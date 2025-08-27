Recentemente, un’équipe internazionale di astronomi ha compiuto un passo cruciale in questa direzione: è stato immortalato un pianeta appena nato, battezzato Wispit 2b, grazie all’ausilio del Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO), situato tra le aride alture del deserto di Atacama in Cile.

Un’osservazione che riscrive i manuali di astronomia

Wispit 2b è stato immortalato mentre si trova ancora in fase di formazione, avvolto da un denso disco protoplanetario di gas e polveri che testimonia l’infanzia turbolenta di questo nuovo mondo. Secondo le stime, il pianeta ha un’età pari a 5 milioni di anni, rendendolo uno degli oggetti celesti più giovani mai fotografati direttamente. Per confronto, il nostro sistema solare ha un’età di circa 4,6 miliardi di anni.

La scoperta è stata pubblicata sulle pagine dell’autorevole rivista Astrophysical Journal Letters e rappresenta un importante avanzamento nello studio dei processi di formazione planetaria. La guida del progetto è stata affidata a Richelle van Capelleveen, astrofisica presso l’Università di Leiden nei Paesi Bassi, il cui team ha lavorato per anni all’individuazione di giovani pianeti nei sistemi stellari in formazione.

Una fotografia che rivela il passato

Fotografare un pianeta nella fase embrionale della sua esistenza non è soltanto un’impresa tecnica di straordinaria difficoltà: è anche una rivelazione scientifica che permette agli studiosi di osservare dinamiche che, finora, erano state ricostruite quasi esclusivamente attraverso modelli teorici e simulazioni al computer.

L’immagine di Wispit 2b è stata ottenuta attraverso lo strumento SPHERE, uno dei più sofisticati coronografi installati sul VLT, capace di bloccare la luce della stella madre e rendere visibile la tenue luminosità riflessa dal pianeta in formazione. Questo tipo di tecnologia ha rivoluzionato l’astrofisica osservativa negli ultimi anni, permettendo la rilevazione diretta di esopianeti.

L’ambiente di nascita: un disco protoplanetario attivo

Il pianeta Wispit 2b si trova immerso in un vasto disco circumstellare composto da gas e polveri, un habitat che rappresenta la culla di tutti i pianeti. Questa regione è particolarmente ricca di materiali primordiali, residui del processo di accrescimento stellare, ed è il luogo dove avvengono complesse interazioni tra materia e gravità che danno origine a corpi planetari.

Secondo i dati raccolti, la stella centrale attorno a cui orbita Wispit 2b è anch’essa giovane e attiva, ancora impegnata nel completamento della propria formazione. Le sue emissioni energetiche influenzano direttamente la dinamica del disco protoplanetario, modellando le traiettorie delle particelle e condizionando la crescita del nuovo pianeta.

Dimensioni gioviane, ma un’identità tutta sua

Wispit 2b presenta caratteristiche fisiche che lo pongono nella categoria dei giganti gassosi. Le sue dimensioni sono comparabili a quelle di Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare, ma la sua composizione interna e le condizioni atmosferiche potrebbero differire significativamente. Al momento, gli astronomi ipotizzano che la sua atmosfera sia costituita prevalentemente da idrogeno ed elio, ma arricchita da composti più complessi provenienti dal disco di formazione.

Gli studiosi si attendono che, nei prossimi milioni di anni, Wispit 2b possa subire drastici cambiamenti in termini di temperatura, pressione e composizione chimica, offrendo un laboratorio naturale per comprendere meglio anche la storia evolutiva dei giganti gassosi nel nostro sistema solare.







Una scoperta che cambia la nostra comprensione della formazione planetaria

L’importanza scientifica della rilevazione di Wispit 2b va ben oltre il valore dell’immagine stessa. Osservare un pianeta così giovane offre agli studiosi una rara opportunità di validare i modelli teorici esistenti sulla formazione planetaria, molti dei quali si basano su ipotesi mai direttamente confermate. L’osservazione di questo neonato cosmico permette di esaminare, per esempio, il tasso di accrescimento del materiale, le interazioni gravitazionali con il disco e la formazione precoce dell’atmosfera.

Secondo Richelle van Capelleveen, la scoperta fornisce una conferma osservativa delle ipotesi formulate negli ultimi decenni.

Il contributo del Very Large Telescope

Il ruolo del Very Large Telescope è stato decisivo in questa impresa. Situato a oltre 2.600 metri di altitudine, nel cuore del deserto cileno, il VLT è uno dei telescopi ottici più potenti mai costruiti dall’uomo. Il sito, scelto per l’estrema secchezza dell’aria e l’assenza di inquinamento luminoso, offre condizioni ideali per le osservazioni astronomiche a lungo raggio.

L’uso dello strumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) ha permesso di isolare la tenue firma luminosa di Wispit 2b dalla brillante luce della sua stella madre. Questa tecnica, combinata con sofisticati algoritmi di elaborazione dell’immagine, ha permesso di ottenere una visione chiara e dettagliata di un oggetto che, fino a pochi anni fa, sarebbe rimasto invisibile anche ai telescopi più avanzati.

La scoperta di Wispit 2b rappresenta solo l’inizio di una nuova era per l’astronomia osservativa. Con l’arrivo di strumenti ancora più potenti, come il telescopio spaziale James Webb e il futuro ELT (Extremely Large Telescope), attualmente in costruzione sempre in Cile, gli astronomi si aspettano di poter individuare sempre più pianeti in fase embrionale.

L’obiettivo non è soltanto quello di documentare la nascita dei mondi, ma anche di comprendere in che misura le condizioni iniziali di formazione influenzino la possibilità di ospitare, un giorno, forme di vita. Wispit 2b, pur essendo un gigante gassoso e quindi inospitale per la vita come la conosciamo, rappresenta un tassello fondamentale nel grande mosaico della nostra comprensione cosmica.

L’osservazione di Wispit 2b, ancora immerso nel suo bozzolo di gas e polveri, offre agli scienziati una rara e preziosa occasione per esplorare i primi capitoli della storia planetaria.