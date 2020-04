Se Conte “non ha detto niente” è perché hai la soglia dell’attenzione un po’ bassa

Se Giuseppe Conte “non ha detto niente” o hai la soglia dell’attenzione un po’ bassa oppure ti aspettavi un “liberi tutti” con ancora i contagi e i morti, e il tal caso i tuoi problemi sono ben più gravi.









Dunque, ricapitolando, Giuseppe Conte ieri sera ha detto che:

– Ci si potrà muovere anche per andare a trovare i famigliari.

– Ci si potrà spostare anche dalla propria regione se per motivi di lavoro o salute.

– Niente ritrovi tra amici.

– Si potrà tornare a correre e ad allenarsi purché soli o distanziati.

– Le attività di ristorazione oltre alle consegne potranno fare anche l’asporto.

– Ripartono manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso.

– Il 18 maggio partiranno commercio al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.

– Il 18 maggio potrebbero ripartire anche gli allenamenti a squadre.

– Riaprono i parchi.

– Si potranno fare i funerali fino a 15 persone.

– Il primo giugno potrebbero riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, barbieri, massaggi.

– Sulle mascherine verrà imposto un prezzo fisso di 0,50 euro per evitare speculazioni e verrà tolto il pagamento dell’IVA.

– Col prossimo decreto ci saranno gli accrediti dei 600 euro automatici e soldi a fondo perduto per le imprese.

– ecc.