Crotone, città dal passato industriale ingombrante, continua a convivere con una realtà ambientale drammatica. Nonostante le promesse di bonifica e le nomine commissariali, i veleni restano sul territorio, mentre il silenzio sui dati sanitari alimenta un senso diffuso di abbandono. In questo contesto, cittadini e movimenti si mobilitano contro decisioni imposte dall’alto che rischiano di perpetuare l’emergenza invece di risolverla. La discarica abusiva a Crotone ha occupato per anni 18mila metri quadrati di territorio: tra i tanti materiali velenosi, è stato rinvenuto anche l’amianto.

La discarica abusiva a Crotone: un fulcro di veleno

Crotone è una città affacciata su uno dei tratti più suggestivi del Mar Ionio, ma dietro la bellezza del paesaggio si nasconde una realtà tossica. La città calabrese da decenni convive con un’eredità industriale devastante: tonnellate di scorie chimiche, materiali contaminanti e rifiuti pericolosi che hanno avvelenato l’ambiente e minacciato la salute dei cittadini. Questo è ciò che si è verificato negli anni, fino ad oggi, quando è stata scoperta l’ennesima discarica abusiva a Crotone, grazie alle operazioni di monitoraggio della Guardia di Finanza di Crotone.

Secondo molte testimonianze, il tasso di mortalità per tumore a Crotone è tra i più alti del Paese. Eppure, dal 2013, l’Azienda sanitaria provinciale ha smesso di aggiornare il registro tumori. I dati ufficiali sull’incidenza delle patologie oncologiche sono oggi assenti, rendendo invisibile una tragedia che continua in silenzio.







Una discarica abusiva a Crotone scoperta con i droni

Recentemente, la Guardia di Finanza ha portato alla luce una nuova ferita nel territorio: un’enorme discarica illegale situata nella località San Giorgio, a sud del centro cittadino. L’area, estesa oltre 18.000 metri quadrati, veniva utilizzata per l’abbandono e lo stoccaggio di materiali pericolosi, tra cui numerosi pannelli in amianto. L’operazione, condotta con l’ausilio di droni e tecnologie di sorveglianza avanzata, ha rivelato una gestione completamente fuori legge.

I militari hanno rilevato anche un casolare abbandonato adiacente al sito, adibito a rifugio e deposito abusivo, dove alcune lastre di amianto erano state persino riutilizzate da un senzatetto come materiale isolante.

Amianto, un veleno che non scompare

L’amianto, un tempo ampiamente utilizzato per le sue qualità termoisolanti, è stato vietato in Italia nel 1992. La sua presenza sul territorio crotonese è ancora oggi diffusa e pericolosa. Durante le ispezioni, le autorità hanno individuato lastre frantumate, in parte sommerse dalla vegetazione, che costituiscono una seria minaccia per la salute pubblica.

La Procura della Repubblica della città ha disposto il sequestro dell’intera area in cui era stata realizzata la discarica, e le analisi in corso da parte dell’Arpacal di Cosenza stabiliranno il livello di contaminazione e il danno ambientale provocato.

Il Cic: una miscela velenosa nei luoghi della vita quotidiana

Ma il problema non è solo l’abbandono illegale di rifiuti. Negli anni, molti siti cittadini sono stati riempiti con il famigerato Cic – conglomerato idraulico catalizzato – una miscela contenente scarti industriali e loppa di altoforno proveniente anche dall’Ilva di Taranto.

Questo materiale è stato usato per realizzare pavimentazioni e piazzali in scuole, strade, villette, edifici pubblici e persino nel porto e nella Questura. Ben 18 siti, posti sotto sequestro nel 2008, sono ancora in attesa di bonifica.

A gestire la situazione ambientale nel sito di interesse nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara” è stato chiamato, da un anno e mezzo, il generale Emilio Errigo. Ma la bonifica vera e propria non è mai iniziata. Gli unici interventi effettuati riguardano la messa in sicurezza, ovvero la semplice cementificazione e l’isolamento delle scorie. Nessuna rimozione dei veleni, nessuna restituzione dei terreni alla cittadinanza.

Con un’ordinanza firmata il 3 aprile 2025, il generale Errigo ha ordinato a Eni, responsabile delle operazioni, di avviare la rimozione dei veleni da due discariche fronte mare e di trasferirli in un altro sito di stoccaggio: la discarica di Columbra, alle porte di Crotone. Una decisione che ha sollevato proteste e indignazione, perché il paradosso è evidente: i veleni non lasceranno il territorio, ma verranno semplicemente spostati da una parte all’altra della città.

Proteste in piazza e accuse di autoritarismo

Di fronte a quella che molti considerano una forzatura, i movimenti ambientalisti hanno annunciato una manifestazione pubblica. Sabato prossimo, in piazza della Resistenza, cittadini e attivisti chiederanno la revoca dell’ordinanza e le dimissioni del commissario.

Le richieste degli ambientalisti sono chiare: un piano di bonifica partecipato, reale e trasparente, e l’applicazione del principio “chi inquina paga”. La responsabilità per decenni di inquinamento deve ricadere su chi ha tratto profitto, e non sulla popolazione già provata da malattie, disoccupazione e abbandono istituzionale.

Lucrezia Agliani