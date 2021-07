Secondo la nuova ricerca Eurostat 1 donna su 3 non studia né lavora

Arrivano i dati della nuova ricerca Eurostat sui giovan* 20-34enn* che non studiano né lavorano. L’Italia registra l’ennesimo pessimo primato, soprattutto per quanto riguarda il gap tra uomini e donne.

La ricerca Eurostat

Secondo l’ultima ricerca Eurostat la media europea di giovan* tra i 20 e 34 neet (neither in emplyment nor in education or training) è del 17,6 % contro il 29,4% in Italia e soprattutto l’8,2% in Olanda.

Secondo la ricerca la maggior parte dei ragazz* comincia a lavorare solo dopo aver completato l’iter formativo, a causa della difficoltà di conciliare studio e lavoro. Eppure attualmente per i giovani i tempi si sono sempre più dilatati; sempre più spesso si trovano a dover cambiare lavoro con la difficoltà di trovare una stabilità nel mondo lavorativo; a svolgere lavori part-time durante gli studi; e spesso a tornare sui libri per migliorare la loro formazione una volta entrati nel mondo del lavoro. Non una bellissima prospettiva, no?

L’Italia è maglia nera per il gap tra uomini e donne

A tal proposito proprio la scorsa settimana discutevo con alcuni dei miei amici sull’ingiustizia che molte donne vivono una volta finiti gli studi. Tra stipendi più bassi, difficoltà di essere assunte se intenzionate a sposarsi ed avere figli e alta probabilità di non riuscire a trovare più un impiego una volta diventate madri, non si tratta di una prospettiva così allettante.

Eppure spesso si tende a non analizzare questo fenomeno per quello che è: l’ennesima discriminazione derivante da una società pensata dagli uomini per gli uomini, basata spesso e volentieri sui loro di bisogni. Si perché spesso si tende a pensare: “eh ma quella di diventare madre è stata una sua scelta”; come se questo giustificasse il fatto che per una donna diventare madre significhi rinunciare alla propria vita lavorativa, mentre per un uomo no.

Ebbene purtroppo è proprio questo ciò che emerge dai dati della ricerca Eurostat: se, infatti, per gli uomini, il tasso di NEET tende a scendere con l’aumento dell’età, per le donne è il contrario. Secondo la ricerca Eurostat le motivazioni sarebbero soprattutto tre: convenzioni sociali che attribuiscono maggior importanza al ruolo che le donne svolgono nella casa; la tendenza di molte aziende ad assumere più giovani ragazzi che ragazze; la difficoltà che le donne hanno a tornare nel mondo lavorativo una volta diventate madri e la differenza che, a parità di mansioni, esiste tra lo stipendio di un uomo e quello di una donna.

Secondo i dati Eurostat, in Italia la differenza tra ragazzi e ragazze neet sarebbe esagerata: 24% di uomini contro il 35% di donne che tra i 20 e i 34 anni non studiano né lavorano. Si tratta di dati davvero sconcertanti: in Italia una donna su tre rimane a casa (quasi sicuramente per badare a quei figli nati per la volontà di entrambi i genitori) senza un lavoro ne la possibilità di migliorare la propria formazione.

Quale società vogliamo aspirare a diventare?

Possiamo continuare a tollerare tutto ciò? E’ ancora accettabile che molte aziende preferiscano assumere ragazzi piuttosto che ragazze perché forse un giorno sceglieranno di diventare madri? Possiamo ancora tollerare che se una donna diventa madre tutto il resto automaticamente si colloca in secondo piano, mentre per il padre il discorso cambia? E se imparassimo a considerare le due figure come di eguale importanza? Se aumentassimo la durata del congedo parentale? Non si assumerebbero neanche più ragazzi? Possiamo tollerare che ad oggi moltissime donne rinunciano alla propria carriera, o al proprio desiderio di diventare madri perché in Italia, troppo spesso, le due cose sembrano essere inconciliabili?

La discriminazione che vivono le donne non è reale solo quando vengono violentate o uccise; essa non è da combattere solo quando si manifesta nella sua forma più spettacolare, che è inevitabilmente la conseguenza di un pensiero profondo ed estremamente radicato, più di quanto ognuno di noi creda. Le donne subiscono discriminazioni e violenze quotidiane, perché esse sono dislocate all’interno di una società intera, e si manifestano in tante, tantissime forme.

Obbligare le donne a scegliere se lavorare o diventare madre è inaccettabile; è inaccettabile perché viviamo in una società moderna, in cui la rigida divisione dei ruoli non ha ormai alcuna validità di esistere. E continuare a pensare che le donne siano più portate degli uomini a prendersi cura dell’altro è un’infinita menzogna. Dovremmo dire più abituate, forse, più educate. E l’educazione, per definizione, non è intrinseca nel DNA.

Si tratta, inoltre, di un’infinita perdita che non danneggia solo chi è obbligato a prendere quella scelta, ma la società tutta. Che rinuncia; rinuncia alla possibilità di cambiare; di guardare il mondo da un’altra prospettiva; di permettere a tutt* i/le cittadin* di contribuire allo sviluppo di una società che ha un estremo bisogno di rinnovarsi, dal profondo, dalle fondamenta.

E tutto ciò mi porta a pensare. Perché molti si sorprendono quando le donne (soprattutto femministe) si arrabbiano, si infervorano quando si parla di certi argomenti? Che dovremmo fare? Parlarne pacatamente come se non si trattasse di continue ingiustizie che ognuna di noi subisce o subirà nella vita? Al contrario, mi chiedo io come sia possibile, che siamo solo noi ad infervorarci.

