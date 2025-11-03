Tra accuse di narcotraffico, tensioni militari e intrecci geopolitici tra Trump e Maduro, il Venezuela torna al centro dello scontro tra Washington e Mosca. Donald Trump, in una recente intervista, ha lasciato intendere che “i giorni di Maduro siano contati”, aprendo a nuove ipotesi di intervento statunitense nella regione caraibica. Mentre la CIA rafforza la sua presenza nel “cortile di casa” dell’America del Sud, la Russia rinnova il suo sostegno al governo di Caracas, alimentando lo spettro di una “nuova Cuba” alle porte degli Stati Uniti. Sullo sfondo, si intrecciano strategie militari, interessi economici e una retorica che ripropone le logiche di potenza del secolo scorso.

Trump ha intensificato la presenza militare USA in Sud America

Gli Stati Uniti di Donald Trump tornano a guardare con attenzione al suo “cortile di casa”: l’America Latina. L’ombra di un nuovo confronto tra Trump e Maduro non si limita solamente a Caracas, ma si allunga sui Caraibi, mentre il presidente statunitense alimenta, con le sue dichiarazioni, l’ipotesi di un intervento. “Direi di sì”, ha risposto durante un’intervista televisiva alla domanda se i giorni del leader venezuelano siano ormai contati.

Un’affermazione che, unita alla presenza crescente di uomini e mezzi militari statunitensi nella regione, riaccende lo spettro di una crisi simile a quella cubana degli anni Sessanta. Dalla scorsa settimana è infatti in atto un aumento esponenziale della presenza di militari – circa 4.000 – e la più grande flotta americana, la portaerei USS Gerald Ford. Le milizie statunitensi non sono però presenti solamente in Venezuela, ma pattugliano anche il Mar dei Caraibi e l’Oceano Pacifico più in generale, creando preoccupazioni e stati di allerta anche in altri Paesi, come la Repubblica di Trinidad e Tobago.

L’amministrazione americana accusa il Venezuela di essere diventato un “narco-Stato”, complice dei cartelli della droga e in parte dipendente dal traffico di cocaina per sopravvivere alle sanzioni economiche internazionali. Ma dietro la retorica della “lotta al crimine” si cela una strategia geopolitica più ampia: indebolire gli alleati di Mosca in America Latina e riaffermare la supremazia statunitense sul continente.

Venezuela, un ponte tra narcoeconomia e potere politico

Negli ultimi anni, indagini condotte dalla DEA e dal Dipartimento di Giustizia americano hanno documentato una fitta rete di connessioni tra apparati militari venezuelani e traffici di droga. Si parla del cosiddetto “Cartello dei Soli”, un’organizzazione informale che controllerebbe i flussi di cocaina provenienti dalla Colombia e diretti verso l’Europa, utilizzando il Venezuela come piattaforma logistica.

Pur non essendo un produttore diretto di cocaina, il Paese ricava benefici economici dal transito di imbarcazioni e piccoli aerei che decollano verso i Caraibi e la Florida. In un contesto di crisi economica e isolamento internazionale, la “narco-economia” è diventata per il governo di Maduro una fonte di ossigeno per mantenere in piedi lo Stato e garantire la fedeltà di parte delle forze armate.

Gli scontri delle ultime ore tra Trump e Maduro non sono nuovi, ma questa volta assumono toni più gravi, accompagnati da movimenti militari e da un rinnovato protagonismo della CIA nella regione. Secondo fonti giornalistiche statunitensi, l’intelligence avrebbe partecipato a operazioni mirate contro battelli di contrabbandieri, raccogliendo informazioni satellitari e dati sui bersagli. Non mancano riferimenti a piani risalenti al 2024, come il tentativo di reclutare il pilota personale di Maduro per costringerlo a dirottare l’aereo del presidente in territorio “neutrale”.

Il fantasma della nuova Cuba

Mentre gli Stati Uniti intensificano la loro pressione, la Russia si muove per difendere il suo alleato. Per il Cremlino, il Venezuela rappresenta oggi ciò che Cuba era per l’Unione Sovietica: un avamposto geopolitico nell’emisfero occidentale. Mosca ha firmato oltre 350 accordi bilaterali con Caracas, che vanno dalla cooperazione energetica alle forniture di armamenti.

Secondo il vice-presidente della Commissione Difesa della Duma, Aleksej Zhuravliov, la Russia ha consegnato al Venezuela una gamma completa di sistemi di difesa, dai missili antiaerei S-300 ai caccia Su-30Mk2, rendendo l’esercito venezuelano più autonomo e preparato. Alcuni analisti russi, come Sergej Kurginjan, vedono in questa alleanza l’occasione per testare nuove armi e “sfidare la superiorità aerea statunitense”.

Tuttavia, altri esperti – tra cui il politologo Rostislav Ishchenko – avvertono che Mosca non sarebbe in grado di fermare un attacco americano diretto, ma potrebbe sostenere Caracas con armi, fondi e propaganda. Una strategia “asimmetrica” per complicare i piani di Washington e usarli come leva nei negoziati sull’Ucraina.

Trump, fedele al suo stile diretto e provocatorio, ha preferito non sbilanciarsi su eventuali operazioni militari. Ha dichiarato di “non essere coinvolto nelle discussioni” tra Europa e Russia sugli asset congelati, ma ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero “andare in Nigeria o altrove” per fermare presunti massacri di cristiani.

Le sue parole, spesso improvvisate, contribuiscono a creare un clima di incertezza: un equilibrio fragile tra minaccia e negoziato. “Ho fermato otto guerre con i dazi e con la forza della trattativa”, ha dichiarato il presidente, vantandosi delle sue abilità diplomatiche. Eppure, dietro l’immagine del negoziatore infallibile si intravede una politica estera imprevedibile, in cui la linea tra deterrenza e aggressione diventa sempre più sottile.







La politica interna come riflesso della geopolitica

Le tensioni internazionali tra Trump e Maduro si riflettono anche sul fronte domestico. Trump difende le incursioni della polizia federale contro i migranti, giudicate “troppo miti” dai suoi stessi sostenitori più radicali. “Bisogna far uscire la gente”, ha dichiarato, sostenendo che molti migranti siano “assassini e criminali deportati dai loro Paesi”.

Questa retorica di forza, rivolta più all’elettorato interno che alla scena globale, alimenta la percezione di un’America accerchiata, costretta a difendersi tanto dai “nemici esterni” quanto da quelli “interni”. Lo stesso approccio punitivo si riflette nella minaccia di tagliare fondi federali a New York se venisse eletto il candidato democratico Zohran Mamdani, definito da Trump “comunista”.

Un mondo sempre più diviso

La crisi venezuelana, intrecciata con la rivalità tra Stati Uniti e Russia, non è che uno dei fronti di un conflitto globale più ampio, dove economia, religione e politica si fondono in un mosaico instabile. Washington teme una nuova Cuba alle porte, Mosca intravede un’occasione per sfidare l’egemonia americana, e Caracas diventa un simbolo – e un campo di prova – per le nuove strategie della guerra ibrida.

Dietro la retorica di Trump, resta la sensazione che il mondo stia entrando in una fase di equilibri precari, in cui ogni decisione, ogni parola e ogni tweet possono trasformarsi in miccia per un incendio geopolitico.

Lucrezia Agliani