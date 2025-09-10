Emmanuel Macron ha scelto Sébastien Lecornu come nuovo primo ministro francese, dopo la caduta del governo guidato da François Bayrou. La decisione è arrivata in un momento di forte instabilità politica e sociale, con un Parlamento frammentato e un’opinione pubblica sempre più insofferente verso l’Eliseo. Lecornu, 39 anni, già ministro della Difesa, ha ringraziato il presidente per la fiducia e ha promesso di lavorare per l’unità e la stabilità del Paese.

Un compito urgente: il bilancio dello Stato

Il primo banco di prova per il nuovo premier Sébastien Lecornu sarà la legge di bilancio 2026, al centro della crisi che ha travolto Bayrou. Il disavanzo francese ha raggiunto il 5,8% del PIL, con un debito che supera il 113%, cifre ben oltre i limiti fissati dall’Unione Europea. Bayrou aveva tentato di imporre un piano di risparmi da 44 miliardi, convinto che senza tagli drastici la Francia non avrebbe retto all’aumento dei costi del debito. Ma la sua proposta, che prevedeva pesanti riduzioni alle spese sociali, ha scatenato proteste diffuse e, alla fine, la sua stessa uscita di scena.

Mentre a Parigi si prepara la cerimonia del passaggio di consegne a Palazzo Matignon, per le strade montano le contestazioni. I sindacati e i movimenti sociali hanno annunciato scioperi e manifestazioni per il 10 settembre, con il rischio di paralisi nei trasporti e nei servizi pubblici. La sfiducia verso il governo si alimenta non solo delle misure di austerità, ma anche di una crescente sensazione di distanza tra il presidente e i cittadini.

Le difficoltà politiche del macronismo

Il cammino di Sébastien Lecornu sarà complicato anche sul piano parlamentare. Il blocco centrista guidato da Macron non dispone più della maggioranza assoluta dopo le elezioni del 2024 e governa in equilibrio precario. I precedenti premier, Michel Barnier e Bayrou, hanno cercato sostegni temporanei da forze opposte, come il Rassemblement National di Marine Le Pen e il Partito Socialista, ma senza una vera alleanza stabile. Ora le opposizioni hanno già fatto sapere di non voler concedere alcuna tregua al nuovo esecutivo.







La nomina di Lecornu ha suscitato commenti duri. Jean-Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise, ha definito la situazione “una triste commedia” e ha ribadito che solo le dimissioni di Macron potrebbero restituire dignità alle istituzioni. Marine Le Pen ha accusato il presidente di rifugiarsi nella sua cerchia ristretta, prevedendo che, dopo le prossime elezioni legislative, il premier sarà il giovane leader del Rassemblement National, Jordan Bardella. Anche i socialisti hanno chiuso le porte, definendo la scelta di Macron uno schiaffo alle speranze di un governo più inclusivo.

Chi è Sébastien Lecornu

Dietro un’immagine discreta e pacata, Sébastien Lecornu ha mostrato negli anni una determinazione ferrea. Originario della Normandia e appassionato di storia, ha intrapreso giovanissimo la carriera politica: a 19 anni era già assistente parlamentare, a 21 consigliere ministeriale, a 27 sindaco della sua città, Vernon. Nel 2015 è diventato il più giovane presidente di dipartimento in Francia, guidando l’Eure.

Entrato al governo nel 2017, ha attraversato diversi ministeri — Ecologia, Collettività, Territori d’Oltremare — fino ad assumere la Difesa nel 2022. In quella veste ha portato avanti un aumento della spesa militare del 40% tra il 2024 e il 2030, una delle riforme più ambiziose del macronismo.

Un fedelissimo di Macron

Sébastien Lecornu ha iniziato la sua carriera nei Repubblicani, ma nel 2017 si è avvicinato a Macron, diventando rapidamente uno dei suoi collaboratori più fidati. Negli ultimi anni è rimasto al governo nonostante i continui cambi di premier — da Élisabeth Borne a Gabriel Attal, da Michel Barnier a François Bayrou — dimostrando di saper resistere alle turbolenze politiche. Per Macron, la sua figura rappresenta continuità e affidabilità in un contesto instabile.

Il trasferimento ufficiale dei poteri tra Bayrou e Lecornu avverrà a mezzogiorno a Palazzo Matignon. Subito dopo, il nuovo premier avvierà consultazioni con i partiti per definire le priorità dell’esecutivo e comporre la squadra di governo. L’Eliseo ha chiarito che il suo compito sarà quello di creare un equilibrio parlamentare sufficiente per approvare la legge di bilancio e avviare le riforme necessarie. Non sarà un compito facile, ma Macron e Lecornu puntano a ricompattare almeno il centrodestra moderato e a convincere alcuni settori dell’opposizione ad astenersi dal voto di sfiducia.

Una sfida di sopravvivenza politica

La nomina di Sébastien Lecornu segna il quinto governo del secondo mandato di Macron, un record che testimonia le difficoltà dell’attuale fase politica francese. La sua missione sarà garantire stabilità, ma dovrà farlo in un Paese attraversato da proteste, con un’opposizione in crescita e un presidente al minimo storico di popolarità. La sua discrezione e il suo pragmatismo potrebbero aiutarlo a gestire i prossimi mesi, ma il rischio di una nuova crisi resta altissimo.

Lucrezia Agliani