Con oltre 58mila cattedre in palio, il concorso PNRR 3 segna l’ultimo e più ambizioso capitolo del piano di assunzioni previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una sfida cruciale per il Ministero dell’Istruzione, che punta a stabilizzare migliaia di docenti e a rispettare gli impegni presi con Bruxelles entro il 2026.

Un nuovo capitolo per la scuola

La macchina del Ministero dell’Istruzione si rimette in moto: con il concorso PNRR 3 prende il via l’ultima grande tornata di assunzioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In gioco ci sono 58.135 posti destinati a coprire i vuoti d’organico per i prossimi anni scolastici (2025/26 – 2027/28). Una cifra imponente che rappresenta non solo un’occasione di stabilizzazione per migliaia di docenti precari, ma anche una sfida logistica e amministrativa senza precedenti per l’intero sistema scolastico.

L’obiettivo concordato con l’Unione Europea è chiaro: raggiungere almeno 70mila nuove immissioni in ruolo attraverso le tre tornate concorsuali PNRR. Ma il traguardo finale dipenderà anche dal numero di assunzioni effettive maturate con i concorsi precedenti e dalla capacità di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026, termine ultimo imposto da Bruxelles.







Due bandi, un solo grande obiettivo

Il concorso PNRR 3 sarà suddiviso in due bandi distinti: il primo riguarderà la scuola secondaria di primo e secondo grado, con 30.759 posti, mentre il secondo sarà riservato alla scuola dell’infanzia e primaria, che potrà contare su 27.376 cattedre.

Appena pubblicati i bandi, si aprirà una finestra di 19 giorni per la presentazione delle domande, a partire dalle ore 14 del giorno di pubblicazione fino alle 23:59 del diciannovesimo giorno successivo. È previsto un contributo di segreteria di 10 euro, e ogni candidato potrà concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso. Tuttavia, sarà possibile presentare candidature separate per i posti comuni e per quelli di sostegno.

Il ministero punta a bandire le prove entro la fine di ottobre, in modo da procedere rapidamente con la calendarizzazione e l’elaborazione delle graduatorie. Le assunzioni dovranno iniziare già nel corso del 2025 per garantire la copertura delle cattedre in tempo per l’anno scolastico successivo.

Chi può partecipare: i requisiti aggiornati

Con la chiusura della fase transitoria fissata al 31 dicembre 2024, i criteri di accesso al concorso PNRR 3 sono stati resi più rigidi. Potranno partecipare:

I laureati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento , ottenuta attraverso percorsi universitari da 60 CFU ;

I docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque nelle scuole statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;

Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) con diploma adeguato alla classe di concorso;

I candidati iscritti ai percorsi abilitanti o di specializzazione per il sostegno nell’anno accademico 2024/2025, ammessi con riserva, purché conseguano il titolo entro il 31 gennaio 2026.

Per il sostegno resta obbligatorio il possesso del titolo di specializzazione specifico, a testimonianza dell’importanza attribuita alla professionalità in quest’ambito delicato.

Le prove concorsuali: struttura e valutazione

La selezione seguirà la formula già sperimentata nei precedenti concorsi PNRR, con una prova scritta computer-based e una prova orale.

Prova scritta: durerà 100 minuti e comprenderà 50 quesiti a risposta multipla su tematiche pedagogiche, psicopedagogiche e metodologico-didattiche, oltre a domande di inglese (livello B2) e competenze digitali.

Prova orale: verterà sugli stessi argomenti, con l’aggiunta di una lezione simulata. La durata varierà: 30 minuti per infanzia e primaria, 45 minuti per la secondaria.

Per superare ciascuna prova servirà un punteggio minimo di 70 su 100, mentre ai titoli accademici, professionali e scientifici potrà essere assegnato un punteggio aggiuntivo fino a 50 punti.

Graduatorie e prospettive future

Le graduatorie di merito avranno validità triennale e saranno a esaurimento: ciò significa che tutti i vincitori verranno assunti nel corso del triennio. Inoltre, in ogni graduatoria sarà incluso un elenco di candidati idonei — coloro che superano le prove ma non rientrano nei posti disponibili — in una misura pari al 30% dei posti totali.

I docenti idonei potranno essere chiamati a partire dall’anno scolastico 2026/27, qualora le graduatorie principali dovessero esaurirsi.

Il ministero prevede che, da questa selezione, almeno 25-30mila docenti vengano stabilizzati per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. Tuttavia, il successo dell’operazione dipenderà dalla rapidità delle procedure e dalla capacità di evitare i contenziosi amministrativi che in passato hanno rallentato i concorsi pubblici.

Una sfida decisiva per il sistema educativo

Il Concorso PNRR 3 rappresenta una tappa cruciale per il futuro della scuola italiana. Da un lato, punta a ridurre la precarietà cronica che affligge da decenni il personale docente; dall’altro, risponde alle richieste dell’Europa di modernizzare e stabilizzare il sistema di istruzione.

La scommessa è duplice: garantire tempi rapidi e selezioni trasparenti, ma anche assicurare che i nuovi insegnanti siano preparati a fronteggiare le sfide di una scuola sempre più digitale, inclusiva e internazionale.

Se il piano riuscirà a rispettare i tempi e le assunzioni previste, l’Italia potrà finalmente compiere un passo concreto verso una scuola più stabile, efficiente e capace di valorizzare il merito. Un banco di prova non solo per il Ministero, ma per l’intero sistema educativo nazionale.

Lucrezia Agliani