Il confronto tra Renzi e Meloni durante il “premier time” è stato un momento di confronto politico di estrema rilevanza, atteso con grande interesse e curiosità da parte di molti osservatori politici e cittadini. Le attese del pubblico, in termini di fuoco incrociato e sfida dialettica, sono state pienamente soddisfatte.

Il Senato è diventato il palcoscenico di uno scontro epico tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni, un confronto tanto atteso quanto agguerrito. L’atteso scontro si è configurato come l’epico duel­lo del “premier time”, non deludendo le attese dei curiosi osservatori. L’inizio dello scontro, tuttavia, aveva già lanciato segnali della sua imminente “ferocia”, con Italia Viva che reclamava le dimissioni di Francesco Lollobrigida per il caso della fermata straordinaria del Frecciarossa. La premier, nell’esprimere il suo parere a riguardo, non ha nascosto l’insofferenza, manifestando sottili segnali di disagio con i movimenti del corpo. Nel frattempo, il Pd si univa nell’applaudire il suo ex-segretario, come a preparare il terreno per il grande atto.

Renzi ha fatto il suo ingresso con un discorso tagliente, mettendo a nudo la distanza esistente tra il panorama riportato dal governo e la cruda realtà che affligge i cittadini. “Chi avesse sentito in aula la sua risposta alla prima interrogazione – ha detto Renzi – penserebbe che viviamo in un Paese in crescita. Il cittadino da casa vive un altra realtà“, ha ribadito con amarezza, elencando senza pietà i dati sull’inflazione, dalla benzina alla pasta. L’accusa più graffiante è stata quella rivolta a Meloni riguardo a un presunto passato di richiesta di uscita dall’Euro.

La replica della Meloni non si è fatta attendere, una difesa ferma e incrollabile.

“Non ricordo di aver proposto l’uscita dall’Euro. Noi abbiamo sempre dichiarato il nostro intento di rimanere fieri nell’Europa. Non posso essere ritenuta responsabile per il prezzo della benzina. Ma se Renzi vuole stringere la mano al suo amico Bin Salman…”.

Il contrattacco di Renzi è stato un affondo diretto al cuore del governo, mettendo in discussione la sua capacità di gestire l’economia delle famiglie.

“Se lei ha voglia di venire in Parlamento e pensare di raccontarci che lei ha la squadra migliore del mondo e che lei continua a fare tutto bene, vada avanti e avrà un risveglio, se lo faccia dire da un esperto della materia, terribile. Il punto centrale è che lei non è né Cenerentola, né la Bella addormentata nel bosco, né Biancaneve, è la presidente del Consiglio che non ha fiducia nella sua squadra e che vede aumentare mai come in questo momento la benzina e il costo della vita”.

Così ha ironizzato Renzi sulla presunta squadra imbattibile e sul fatto che il governo sia ineccepibile.

Ma al di là di questo scontro, la Meloni ha difeso strenuamente l’operato del suo governo nell’ultimo anno. Ha enfatizzato i successi, evidenziando una crescita della fiducia degli investitori e una Borsa italiana in costante crescita. Ha sottolineato come finalmente l’Italia stia superando la media europea nella crescita economica, ribadendo la complessità delle sfide affrontate.

In un’arena politica che diviene sempre più teatro di spettacolo, i fatti e le cifre si scontrano, lasciando nell’aria un sapore amaro di promesse e di visioni contrastanti, mentre il futuro del paese pende su un filo sottile, intessuto di potere e ambizioni politiche.