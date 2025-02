Nuove dichiarazioni di Trump emergono da un’intervista rilasciata a Fox News, tra cui l’ipotesi di un’Ucraina nelle mani dei russi. L’incertezza sul futuro del Paese si affianca a una soluzione poco chiara da parte del presidente Usa che ribadisce l’assoluta necessità di arrivare a un tavolo di pace, mentre un prigioniero americano viene rilasciato come parte di uno scambio con il Cremlino.

Accordo sì, accordo no

«Potrebbero fare un accordo, potrebbero non fare un accordo. Un giorno potrebbero essere russi, o potrebbero non essere russi», ha affermato Donald Trump. Una dichiarazione che nella sua profonda ambiguità lascia spazio alla soddisfazione russa. Il portavoce del Cremlino Peskov, in risposta alle affermazioni di Trump, ha infatti affermato essere innegabile che una parte significativa dell’Ucraina voglia divenire russa o che lo sia già, considerata la porzione di territorio al momento occupata – Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhya e la Crimea annessa illegalmente nel 2014 – e in cui, prosegue, la popolazione si è attivata per votare i referendum di annessione alla Federazione russa del 2022.

Le dichiarazioni di Trump si aggiungono a quelle degli scorsi giorni, nelle quali ha affermato di volere dall’Ucraina 500 miliardi in terre rare in cambio di aiuti militari, al fine di ottenere profitti significativi dagli investimenti fatti nel Paese, data la grande presenza di risorse da cui è caratterizzato il territorio e per continuare a sostenere il Paese militarmente.

Lo scopo è quello per gli ucraini di continuare a difendersi dall’invasione russa, mentre per gli Stati Uniti quello di assicurarsi tali risorse dall’Ucraina, privandone così ogni potenziale “nemico” e traendone un significativo vantaggio in termini economici, data l‘importanza dei minerali in questione nella produzione di tecnologie. Considerata la necessità di sostegno statunitense, il presidente ucraino avrebbe accolto la proposta di Trump positivamente.

Le condizioni per le trattative di pace

Come affermato più volte da Zelensky, l’Ucraina ha bisogno di un deciso sostegno statunitense poiché considerato cruciale al fine di mantenere delle garanzie di sicurezza concrete per il Paese. Secondo il presidente ucraino, garanzie fornite solo da parte dell’Unione europea sarebbero insufficienti.

Se per Trump la fine della guerra è un obiettivo da portare a termine, per Kiev questo non può accadere senza garanzie forti come l’adesione alla NATO – ipotesi definita inaccettabile da parte russa – o la presenza di peacekeeping statunitense sul territorio. Con delle condizioni lontane da queste, secondo Kiev si darebbe la possibilità ai russi di riorganizzarsi e attaccare nuovamente il territorio ucraino.

Trump tuttavia sembra non aver ancora in mano un piano preciso da presentare ai due Paesi. Il presidente ucraino si è inoltre definito aperto ad accordi circa lo scambio di territori con Putin, con riferimento alla regione russa di Kursk attualmente oggetto dell’offensiva dell’esercito ucraino.

Il dialogo continua

Nella giornata di venerdì il vicepresidente Vance incontrerà Zelensky presso la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Trump nel frattempo parla di una prima comunicazione ufficiale avvenuta con Putin, né confermata né smentita dal portavoce del Cremlino Peskov. Nella chiamata Putin avrebbe detto di voler finire di vedere le persone morire. Trump non ha rivelato ulteriori dettagli riguardo il contenuto della chiamata ma ha ribadito che gli Stati Uniti stanno facendo progressi nel giungere a una soluzione al conflitto. «Dobbiamo arrivare presto a una conclusione, [la guerra] non sarebbe mai dovuta accadere», ha affermato il tycoon, dichiarando successivamente di essere pronto a incontrare il presidente russo al momento giusto.

Il rilascio del prigioniero americano in Russia Marc Fogel

Stando a quanto riportato dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Waltz, parte di un accordo tra la Casa Bianca e il Cremlino avrebbe previsto il rilascio di Marc Fogel, cittadino americano detenuto in Russia dal 2021 per possesso di marijuana di cui faceva uso per scopi medici, prescritta negli Stati Uniti. Waltz ha definito quanto accaduto parte di uno scambio ma senza specificare cosa gli Stati Uniti avrebbero fornito in cambio alla Federazione russa.

Elisa Del Beato