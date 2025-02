La Scozia ha stabilito un obiettivo ambizioso: raggiungere il net zero entro il 2045, riducendo le sue emissioni di gas serra fino ad avere un bilancio perfetto tra le emissioni e la loro compensazione tramite tecnologie e processi naturali, come il rimboschimento o la cattura del carbonio. Questo impegno, però, sta incontrando numerosi ostacoli che potrebbero compromettere il raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni nette, con previsioni che suggeriscono che il paese possa mancare il traguardo di ben 20 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.

Sfide e incertezze per l’obiettivo di zero emissioni nette della Scozia

Nel corso degli anni, la Scozia si è sempre presentata come un leader globale nella lotta contro il cambiamento climatico. Gli ex primi ministri, tra cui Nicola Sturgeon, e l’attuale primo ministro, John Swinney, hanno ribadito il loro impegno nel portare il paese verso una transizione energetica verde e sostenibile. Tuttavia, le ultime valutazioni ufficiali suggeriscono che questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto senza una svolta radicale nelle politiche adottate.

Le stime indicate in un recente rapporto redatto per i ministri scozzesi parlano di un rischio molto elevato di non riuscire a rispettare il target di zero emissioni nette, con una possibile differenza di circa 20 milioni di tonnellate di CO₂. Le emissioni di gas serra della Scozia nel 2021 sono state di 41,6 milioni di tonnellate, e le proiezioni per i prossimi 20 anni indicano che, se non si cambiano radicalmente le politiche, si riuscirà a ridurre solo la metà di questa quantità. Questa situazione solleva serie preoccupazioni tra gli esperti di clima e le istituzioni governative.







Le principali difficoltà nel raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni nette riguardano la necessità di aumentare in maniera significativa gli investimenti in iniziative come il rimboschimento, il ripristino delle torbiere, la riforma del settore agricolo e l’adozione di tecnologie costose e ancora poco testate, come le macchine per rimuovere il carbonio dall’aria.

Nonostante alcune soluzioni possano sembrare promettenti, la loro fattibilità resta incerta, soprattutto in relazione alla loro applicazione su larga scala. In particolare, l’uso delle cosiddette tecnologie di emissioni negative (NETs) – che rimuovono direttamente la CO₂ dall’atmosfera – è ancora in fase embrionale e potrebbe non garantire risultati concreti nel breve periodo.

Il Partito Laburista accusa la Scozia di inazione sul clima

Una critica forte è arrivata dal Partito Laburista scozzese, che ha accusato il governo di essere colpevole di anni di “fallimento ambientale e inattività”. Secondo Sarah Boyack, portavoce del partito per il net zero, la Scozia ha fatto troppo poco per affrontare concretamente i suoi obiettivi ambientali e si è limitata a soluzioni temporanee che non hanno portato a progressi reali. Per Boyack, abbandonare l’impegno di raggiungere il net zero entro il 2045 sarebbe un tradimento delle promesse fatte ai cittadini e al pianeta.

Anche Patrick Harvie, co-convenor del Partito Verde scozzese, ha sollevato dubbi sull’andamento delle politiche climatiche. Pur riconoscendo che la Scozia ha fatto alcuni passi in avanti, come l’introduzione dell’energia rinnovabile e la chiusura delle centrali a carbone, ha sottolineato che il paese è in ritardo rispetto ad altri nel Regno Unito, in particolare nell’adozione di veicoli elettrici e nella promozione di tecnologie sostenibili per l’edilizia e i trasporti.

Le sfide della Scozia per il net zero

Le soluzioni proposte per rispettare l’obiettivo di zero emissioni nette non sono poche, ma tutte presentano delle sfide. Per esempio, un rapporto della consulenza Ricardo AEA suggerisce che la Scozia potrebbe riuscire a raggiungere il suo obiettivo entro il 2045 incrementando gli sforzi di rimboschimento e di recupero delle torbiere danneggiate. Tuttavia, anche questa strada è incerta: non è chiaro se il ripristino delle torbiere, che sono fonti di emissioni di carbonio, possa essere efficace quanto sperato.

Inoltre, l’utilizzo di tecnologie avanzate per la cattura del carbonio è ancora lontano dall’essere una soluzione praticabile. Nonostante i numerosi ostacoli, il governo scozzese ha ribadito l’impegno verso la riduzione delle emissioni, affermando che il paese continuerà a lavorare per azzerare la sua contribuzione alle emissioni globali entro il 2045.

Secondo il governo, la Scozia ha già compiuto progressi significativi dal 1990, con una riduzione delle emissioni del 50% a fronte di una crescita economica del 66%. Tuttavia, il percorso verso il net zero sarà ancora più difficile, e il governo ha riconosciuto che la transizione dovrà essere equa e includere settori chiave come l’agricoltura, il trasporto e l’efficienza energetica degli edifici.

Elena Caccioppoli