Lunedì si è aperto a New York un processo federale destinato a far discutere a lungo. Sul banco degli imputati si trova Sean Diddy Combs, icona della musica hip hop, produttore di fama mondiale e volto noto del jet set americano, ora accusato di crimini gravi: traffico sessuale, violenza, e guida di una rete criminale dedita allo sfruttamento di decine di persone, molte delle quali presumibilmente minorenni al tempo dei fatti contestati.

I freak off: abusi organizzati e sistematici di Sean Diddy Combs

Uno degli aspetti più scioccanti emersi nel dibattimento durante il processo a Sean Diddy Combs riguarda la pratica dei cosiddetti freak off: incontri sessuali di gruppo, spesso protratti per giorni, in cui le vittime venivano drogate, filmate e costrette a rapporti con escort di entrambi i sessi. Secondo la testimonianza di Casandra Ventura, meglio nota come Cassie, ex compagna di Combs e testimone chiave nel processo, questi eventi si svolgevano con cadenza quasi settimanale in città come New York, Los Angeles, Miami, ma anche in località esotiche come Ibiza o le isole Turks e Caicos.

Casandra Ventura ha raccontato che gli stupefacenti – tra cui cocaina, ecstasy, ketamina, marijuana e funghi allucinogeni – venivano forniti direttamente da Combs, che riprendeva le scene per poi usarle, a suo dire, come strumenti di ricatto. La cantante ha anche spiegato che spesso era costretta a occuparsi della logistica: dalla selezione delle escort tramite siti specializzati fino alla prenotazione degli hotel, utilizzando pseudonimi per coprire l’identità del rapper.

Le prime denunce a Sean Diddy Combs e l’effetto Cassie

Sebbene Combs fosse già da tempo oggetto di indiscrezioni e voci, fu la denuncia pubblica di Cassie, nel novembre del 2023, a dare il via formale alle indagini. Pochi giorni dopo, tuttavia, la donna accettò un accordo extragiudiziale milionario. Nonostante ciò, il caso continuò a montare, alimentato anche dalla possibilità offerta dal New York Adult Survivors Act: una norma che ha temporaneamente riaperto le porte alla giustizia per reati sessuali caduti in prescrizione.

Casandra Ventura ha riferito di essere stata sottoposta a un controllo totale da parte di Combs per tutta la durata della loro relazione, durata oltre un decennio. Dalle decisioni professionali al modo di vestirsi, nulla poteva avvenire senza il suo permesso. L’immagine pubblica del produttore come mentore premuroso, secondo Cassie, nascondeva una realtà fatta di abusi sistematici, minacce e violenze.

Episodi di violenza fisica e psicologica

Durante la deposizione, Casandra Ventura ha rievocato episodi particolarmente crudi. Come quello in cui, nel 2007, fu picchiata all’interno di un veicolo. Oppure quando, nel 2011, dopo aver scoperto una frequentazione tra Cassie e il rapper Kid Cudi, la macchina di quest’ultimo esplose in circostanze sospette. In un altro episodio ancora, Combs avrebbe colpito la donna con un cavatappi e scaraventato una sua amica giù da un balcone.

A rendere ancora più tangibili le accuse è stata la diffusione da parte della CNN di un video di sorveglianza ripreso in un hotel, in cui si vedrebbe Combs aggredire fisicamente la donna. L’immagine pubblica di un uomo potente e celebrato, che crolla sotto il peso delle testimonianze, ha avuto un impatto deflagrante.







Le accuse e il quadro processuale

Sean Diddy Combs è attualmente detenuto nel carcere federale di Brooklyn, dopo essere stato arrestato nel settembre 2024. Ha ricevuto finora 78 denunce per abusi sessuali da parte di 86 persone, fra cui 47 donne e 39 uomini. Alcune delle denunce sono state archiviate o si sono concluse con accordi extragiudiziali, ma il numero rimane comunque impressionante. Se ritenuto colpevole, rischia una condanna compresa tra i 15 anni e l’ergastolo.

La giudice incaricata del processo è Arun Subramanian, mentre la procuratrice Emily Johnson ha annunciato che i crimini contestati si estendono per oltre vent’anni. Le udienze, iniziate con la selezione della giuria, sono destinate a proseguire per un massimo di otto settimane. Essendo un procedimento federale, non sono ammesse riprese o fotografie all’interno dell’aula.

Il peso della fama e l’attenzione mediatica

Sean Diddy Combs, noto anche con gli pseudonimi di Puff Daddy e P. Diddy, è considerato uno degli artefici del successo dell’hip hop commerciale. Ha prodotto artisti come The Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, e costruito un impero mediatico e discografico intorno al suo marchio Bad Boy Entertainment. La sua influenza va ben oltre la musica, arrivando a toccare moda, TV e imprenditoria.

Proprio questa notorietà ha reso il processo uno degli eventi mediatici più seguiti del 2025. La stampa internazionale segue ogni dettaglio, e l’opinione pubblica si divide tra incredulità e condanna. Per molti, si tratta di un momento di verità per l’industria musicale americana, che da tempo è accusata di chiudere gli occhi di fronte ad abusi e comportamenti tossici pur di proteggere le sue star più redditizie.

Il caso Diddy Combs, con la sua portata e la crudezza delle accuse, rappresenta ben più di un processo penale: è una riflessione dolorosa sul potere maschile sul corpo delle donne, impunità e violenza sistemica. Mentre le udienze proseguono, resta da vedere se la giustizia saprà rispondere con fermezza alle voci delle vittime, rompendo una volta per tutte il muro dell’omertà che per troppo tempo ha protetto i potenti.

Lucrezia Agliani