Seeing AI è un’app rivoluzionaria per la vista. L’app offre diverse funzioni: riconosce oggetti e persone, legge testi, descrive scene, esplora il mondo in modo sicuro. L’interfaccia intuitiva e la compatibilità con VoiceOver e TalkBack la rendono accessibile a tutti.

Sviluppata da Microsoft, Seeing AI è un’app rivoluzionaria che impiega l’intelligenza artificiale per supportare le persone con disabilità visive. Attraverso la fotocamera del dispositivo mobile, l’app offre una varietà di funzioni che permettono di identificare oggetti, persone e testo, fornendo descrizioni vocali in tempo reale.

Funzionalità avanzate per una maggiore autonomia

Le capacità di Seeing AI si estendono ben oltre la semplice lettura di testo. L’app è in grado di:

Riconoscere oggetti: dalle banconote ai prodotti alimentari, l’app fornisce informazioni utili su ciò che l’utente sta inquadrando.

dalle banconote ai prodotti alimentari, l’app fornisce informazioni utili su ciò che l’utente sta inquadrando. Identificare persone: utilizzando il riconoscimento facciale, Seeing AI può notificare all’utente la presenza di persone conosciute o fornire una descrizione dei loro tratti somatici.

utilizzando il riconoscimento facciale, Seeing AI può notificare all’utente la presenza di persone conosciute o fornire una descrizione dei loro tratti somatici. Leggere testi: l’app scansiona documenti, cartelli e libri, leggendo il testo ad alta voce con una voce naturale e fluida.

l’app scansiona documenti, cartelli e libri, leggendo il testo ad alta voce con una voce naturale e fluida. Descrivere scene: inquadrando un ambiente circostante, Seeing AI fornisce una descrizione dettagliata degli elementi presenti, come persone, oggetti e ostacoli.

inquadrando un ambiente circostante, Seeing AI fornisce una descrizione dettagliata degli elementi presenti, come persone, oggetti e ostacoli. Esplorare il mondo in modo sicuro: la funzione “World” sfrutta la realtà aumentata per guidare l’utente in ambienti sconosciuti, segnalando la presenza di ostacoli e punti di riferimento.

Un’interfaccia intuitiva e accessibile

L’interfaccia di questa app è stata progettata per essere semplice e intuitiva da utilizzare. L’app è compatibile con i gesti di VoiceOver e TalkBack, rendendola accessibile anche agli utenti con gravi disabilità visive.







Un impatto positivo sulla vita quotidiana

Questa app ha avuto un impatto significativo sulla vita di molte persone con disabilità visive. L’app ha contribuito ad aumentare la loro autonomia e indipendenza, permettendo loro di svolgere con maggiore sicurezza e facilità le attività quotidiane.

Un esempio di inclusione e innovazione

Seeing AI rappresenta un esempio tangibile di come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per migliorare la vita delle persone. L’app è un passo avanti importante verso un futuro più inclusivo e accessibile per tutti.

Oltre l’app: una comunità di supporto

Microsoft ha creato una community online dedicata a Seeing AI, dove gli utenti possono condividere esperienze, suggerimenti e feedback. La community offre anche un forum per discutere di diverse tematiche legate alla disabilità visiva e all’utilizzo dell’app. Uno spazio virtuale che dà la possibilità di confrontarsi a vicenda e di aiutarsi, creando un senso di comunità che spesso manca nella società quotidiana. Spesso, chi è disabile tende a essere lasciato da parte, viene escluso da qualsiasi attività, ma grazie a questa community ci si rende conto che non si è soli.

L’app Seeing AI è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Per saperne di più e scaricarla, visita il sito web ufficiale.

Un futuro pieno di speranza

Lo sviluppo di Seeing AI rappresenta solo l’inizio di un futuro pieno di speranza per le persone con disabilità visive. L’intelligenza artificiale ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le persone con disabilità visiva interagiscono con il mondo che le circonda.

Per ora, l’app è disponibile in 18 lingue, però Microsoft si impegnerà a implementarne la disponibilità in altre 36 lingue entro la fine del 2024.

In conclusione, Seeing AI è un’app rivoluzionaria che dimostra il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare la vita delle persone con disabilità visive. Grazie alle sue innovative funzioni e all’interfaccia intuitiva, Seeing AI offre una maggiore autonomia e indipendenza a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Microsoft si impegna a continuare a sviluppare Seeing AI e a collaborare con la community per migliorare l’app e renderla ancora più accessibile e utile.

Patricia Iori