È stato scoperto il pianeta 2M1510 (AB) b, un corpo celeste che orbita attorno a una coppia di nane brune in una configurazione mai osservata prima d’ora. Questo pianeta, osservato grazie alle capacità del Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) situato in Cile, si distingue per il suo comportamento anomalo: la sua orbita forma un angolo di 90 gradi rispetto al piano orbitale delle due stelle attorno a cui gravita, rendendolo il primo esempio documentato di un “pianeta polare”.

Un’orbita che sfida le regole: perpendicolare al piano orbitale

Nella maggior parte dei sistemi binari conosciuti, i pianeti orbitano più o meno sullo stesso piano delle loro stelle madri, come avviene anche nel nostro Sistema Solare. Tuttavia, il pianeta 2M1510 (AB) b rompe radicalmente questo schema: la sua orbita non è inclinata semplicemente, ma è disposta in modo quasi ortogonale rispetto alla traiettoria della coppia stellare. Questo significa che, se si immaginasse il piano orbitale delle due nane brune come un disco, l’orbita del pianeta si alzerebbe perpendicolarmente a questo disco, creando una configurazione spaziale completamente nuova per gli standard astrofisici conosciuti.

Gli astronomi si riferiscono a questo tipo di configurazione come orbita polare circumbinaria, una disposizione teoricamente prevista da alcuni modelli dinamici, ma finora mai confermata da prove osservazionali dirette. La scoperta di 2M1510 (AB) b rappresenta dunque una conferma empirica cruciale e un passo avanti significativo nella comprensione dei processi di formazione planetaria in ambienti multipli.

Un pianeta “alieno” anche per i canoni della fantascienza

Il confronto con la celebre saga cinematografica di Star Wars non si è fatto attendere. Gli scienziati hanno accostato 2M1510 (AB) b al pianeta immaginario Tatooine, casa di Luke Skywalker, noto per i suoi spettacolari tramonti doppi causati dalla presenza di due soli. Tuttavia, sebbene entrambi orbitino attorno a due stelle, la somiglianza si ferma qui: mentre Tatooine ruotava in modo pressoché regolare su un piano allineato con i suoi soli, 2M1510 (AB) b si distingue per la sua dinamica del tutto fuori asse.

Questa differenza non è solo geometrica: ha implicazioni profonde sulla stabilità dell’orbita, la formazione del pianeta e le condizioni ambientali che potrebbe ospitare. Se Tatooine rappresentava una visione poetica dell’esotismo astronomico, 2M1510 (AB) b segna invece un nuovo paradigma scientifico, suggerendo che la varietà dei sistemi planetari è ben più ampia di quanto si credesse.

Nane brune: astri a metà tra stelle e pianeti

Altro elemento degno di nota in questo sistema è la natura delle sue stelle. Il pianeta 2M1510 (AB) b orbita attorno a una coppia di nane brune, un tipo di oggetti celesti che si collocano a metà strada tra pianeti giganti come Giove e vere e proprie stelle. Le nane brune sono corpi massicci, ma non abbastanza da avviare il processo di fusione nucleare dell’idrogeno, che caratterizza le stelle nel senso classico.

Questa peculiarità le rende particolarmente interessanti per lo studio della formazione planetaria, in quanto forniscono un ambiente di test diverso rispetto ai sistemi stellari tradizionali. Le due nane brune in questione sono giovani, e proprio questa giovinezza ha permesso di osservare il pianeta con maggiore chiarezza, grazie alla luce infrarossa che emettono ancora in quantità relativamente abbondante.







La tecnologia del Very Large Telescope e il contributo europeo

La scoperta è stata resa possibile grazie all’uso di una delle strutture osservative più avanzate al mondo: il Very Large Telescope dell’ESO, situato nel deserto di Atacama, una delle zone più aride e prive di inquinamento luminoso sulla Terra. In particolare, le osservazioni sono state condotte utilizzando strumenti ad alta risoluzione in grado di rilevare le lievi oscillazioni causate dal moto orbitale del pianeta attorno alla coppia di nane brune.

Lo studio è stato guidato da un team di ricercatori dell’Università di Birmingham, ma ha coinvolto anche scienziati di diversi istituti europei e internazionali. Il risultato è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Science Advances, conferendo alla scoperta una risonanza notevole nella comunità astrofisica globale.

Le implicazioni per la teoria della formazione planetaria

Oltre alla peculiarità dell’orbita, ciò che rende la scoperta particolarmente significativa è il suo impatto sulla teoria della formazione dei pianeti. Secondo i modelli convenzionali, i pianeti si formano all’interno di dischi di gas e polveri che ruotano nello stesso piano delle stelle madri. Tuttavia, l’orbita polare di 2M1510 (AB) b implica che il disco da cui è nato il pianeta deve essersi inclinato drasticamente durante la formazione, o che il pianeta sia stato spinto in quella traiettoria da interazioni gravitazionali complesse.

Queste ipotesi aprono scenari nuovi per la dinamica dei sistemi planetari: si potrebbe trattare di un fenomeno più comune di quanto si pensasse, ma difficile da rilevare con le tecniche osservazionali attuali. Alcuni ricercatori suggeriscono addirittura che i pianeti polari potrebbero essere un ingrediente importante per spiegare l’ampia varietà di orbite osservate nei pianeti extrasolari.

Scoperto il pianeta 2M1510 (AB) b, una nuova classificazione dei mondi alieni?

La scoperta di 2M1510 (AB) b invita la comunità scientifica a riconsiderare le categorie utilizzate per classificare i pianeti. Finora, l’attenzione si è concentrata principalmente sulla massa, la distanza dalla stella madre e la composizione atmosferica. Tuttavia, l’inclinazione orbitale rispetto al piano stellare potrebbe emergere come un criterio fondamentale per comprendere la storia evolutiva di un sistema.

In questo senso, i “pianeti polari” potrebbero rappresentare una nuova classe di mondi alieni, con caratteristiche dinamiche e ambientali radicalmente diverse rispetto a quelli finora noti. Se la scoperta di 2M1510 (AB) b sarà seguita da altri casi simili, potremmo trovarci di fronte all’inizio di una rivoluzione concettuale nel campo dell’esoplanetologia.

Patricia Iori