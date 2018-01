Scuolabus si ribalta con ventinove bambini a Mantova

Ieri, 8 gennaio 2018, uno scuolabus è uscito di strada ed è finito in un fosso con a bordo ventinove alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Castellucchio (Mantova), residenti nelle frazioni di Ospitaletto e Gabbiana, che tornavano a casa al termine del primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale.

Dalle ricostruzioni sembra che l’autista abbia avuto un malore mentre guidava il pullman dell’Apam adibito a scuolabus sulla Strada Provinciale 10, tra Mantova e Cremona;

“Ha confermato di avere visto l’autobus finire lentamente sulla propria destra e quindi finire nel fosso. La cosa determinante è che non si sono accese le luci degli stop. E questa circostanza da sola conferma quanto dichiarato dall’autista ferito, e cioè che si sia trattato di un malore. Se fosse stata una distrazione, quando le ruote sono finite sul ciglio, il colpo di freni viene spontaneo. Ma evidentemente in quell’istante il nostro guidatore non era vigile“.

I testimoni poco dopo le 13 hanno visto lo scuolabus, che procedeva lungo un rettilineo, sterzare improvvisamente a destra e volare di lato nel fossato che scorre lateralmente alla strada, finendo in circa mezzo metro d’acqua.

I bambini inizialmente non si sono accorti di nulla ma nel giro di qualche secondo sono stati scaraventati sul lato dello scuolabus; alcuni di loro hanno affermato:

“Abbiamo sentito i rami sul tetto della corriera. Poi il vuoto sotto il sedile, come su una giostra e ci siamo ritrovati sbalzati a terra. Volava via tutto.”.









Proprio dietro allo scuolabus era presente appunto un autobus di linea dell’Apam e l’autista vede la scena in diretta: il 40enne mantovano non perde tempo, scende immediatamente dal mezzo e si getta nel fossato per cercare di aprire la portiera dello scuolabus e soccorrere i bambini; spontaneamente altri automobilisti si fermano creando con lui una catena umana per tirare fuori i piccoli terrorizzati e insanguinati dalla corriera.

I bambini vengono estratti uno a uno dal pullman, mentre sono allertati i Soccorsi e le Forze dell’Ordine.

Il 118 ha attivato tempestivamente il piano d’emergenza in ospedale, per gestire in modo ottimale l’arrivo dei numerosi feriti, ed ha istituito un centro di primo soccorso avanzato sull’autobus di linea non coinvolto nel sinistro.

Mentre la strada provinciale era chiusa al traffico (rimasta inagibile fino alle ore 17), sono arrivati i Vigili del Fuoco, le ambulanze e i genitori, trafelati. Alcuni di loro hanno visto praticamente in diretta l’autobus finire nel fosso mentre attendevano figli e nipoti come ogni giorno alla fermata di Ospitaletto; la madre di una bambina a bordo dello scuolabus ha dichiarato ancora sotto choc:

“Mi sono sentita morire quando ho visto l’autobus di linea fermo in mezzo alla strada con le quattro frecce e quello con mia figlia e i bimbi nel fosso. Non so come, ma di corsa sono arrivata sin qui”.









Notevole il bilancio iniziale dell’incidente: lo scuolabus, rovesciandosi, ha lasciato solamente un bambino illeso, feriti gli altri ventotto passeggeri e l’autista.

Sei bambini vengono trasportati subito dalle ambulanze all’Ospedale Carlo Poma di Mantova e sono due i feriti trasferiti in elicottero in condizioni gravi: l’autista, cinquantenne mantovano, all’Ospedale di Verona e una bimba all’Ospedale di Brescia per trauma cranico.

I rimanenti venti sono stati medicati uno per volta sulle ambulanze e sul pullman che costituivsno il triage.

Attualmente il bilancio del sinistro appare meno pesante del principio e si parla di ferite non gravi per quasi tutti i bambini coinvolti.

In questo spaventoso incidente sono entrati in gioco però alcuni fattori provvidenziali: la prontezza degli improvvisati soccorritori, il numero degli alunni ridotto (dovevano essere una quarantina, ma dieci di loro erano in gita) e il fatto che lo scuolabus si sia fermato a pochi centimetri da un ponticello in cemento di un’abitazione, sfiorando la tragedia vera e propria.

