Nel corso del 2024, il rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente parla di scuole insicure. Emergono dati critici che fotografano la condizione degli edifici scolastici, specie per quanto riguarda la sicurezza, la manutenzione e la capacità delle amministrazioni di intervenire efficacemente.

Secondo i dati diffusi, appena il 47% degli edifici scolastici in Italia è in possesso del certificato di agibilità. Ancora meno: il 31,2% ha beneficiato, negli ultimi cinque anni, di indagini diagnostiche sui solai — un’operazione indispensabile per valutare la sicurezza strutturale. Ancora più basso è il dato relativo agli interventi concreti di messa in sicurezza dei solai: solo il 10,9% degli edifici ha visto realizzate queste opere. Parallelamente, gli stanziamenti per la manutenzione straordinaria sono in calo: la media nazionale per edificio scolastico è scesa a 39.648 euro, rispetto a cifre più alte registrate negli anni precedenti.

Un quarto di secolo tra speranze, ritardi e divari territoriali

Per capire davvero dove oggi la scuola italiana si trova, è necessario osservare non solo questi numeri del 2024, ma guardarli alla luce dell’ultimo quarto di secolo — periodo in cui si sono susseguiti aumenti di consapevolezza, finanziamenti straordinari, politiche nazionali e locali volte al miglioramento, ma anche momenti di crisi economica, tagli e lentezze amministrative.

I progressi: cosa è cambiato

Maggior attenzione alla sicurezza strutturale : fin dagli anni '90 la normativa si è fatta più severa sulla sicurezza antisismica, sul collaudo statico e sull'agibilità. Alcune regioni hanno adottato verifiche regolari, bandi per l'adeguamento, e progetti finanziati per adeguare scuole in zone sismiche.

Finanziamenti speciali e fondi europei : con il passare del tempo si sono moltiplicate le fonti – PON, PNRR, fondi regionali – per intervenire nelle scuole. Questo ha permesso, laddove ben programmate, nuove costruzioni, riqualificazioni e messa a norma.

Consapevolezza crescente: grazie ad associazioni come Legambiente, media, studenti e genitori, le condizioni delle scuole sono più visibili all’opinione pubblica. Ciò ha fatto aumentare la pressione politica per interventi.

Le persistenti criticità

Bassa diffusione dei certificati essenziali : anche se ci sono stati miglioramenti, il fatto che oggi meno della metà delle scuole possieda il certificato di agibilità segnala che normative, procedure, costi o ritardi burocratici rimangono ostacoli rilevanti.

Interventi preventivi scarsi : le indagini diagnostiche sui solai e la messa in sicurezza sono interventi che prevenirebbero danni, collassi o rischi per gli studenti e il personale; tuttavia la loro diffusione resta assai modesta.

Finanziamenti insufficienti e spesa non realizzata : spesso i fondi stanziati non vengono effettivamente spesi nei tempi utili, o non sono tali da coprire tutto ciò che serve.

Disuguaglianze territoriali: le differenze tra Nord, Centro, Sud e Isole non sono solo geografiche ma culturali, amministrative, infrastrutturali. Le zone più deboli (soprattutto Sud e Isole) accumulano ritardi maggiori.

Il rapporto del 2024 mette in luce alcune cifre peculiari che meritano attenzione:

47% degli edifici con certificato di agibilità : significa che più della metà degli edifici scolastici operano senza che sia garantita formalmente la conformità alle condizioni tecniche minime di sicurezza.

31,2% di edifici con indagini sui solai negli ultimi 5 anni : un numero scarso rispetto all’urgenza richieste in molti casi; molte situazioni rischiano di essere ignorate fino a quando non emergono problemi gravi.

10,9% di interventi di messa in sicurezza dei solai : soltanto in questo limitato raggio le scuole italiane hanno ricevuto migliorie concrete dopo le diagnosi.

Media manutenzione straordinaria per edificio: 39.648€: cifra che risulta inferiore rispetto a quanto occorrerebbe per interventi esaustivi, specie in edifici vecchi o non mantenuti adeguatamente.

Quanto ci sarebbe voluto, e quanto manca

Negli ultimi 25 anni, l’Italia ha visto leggi più rigorose (su sicurezza sismica, criteri di agibilità, collaudo statico), vari pacchetti normativi e finanziari, nonché una crescente attenzione pubblica agli ambienti scolastici – non solo come spazi educativi, ma come luoghi che incidono su salute, benessere, inclusione. Tuttavia:

La velocità di miglioramento è stata molto irregolare. Alcune regioni e comuni hanno fatto passi avanti importants, costruendo ex novo scuole moderne, efficienti, sicure. Altri sono rimasti sostanzialmente statici.

I fondi straordinari (nazionali e europei), quando ben destinati, hanno prodotto risultati visibili, ma la loro entità e la capacità di spesa locale non sono sempre sufficienti o ben distribuite.

Le procedure burocratiche restano spesso lente; i tempi tra stanziamento, progettazione, gara, realizzazione possono essere molto lunghi, soprattutto in aree dove le amministrazioni locali hanno minori risorse o competenze specializzate.

Cosa rischia la scuola italiana

I dati che emergono dal report non sono meri numeri: hanno ricadute concrete su alunni, docenti, famiglie, sul diritto allo studio. Alcune delle conseguenze principali:

Sicurezza compromessa : senza certificati di agibilità o con solai non diagnosticati, il rischio fisico non è trascurabile.

Disparità di opportunità : scuole in aree meno favorite, che già partono da svantaggi (sicurezza, manutenzione, servizi) rischiano di restare indietro, aggravando le disuguaglianze territoriali.

Efficienza energetica e costi : edifici mal mantenuti o vetusti comportano maggiori consumi di energia, costi operativi più elevati, peggior comfort per alunni e insegnanti.

Impatto psicologico e formativo: spazi di apprendimento degradati o pericolosi possono demotivare, limitare lo sviluppo e influire negativamente sul rendimento e sul benessere.

Per rispondere alle sfide emerse e orientare il miglioramento nel futuro, si possono delineare alcune linee di azione urgentissime:

Accelerare e semplificare i processi burocratici per ottenere certificati di agibilità, collaudi statici, adeguamenti antisismici. Potenziamento delle risorse per la manutenzione preventiva, con stanziamenti adeguati a progettare e realizzare diagnosi strutturali sistematiche (solai, fondazioni, murature). Programmazione pluriennale seria, che tenga conto sia delle criticità storiche che delle priorità attuali (sicurezza, efficienza energetica, sostenibilità, servizi). Equità territoriale, ossia garantire che le aree più svantaggiate ricevano più attenzione, risorse e assistenza tecnica. Coinvolgimento della comunità scolastica (insegnanti, studenti, famiglie) e trasparenza nelle scelte: mappa degli edifici, stato, finanziamenti, cantieri. Uso efficiente dei fondi nazionali ed europei, affinché non restino solo promesse, ma diventino opere concrete, tempestive, controllate.

Sono ormai venticinque anni che l’Italia discute, misura, segnala i problemi dell’edilizia scolastica, della sicurezza strutturale, della manutenzione e dei servizi accessori. Il report Ecosistema Scuola del 2024 conferma che, nonostante qualche passo avanti, la situazione è ancora critica: molti edifici scolastici operano senza certificazioni fondamentali, poche scuole hanno effettuato diagnosi preventive, ancora meno hanno subito interventi strutturali concreti laddove necessari.

Patricia Iori