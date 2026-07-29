Il quadro che emerge nel corso del 2025 mostra come il tema delle discriminazioni rimanga tutt’altro che superato, confermando la necessità di rafforzare gli strumenti di tutela e di promuovere una cultura realmente inclusiva.

A fotografare questa realtà è il rapporto annuale del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, promosso dalla LEDHA – Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità.

Nel corso del 2025 il Centro ha raccolto 1.024 segnalazioni di discriminazione, con una crescita del 10% rispetto al 2024. Un dato che, oltre a rappresentare un incremento numerico, racconta la persistenza di difficoltà strutturali che impediscono a molte persone di esercitare pienamente i propri diritti.

I numeri raccontano una realtà ancora complessa

L’aumento delle segnalazioni non deve essere interpretato esclusivamente come un peggioramento della situazione. Secondo numerosi osservatori, infatti, può riflettere anche una maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Negli ultimi anni sono cresciute le campagne informative, le iniziative promosse dalle associazioni e gli strumenti messi a disposizione per denunciare episodi discriminatori. Questo ha contribuito a rendere più visibili situazioni che in passato spesso rimanevano nell’ombra. Tuttavia, il superamento della soglia delle mille segnalazioni in un solo anno conferma che il fenomeno continua ad avere dimensioni significative e che gli interventi adottati finora non sono stati sufficienti a eliminare le principali criticità.

Le discriminazioni assumono forme diverse

Quando si parla di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità non ci si riferisce soltanto a episodi espliciti di esclusione. Molto spesso le difficoltà derivano da ostacoli meno evidenti ma altrettanto limitanti. Barriere architettoniche, servizi non accessibili, procedure amministrative complesse, strumenti informatici privi dei necessari requisiti di accessibilità e carenze organizzative possono tradursi in vere e proprie discriminazioni.

Anche l’assenza di accomodamenti ragionevoli, previsti dalla normativa per consentire pari opportunità, può impedire alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita scolastica, lavorativa e sociale.

Il lavoro resta uno dei settori più delicati

L’inserimento lavorativo continua a rappresentare uno degli aspetti più critici. Molte persone incontrano ancora difficoltà nell’accesso all’occupazione oppure nella permanenza sul posto di lavoro. Le problematiche possono riguardare la selezione del personale, la mancata predisposizione degli adattamenti necessari oppure atteggiamenti discriminatori che compromettono le opportunità di crescita professionale.

L’inclusione lavorativa non rappresenta soltanto un diritto individuale, ma costituisce anche uno strumento fondamentale per favorire autonomia economica, partecipazione sociale e valorizzazione delle competenze.

Le barriere negli spazi pubblici

Nonostante gli interventi realizzati negli ultimi decenni, l’accessibilità degli spazi urbani rimane una questione aperta. Marciapiedi privi di rampe, edifici pubblici non completamente accessibili, mezzi di trasporto con limitazioni e percorsi urbani non adeguatamente progettati continuano a creare difficoltà negli spostamenti quotidiani.

Queste problematiche incidono direttamente sulla possibilità di studiare, lavorare, partecipare ad attività culturali o semplicemente vivere la città in condizioni di pari opportunità. Anche il sistema educativo continua a confrontarsi con numerose sfide.

L’inclusione scolastica rappresenta uno dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ma nella pratica persistono criticità legate alla disponibilità del personale specializzato, alla continuità didattica e all’organizzazione dei servizi di supporto.

L’importanza dell’accessibilità digitale

La trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi privati offre nuove opportunità, ma rischia anche di creare ulteriori forme di esclusione se non viene progettata secondo criteri di accessibilità. Siti internet difficili da utilizzare, applicazioni incompatibili con i software assistivi e piattaforme prive di adeguati standard possono limitare l’accesso ai servizi essenziali.

Garantire l’accessibilità digitale significa permettere a tutti i cittadini di usufruire delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie senza discriminazioni. Le strutture specializzate nella raccolta delle segnalazioni svolgono un compito essenziale.

Oltre a fornire consulenza alle persone coinvolte, rappresentano un osservatorio privilegiato per individuare le problematiche più diffuse e orientare le politiche pubbliche.







La cultura dell’inclusione

Le norme rappresentano uno strumento indispensabile, ma da sole non bastano. Per contrastare efficacemente le discriminazioni è necessario favorire un cambiamento culturale che coinvolga istituzioni, imprese, scuole e cittadini.

La conoscenza delle diverse forme di disabilità, il rispetto delle differenze e la diffusione di una cultura dell’accessibilità contribuiscono a ridurre stereotipi e pregiudizi ancora presenti nella società.

Le ricadute sulla qualità della vita

Ogni episodio discriminatorio produce conseguenze che vanno oltre il singolo evento. Le limitazioni nell’accesso ai servizi, al lavoro, all’istruzione o alla mobilità possono incidere profondamente sull’autonomia personale, sulle opportunità di crescita e sul benessere psicologico. L’esclusione sociale rischia inoltre di alimentare isolamento e disuguaglianze, con effetti che coinvolgono anche le famiglie e l’intero contesto sociale.

Per questo motivo il contrasto alle discriminazioni non rappresenta esclusivamente una questione giuridica, ma anche un investimento nella coesione sociale.

Patricia Iori