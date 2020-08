Scuola dell’infanzia, linee guida per settembre: cosa cambia per i bambini

Invece, il documento per la fascia 0-6 anni era già state approvato nei giorni scorsi. Dai giochi alla merenda, dalle mense alle aree per il riposo, fino alle mascherine, questi tutti i punti toccati.









Ecco tutte le linee guida finalizzate alla prevenzione del contagio da coronavirus

I bambini al di sotto dei sei anni saranno esclusi dall’obbligo di indossare la mascherine. Invece, il personale è tenuto all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Per quanto riguarda la temperatura corporea non sarà effettuata all’ingresso degli istituti, ma a casa. Infatti, i bambini e il personale per poter entrare all’interno delle scuole non dovranno avere temperatura corporea oltre i 37.5°C .

Inoltre, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive.

I bambini verranno divisi in piccoli gruppi o sezioni stabili. Per ogni gruppo verranno identificati educatori, docenti e collaboratori che si occuperanno sempre degli stessi bambini.

Infatti, lo scopo sarà quello di semplificare l’adozione delle misure di contenimento nel caso in cui si dovessero verificare casi di contagio. In questo modo le eventuali quarantene sarebbero circoscritte e mirate. Dunque, i gruppi non devono in nessun modo entrare in stretto contatto tra loro.