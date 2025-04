In un’Italia che cambia rapidamente e in cui l’accesso all’istruzione si configura sempre più come uno strumento di inclusione e mobilità sociale, le scuole serali rappresentano una realtà educativa tanto vitale quanto spesso trascurata. Questi istituti, pensati per accogliere chi non ha potuto completare il proprio percorso scolastico tradizionale, o per chi desidera reinventarsi professionalmente, sono tutt’altro che “scuole di serie B”. Anzi, in molti casi si dimostrano luoghi di formazione intensi, esigenti e rigorosi, nei quali la volontà di apprendere si intreccia con le difficoltà della vita adulta.

Tassi di promozione in linea con i percorsi tradizionali

Una delle evidenze più interessanti che emerge dall’analisi dei dati relativi agli istituti serali riguarda i risultati degli studenti all’Esame di Stato. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il tasso di promozione alla Maturità nelle scuole serali è sorprendentemente simile a quello dei licei e istituti diurni. Questo dato sfata il pregiudizio secondo cui il livello di preparazione nelle scuole serali sarebbe inferiore: gli studenti che arrivano a sostenere l’esame finale dimostrano infatti un livello di competenze adeguato e comparabile a quello dei loro coetanei o pari in età dei percorsi scolastici tradizionali.

Dietro questo risultato si cela un’organizzazione scolastica attenta e strutturata, nonché un corpo docente motivato e consapevole del valore del proprio ruolo. I programmi di studio sono identici a quelli diurni, così come le prove d’esame, che vengono valutate con gli stessi criteri e la medesima severità. Ne deriva che, quando uno studente serale supera l’Esame di Stato, lo fa con pieno merito e nel rispetto degli standard nazionali.

L’ostacolo più grande: l’ammissione all’Esame di Stato

Se i risultati finali testimoniano un buon livello di preparazione, il percorso per arrivare all’esame è invece irto di difficoltà. Uno degli aspetti più critici, infatti, è rappresentato dal tasso di esclusione all’ammissione alla Maturità. Più di uno studente su quattro che frequenta le scuole serali non riesce a raggiungere il momento dell’esame. Una percentuale che non può essere ignorata, poiché mostra non tanto un fallimento didattico, quanto le profonde fragilità e complessità che caratterizzano il percorso di chi sceglie l’istruzione serale.

Le ragioni di questa selezione sono molteplici. Non si tratta solo di rendimento scolastico insufficiente, ma anche – e soprattutto – di fattori esterni che incidono pesantemente sul percorso di studi. Gli studenti serali, infatti, sono spesso adulti lavoratori, genitori, persone che devono conciliare lo studio con responsabilità familiari, impegni professionali e, in molti casi, situazioni economiche precarie. Le assenze, i ritardi, le difficoltà nel rispettare la continuità dello studio sono spesso inevitabili, e finiscono per compromettere il raggiungimento dei requisiti minimi per accedere all’esame.

Una seconda possibilità che richiede grande impegno

Il pubblico delle scuole serali è estremamente variegato. Vi si trovano giovani adulti che hanno abbandonato la scuola da adolescenti e ora cercano di recuperare un’occasione persa; lavoratori che desiderano cambiare professione o ottenere un titolo che consenta loro di avanzare nella carriera; persone migranti che vedono nell’istruzione italiana un mezzo per integrarsi pienamente nella società. In comune, questi studenti hanno la determinazione di rimettersi in gioco, spesso dopo anni di lontananza dai banchi.

A differenza degli studenti più giovani, chi frequenta le scuole serali deve affrontare lo studio in orari non convenzionali: le lezioni iniziano nel tardo pomeriggio e si prolungano fino a sera inoltrata, in alcuni casi oltre le 22. Una routine faticosa, che esige grande forza di volontà. Eppure, proprio questa peculiarità rende le scuole serali un modello di resilienza e impegno.

Non si studia “tanto per fare”: il percorso è reale, i contenuti sono approfonditi, le verifiche rigorose. Nonostante il nome “serale” possa suggerire un’istruzione di secondo livello, la realtà è ben diversa: le scuole serali rappresentano, a tutti gli effetti, un segmento fondamentale dell’offerta formativa italiana.

L’importanza di un supporto istituzionale

Di fronte a un tasso di abbandono così significativo nella fase di ammissione alla Maturità, emerge la necessità di un rafforzamento delle misure di sostegno. Non bastano la buona volontà degli studenti né l’impegno degli insegnanti: occorrono politiche pubbliche mirate, in grado di accompagnare questi percorsi con interventi concreti.

Potrebbero essere introdotti strumenti di flessibilità didattica più ampi, come l’uso sistematico della didattica digitale integrata per chi è impossibilitato a frequentare regolarmente, o l’accesso a tutoraggi individuali. Anche la creazione di borse di studio specifiche per studenti serali, l’istituzione di servizi di counseling psicologico e di orientamento, e convenzioni con enti del terzo settore per supportare i più fragili, rappresenterebbero un passo avanti significativo.







Riconoscere il valore sociale delle scuole serali

Infine, è fondamentale rivedere il modo in cui il sistema educativo e la società percepiscono le scuole serali. Queste istituzioni rappresentano un argine contro la dispersione scolastica, un’opportunità concreta di riscatto e crescita personale, un ponte verso una cittadinanza più piena.

