Il sistema di protezione sociale francese è vicino a un punto di rottura. A lanciare un segnale d’allarme è la Corte dei Conti di Parigi, che nel suo ultimo rapporto pubblicato il 26 maggio, parla apertamente del rischio concreto di una crisi di liquidità per la Sécurité sociale, il pilastro del welfare francese. Se non verranno prese misure drastiche e immediate, il pericolo è che entro il 2027 il sistema possa non essere più in grado di onorare i propri impegni finanziari.

Il bilancio del welfare, che già nel 2024 ha segnato un buco di oltre 15 miliardi di euro, è destinato a peggiorare ulteriormente. Le proiezioni parlano di un deficit che potrebbe toccare i 22,1 miliardi di euro nel 2025 e salire a 24,1 miliardi entro il 2028. A rendere la situazione ancora più critica è la constatazione che, a differenza di altre fasi storiche, oggi la Francia non è attraversata né da una crisi sanitaria né economica che giustifichi squilibri così marcati.

L’esaurimento delle risorse e il rischio tecnico

La Corte dei Conti sottolinea che i meccanismi di compensazione finanziaria finora adottati non sono più sostenibili, mettendo dunque a rischio il sistema di Welfare State incarnato nella così chiamata Sécurité sociale. La Cassa di ammortamento del debito sociale (Cades), incaricata di gestire i debiti pregressi del sistema, non avrà più sufficienti risorse a partire da quest’anno. L’eventuale passaggio del testimone all’Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale presenta anch’esso gravi incognite, soprattutto legate alla possibilità di rifinanziamento sul mercato a breve termine.

La sola estensione del mandato della Cades, ipotizzata come soluzione temporanea, sarebbe poco più che un rinvio: un escamotage per guadagnare tempo, senza però incidere sulle cause strutturali del problema.







Sanità, la voragine che inghiotte tutto

Il comparto sanitario è il principale responsabile dell’emorragia di risorse. L’obiettivo nazionale di spesa sanitaria (Ondam) è passato da 200 miliardi nel 2019 a 256 miliardi nel 2024, escludendo i costi legati al Covid-19. Il deficit del ramo malattia è destinato ad aumentare fino a sfiorare i 17 miliardi di euro nel 2028. Le voci di spesa più impattanti sono le indennità giornaliere (+8%) e le parcelle dei professionisti sanitari, dai fisioterapisti ai medici specialisti.

A questo si aggiunge il peggioramento della situazione degli ospedali pubblici, il cui deficit è aumentato da 1,9 miliardi nel 2023 a quasi 3 miliardi stimati per il 2024, nonostante la ripresa dell’attività clinica.

Un modello sociale sempre più fragile

Il deterioramento delle finanze pubbliche minaccia la stessa tenuta del modello sociale francese, cioè la Sécurité sociale. Pierre Moscovici, presidente della Corte, è stato chiaro: “Abbiamo perso il controllo delle finanze nel 2023 e 2024. Il debito mina le fondamenta del nostro patto sociale“, esprimendo una forte perplessità su quello che potrebbe essere l’equilibrio sociale francese come conseguenza del deficit economico.

La situazione è resa ancora più drammatica dal fatto che oltre un miliardo di euro non è stato recuperato tra prestazioni indebite e frodi, versate per errore a cittadini, strutture sanitarie o assicurati. Una falla che rende l’intero sistema ancora più vulnerabile.

Le raccomandazioni – ignorate – e il rischio paralisi

La Corte dei Conti non si è limitata a fotografare la crisi della Sécurité sociale: ha indicato anche soluzioni concrete. Tra queste, il rafforzamento della prevenzione sanitaria, una riorganizzazione dell’offerta di cura e una redistribuzione più equa dei costi tra tutti gli attori del sistema. Tuttavia, queste raccomandazioni si sono spesso scontrate con un muro politico. Mancano il consenso e la volontà per adottare misure strutturali impopolari.

La prospettiva di un bilancio della Sécurité sociale blando, simile a quello approvato l’anno scorso solo per evitare una crisi parlamentare, è giudicata inaccettabile. La Corte sollecita un’impennata di responsabilità da parte dell’Assemblea nazionale, che dovrebbe farsi carico del problema e adottare riforme anche dolorose, ma indispensabili.

A ottant’anni dalla nascita della Sécurité sociale, il sistema di protezione sociale francese non è mai stato così a rischio. Se le prestazioni non verranno riformate e i finanziamenti adeguati, si rischia un default funzionale del welfare. Lasciare che questo scenario si realizzi significherebbe compromettere la stabilità sociale del paese e addossare il peso dell’inazione alle generazioni future. L’allarme della Corte dei Conti non può restare inascoltato: la crisi è già iniziata. E il tempo per evitarla si sta esaurendo.

Lucrezia Agliani