Scuola, risultati Invalsi: ancora divari fra Nord e Sud. Gli stranieri bravi in inglese

Come ogni anno sono giunti i risultati dei test Invalsi presentati dal Miur. Lo scopo del test è quello di valutare il sistema educativo di istruzione e formazione degli studenti. Nei risultati di quest’anno, che hanno coinvolto 2,2 milioni di studenti tra scuole elementari, medie e superiori, emergono diverse criticità sullo stato di salute della scuola italiana. Ma, per la prima volta, si è valutato anche il livello di conoscenza dell’inglese, una novità assoluta.









In generale, dai test Invalsi sono emerse problematiche ataviche per il Paese: permangono i divari tra Nord e Sud, quindi l’area geografica fa ancora la differenza sul rendimento scolastico; parimenti, pesa anche lo stato sociale di provenienza con le famiglie più agiate che indirizzano i loro figli nei licei e i figli delle famiglie più in difficoltà che optano per gli istituti professionali.

Male anche il rendimento degli studenti stranieri che ottengono risultati peggiori dei loro compagni italiani. Gli stranieri però eccellono nella lingua inglese, disciplina dove raggiungono gli stessi risultati dei compagni italiani o che addirittura riescono a superare.

I risultati Invalsi

Veniamo ora ai risultati veri e propri del test. Come accennato poc’anzi, si allarga il divario di rendimento fra Nord e Sud Italia. A livello nazionale, gli studenti che ottengono risultati soddisfacenti o più elevati sono il 65,5% in italiano, il 59,9% in matematica, il 73,9% in Inglese-Reading (A2) e il 56,1% in Inglese-Listening (A2).

In tal caso, le differenze regionali divengono importanti e alcune regioni del Mezzogiorno ottengono risultati inferiori alla media nazionale. In particolare, sono Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni dove il rendimento scolastico fornisce risultati al di sotto delle aspettative. In queste regioni, oltre il 50% (con punte del 60-65%) degli studenti ha fornito risultati al di sotto dei traguardi stabiliti dalle Indicazioni nazionali.









La scuola italiana si dimostra anche poco equa anche nella formazione delle classi. Permane la tendenza a creare classi formate da alunni con più difficoltà di apprendimento e, parimenti, classi con alunni notevolmente più bravi. Lo stesso vale anche per la questione di genere: le ragazze continuano a essere più brave nelle materie linguistiche e i ragazzi più bravi in matematica.

Come già abbiamo avuto modo di affermare in un altro articolo, le differenze socio-economiche continuano a essere la discriminante per la resa dell’apprendimento. Famiglie con adeguate disponibilità economiche indirizzano i figli nei licei, quelle della classe media scelgono gli istituti tecnici mentre le famiglie più in difficoltà optano per gli istituti professionali.

I risultati nella lingua inglese

Come si diceva, quest’anno l’Invalsi ha voluto valutare anche il livello di conoscenza della lingua inglese. Anche per questo indicatore i risultati non sono lusinghieri e il divario fra Nord e Sud aumenta ulteriormente. Alle scuole elementari, il numero di alunni che non raggiunge il livello A1 nella prova di ascolto è del 30% al Sud mentre è al di sotto del 20% al Centro-Nord. Va un po’ meglio per la prova di lettura: 10% al Sud e 5% al Centro-Nord. I dati però precipitano quando si passa alle scuole medie: nella prova di ascolto al Sud il 67% degli studenti non raggiunge la soglia fissata dal Miur (A2).









Ma a rappresentare una novità sono gli studenti stranieri. Nonostante in tutti i gradi di istruzione gli alunni stranieri ottengono risultati bassi in italiano e matematica, in inglese le prestazioni sono uguali o persino superiori di quelle dei loro compagni italiani. Le differenze però tendono a diminuire con il passaggio dalla prima alla seconda generazione di immigrati; lo stesso vale anche per l’avanzamento nel ciclo di istruzione, soprattutto in matematica, materia dove la padronanza linguistica è ridimensionata.

Nicolò Canazza