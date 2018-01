Scoperta la “cultura genetica”: il sapere non è ereditario ma è nel Dna

Una scoperta che potrebbe definirsi epocale quella avvenuta nell’ambito della genetica. È stata infatti scoperta la “cultura genetica” secondo cui la cultura sarebbe già contenuta nel Dna di una persona. A condurre la ricerca è stata Augustine Kong, docente alle università di Oxford e dell’Islanda, oltre che membro dell’azienda deCode Genetics.

La cultura è nel Dna

Secondo lo studio di Kong, pubblicato sulla rivista Science, la cultura non è ereditaria ma è già inscritta nel corredo genetico di un individuo. Questo studio, potenzialmente rivoluzionario, metterebbe la parola fine all’annosa diatriba tra natura e cultura. Quest’ultima non dipenderebbe dalla prima né verrebbe tramandata dai genitori.

La ricerca, condotta sul campione di Dna di 21.637 islandesi, nati tra il 1940 e il 1983, ha dimostrato il legame tra il livello di istruzione e i geni non trasmessi dai genitori. Esisterebbe infatti un corredo genetico che Kong definisce “silenzioso” che si attiverebbe a contatto con l’ambiente in cui cresce una persona. Tali geni latenti influenzerebbero vari aspetti della vita come il livello di istruzione, i valori del colesterolo, l’età in cui avere il primo figlio e persino il numero di sigarette fumate.

Quello che vuole dimostrare lo studio, quindi, è che genetica e cultura lavorano a stretto contatto e che quest'ultima ha una base genetica. Ciò che è interessante notare è che la cultura non è un fatto ereditario e non dipende dunque dal corredo genetico dei genitori.









Le possibili conseguenze della scoperta

Dato che i genitori trasmettono solo il 50% del loro Dna, la ricerca ha voluto confutare l’esistenza di geni dormienti già inclusi nel Dna di un individuo e quindi non trasmessi dai genitori.

La scoperta della “cultura genetica” è stata salutata favorevolmente dalla comunità scientifica. Ad avvalorare il Dna della cultura è Valter Tucci, esperto di genetica del comportamento all’Istituto Italiano di Tecnologia. Egli sottolinea non solo l’importanza della scoperta ma ricorda quanto l’ambiente possa incidere su alcuni aspetti dell’individuo. I risvolti sono di ordine sociale e comportamentale, secondo Tucci, e andrebbero studiati sotto un’altra luce.

Dello stesso avviso è il genetista Giuseppe Novelli, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma, che evidenzia i risvolti in ambito medico. Secondo Novelli, si potrebbero approcciare in modo diverso problemi importanti come la schizofrenia o disturbi come l’antisocialità.

Nicolò Canazza