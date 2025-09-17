Un’importante svolta nella ricerca sulle malattie neurodegenerative giunge dai laboratori della Rockefeller University di New York, dove alcuni scienziati hanno identificato una proteina in grado di ripristinare la funzionalità delle comunicazioni neuronali compromesse da patologie come il Parkinson. Si tratta della proteina PI31, che sembra agire come un regolatore cruciale del sistema di smaltimento dei rifiuti cellulari, riattivando la distribuzione dei proteasomi nelle sinapsi neuronali.

I risultati dello studio, pubblicati sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), aprono nuove prospettive non solo per la cura delle malattie neurodegenerative, ma anche per affrontare i processi di decadimento cognitivo associati all’invecchiamento. Il lavoro condotto su modelli animali — in particolare moscerini della frutta (Drosophila melanogaster) e topi — mostra come PI31 sia capace di rimettere in moto un sistema chiave per il benessere neuronale: quello dei proteasomi, complessi proteici fondamentali per il riciclo delle proteine deteriorate.

I proteasomi: i “camion della spazzatura” neuronale

Nel cuore del meccanismo d’azione della proteina PI31 vi è il sistema dei proteasomi, strutture intracellulari essenziali per la degradazione delle proteine danneggiate o non più funzionali. Questi complessi proteici svolgono una funzione simile a quella di veicoli per la raccolta dei rifiuti: percorrono l’interno della cellula per individuare, raccogliere e smaltire detriti proteici prima che possano accumularsi in forma tossica.

Nelle cellule nervose — e in particolare nelle sinapsi, ovvero le giunzioni attraverso cui i neuroni comunicano tra loro — la rimozione efficiente delle proteine danneggiate è fondamentale per preservare la trasmissione sinaptica. Il fallimento di questo meccanismo di “pulizia” è strettamente legato alla comparsa di aggregati proteici tossici, che rappresentano una caratteristica distintiva di molte malattie neurodegenerative, come il morbo di Parkinson, l’Alzheimer e altre forme di demenza.

PI31: la proteina che riattiva la logistica intracellulare

La scoperta della funzione di PI31 si inserisce proprio in questo contesto. I ricercatori della Rockefeller University hanno osservato che nei neuroni affetti da malattie neurodegenerative, il flusso dei proteasomi verso le sinapsi risulta significativamente ridotto. Questo impedisce la rimozione efficiente dei rifiuti proteici e contribuisce alla disfunzione sinaptica.

PI31 si è rivelata capace di riattivare questo trasporto intracellulare, facilitando il ritorno dei proteasomi nelle sinapsi e, di conseguenza, la ripresa della normale attività di “smaltimento” dei detriti.

Dallo studio sui moscerini ai mammiferi

Il gruppo di ricerca ha inizialmente condotto esperimenti su Drosophila melanogaster, un organismo modello molto utilizzato nelle neuroscienze per la sua semplicità e la possibilità di manipolare geneticamente le sue cellule. In questi esperimenti, l’eliminazione della proteina PI31 ha portato a una progressiva degenerazione delle sinapsi, accompagnata da accumuli di proteine non degradate e sintomi simili a quelli osservati nei modelli di malattie neurodegenerative.

Successivamente, i ricercatori hanno replicato i risultati in modelli murini, ottenendo conferme significative sul ruolo centrale di PI31 anche nei mammiferi. Nei topi, la riduzione dell’attività della proteina ha provocato un declino della comunicazione sinaptica e dell’attività motoria, mentre l’aumento della sua espressione ha migliorato la rimozione delle proteine difettose, stabilizzando la funzione neuronale.

A oggi, le terapie contro il Parkinson e altre patologie neurodegenerative si concentrano prevalentemente sulla gestione dei sintomi, piuttosto che sulla risoluzione delle cause alla radice. L’intervento sul sistema dei proteasomi tramite PI31 rappresenterebbe invece una strategia mirata al mantenimento dell’omeostasi cellulare, puntando a prevenire l’accumulo delle tossine proteiche responsabili della neurodegenerazione.







Invecchiamento e declino cognitivo

Un aspetto particolarmente interessante della scoperta riguarda il potenziale utilizzo di PI31 anche nel contrasto al normale declino cognitivo legato all’età. Sebbene l’invecchiamento non sia una malattia, comporta una graduale perdita di efficienza nei processi cellulari, inclusi quelli deputati al riciclo delle proteine.

L’indebolimento del sistema proteasomiale durante l’invecchiamento è stato documentato da diversi studi, e si ritiene che contribuisca alla perdita di memoria, alla riduzione dell’attenzione e ad altri sintomi cognitivi comuni negli anziani. Ripristinare l’efficacia di questo sistema attraverso il potenziamento di PI31 potrebbe offrire un mezzo per rallentare questo declino, migliorando la qualità della vita in età avanzata.