelle province coinvolte nella sperimentazione. A Frosinone, ad esempio, il numero di domande presentate nel 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 è diminuito del 90%. La CGIL denuncia che questa riforma sta di fatto impedendo alle persone con disabilità di accedere ai propri diritti fondamentali.

Situazioni simili si registrano anche a Brescia, Firenze e Sassari, dove i medici lamentano un carico di lavoro insostenibile e la difficoltà nel garantire sia l’assistenza sanitaria che l’elaborazione delle nuove pratiche burocratiche.

Impatti sui patronati e sulle famiglie

Lo scontro sulla riforma della disabilità si è concentrato anche sul fatto che il nuovo sistema abbia ridotto drasticamente l’afflusso ai patronati, tradizionalmente un punto di riferimento per chi necessitava di assistenza nelle pratiche burocratiche.







A Firenze, il numero di richieste mensili elaborate dai patronati è passato da 1.000 a 40. Questo si traduce in maggiore isolamento per le famiglie che necessitano di supporto per ottenere riconoscimenti e benefici.

Le criticità sollevate dai sindacati

Lo scontro sulla riforma della disabilità è stato portato avanti principalmente dai sindacati di CGIL e la UIL che sottolineano come la riforma, anziché semplificare le procedure, abbia aumentato i tempi di attesa e la complessità burocratica.

Inoltre, l’assenza di medici nelle commissioni INPS, la scarsa formazione sul nuovo sistema telematico e la difficoltà nell’ottenere informazioni chiare aggravano ulteriormente la situazione. La confederazione sindacale chiede un intervento urgente del governo per colmare le lacune normative e organizzative.

Mentre il Governo guarda alla riforma come un passo in avanti molto importante, la CGIL ha più volte smentito questo panorama positivo della riforma sociale: “Non c’è nessun passo avanti o nuovo sguardo quando si privano le persone con disabilità dei propri diritti”. Il sindacato chiede pertanto che ci sia un riconoscimento di responsabilità da parte del Governo che – come avviene a livello locale nelle città come Frosinone e Latina – si macchia di un’importante mancanza di rispetto dei diritti nei confronti dei cittadini più fragili.

Richieste di intervento

La riforma, nata con l’intento di snellire il sistema di accertamento della disabilità, appare in una fase di stallo. La CGIL chiede l’emanazione dei decreti attuativi ancora mancanti e un potenziamento dell’organico medico per evitare che i cittadini restino privi di tutela. Anche il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere dati concreti sui primi mesi della sperimentazione e sollecitare risposte dalla ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli.

Se la riforma della disabilità mirava a semplificare il percorso per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, i primi riscontri mostrano invece un sistema inefficace e paralizzato. Le richieste di revisione si moltiplicano, mentre le famiglie e i diretti interessati restano in attesa di risposte concrete. Lo scontro sulla riforma della disabilità punta ad un intervento tempestivo per evitare che la situazione peggiori ulteriormente e per garantire un accesso equo alle tutele previste dalla legge.

Lucrezia Agliani