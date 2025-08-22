Un meccanismo biologico che, in condizioni normali, dovrebbe garantire l’equilibrio dell’organismo può, in taluni casi, trasformarsi in un innesco pericoloso per malattie gravi e ancora poco conosciute. La morte cellulare programmata, che può avvenire tramite l’attivazione della proteina STING, è un processo che consente alle cellule di autodistruggersi per mantenere l’omeostasi e difendere l’organismo da danni irreparabili. Questo processo può, in alcune circostanze, sfuggire al controllo e scatenare una risposta immunitaria anomala. A mostrare questo complesso legame è uno studio congiunto condotto dai ricercatori dell’Università di Colonia e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il lavoro, pubblicato recentemente su una prestigiosa rivista scientifica internazionale, getta nuova luce sulle cause genetiche e biochimiche di una rara ma grave malattia auto-infiammatoria infantile: la SAVI (Vasculopatia associata a STING con esordio infantile). Si tratta di una patologia caratterizzata da un’infiammazione cronica dei tessuti e dei vasi sanguigni, scatenata da un’anomala attivazione del sistema immunitario.

Il ruolo della proteina STING: da sentinella immunitaria a motore patologico

Al centro dello studio c’è la proteina STING (acronimo di Stimulator of Interferon Genes), un elemento chiave del sistema immunitario innato. STING ha il compito di riconoscere la presenza di DNA anomalo nel citoplasma cellulare — un segnale di potenziale infezione virale o di danno genetico — e di attivare la risposta immunitaria. In condizioni normali, questo meccanismo agisce come una sentinella, attivando la produzione di interferoni e altre molecole infiammatorie per contenere le minacce.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che mutazioni genetiche che attivano STING in modo permanente possono alterare drasticamente l’equilibrio del sistema. In questi casi, la proteina non si limita a svolgere la sua funzione di controllo, ma induce una forma anomala di morte cellulare programmata, che si traduce in un’infiammazione sistemica incontrollata. Questo processo è ora riconosciuto come causa primaria della SAVI, una delle poche malattie auto-infiammatorie monogeniche finora identificate.

Una forma patologica di autodistruzione cellulare

La morte cellulare programmata è un fenomeno essenziale alla vita. Conosciuta anche come apoptosi, rappresenta un modo ordinato attraverso cui le cellule danneggiate o inutili si eliminano senza provocare una risposta infiammatoria. Tuttavia, nel caso dello studio in questione, non si tratta di una normale apoptosi, bensì di una morte cellulare accompagnata da un’intensa reazione infiammatoria. Questo tipo di morte cellulare, che coinvolge specifici segnali biochimici e molecole regolatrici, è oggi al centro di numerose ricerche nel campo dell’immunologia.

La nuova ricerca dimostra che l’attivazione persistente di STING agisce come una miccia biochimica, innescando un’esplosione infiammatoria che danneggia i tessuti dell’organismo, in particolare i vasi sanguigni. Si tratta di un effetto domino: la cellula, invece di “morire in silenzio”, libera segnali che allertano il sistema immunitario, il quale interviene con forza eccessiva e dannosa. Questo circolo vizioso si traduce nella sintomatologia tipica della SAVI: febbre persistente, eritemi cutanei, problemi respiratori, e nei casi più gravi, danni agli organi interni.







La genetica alla base della malattia

Uno degli aspetti più innovativi dello studio è l’individuazione di un vero e proprio “requisito genetico e biochimico” per l’insorgenza della malattia. Gli scienziati hanno infatti identificato mutazioni specifiche nel gene che codifica per la proteina STING, le quali ne causano una continua attivazione. Questa alterazione genetica, trasmessa in modo autosomico dominante, è sufficiente per innescare la cascata infiammatoria anche in assenza di stimoli esterni.

L’evidenza raccolta dai ricercatori rafforza l’idea che la SAVI non sia una semplice malattia immunitaria, ma una sindrome genetica con caratteristiche molecolari ben definite. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per sviluppare trattamenti mirati, in grado di intervenire a monte del processo patologico, bloccando l’attivazione di STING o modulando la risposta infiammatoria senza compromettere la funzionalità generale del sistema immunitario.

Inoltre, la possibilità di identificare precocemente le mutazioni nel gene STING mediante test genetici rappresenta uno strumento prezioso per la diagnosi precoce e per la gestione clinica dei pazienti. Nei bambini colpiti da SAVI, una diagnosi tempestiva può fare la differenza.

Collaborazione internazionale e ricerca pediatrica avanzata

L’Università di Colonia ha messo a disposizione competenze avanzate nella genetica molecolare e nell’analisi biochimica, mentre l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento in Europa per la ricerca e la cura delle malattie rare infantili, ha fornito un contributo essenziale nella raccolta dei dati clinici e nella gestione dei pazienti affetti da SAVI.

Patricia Iori