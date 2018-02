Sei Nazioni 2018 al via: la storia numerica del rugby italiano

Home Championship, Cinque Nazioni, Sei Nazioni: il Trofeo di rugby più importante d’Europa si è evoluto negli anni, giungendo alla composizione attuale. Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda sono presenti fin dall’inizio, nel 1883; la Francia è entrata nel 1910 per poi essere estromessa nel 1931, ma è ritornata definitivamente nel 1947.

Nel 2000 debutta anche l’Italia, il cui ingresso inaugura l’attuale Sei Nazioni. Scopriamo insieme i numeri e le statistiche dell’Italrugby nel torneo.









Il cammino Azzurro dal 2000 in poi

L’Italia sta per affrontare il suo 19° Sei Nazioni. Il bilancio è decisamente a sfavore dell’Italrugby: a 12 vittorie e un pareggio complessivi, corrispondono 77 sconfitte. Conseguentemente, è negativo anche il bilancio dei punti: gli italiani ne hanno finora realizzati 1196, subendone però 2950.

Ciononostante, i numeri non rappresentano al meglio il movimento italiano. Il nostro rugby ha infatti saputo crescere con il tempo, arrivando a sconfiggere almeno una volta quasi tutte le sue avversarie.

Il Torneo Sei Nazioni 2018 riserva un percorso particolare all’Italia. Gli Azzurri partiranno infatti con l’impegno storicamente più complicato, affrontando poi contendenti contro cui ha progressivamente totalizzato i migliori risultati.









4 febbraio: Italia – Inghilterra

Il primo confronto è appunto il più difficile. In 18 precedenti nel Sei Nazioni, gli inglesi hanno sempre ottenuto l’intera posta in palio. È impietoso anche il conteggio dei punti: l’Inghilterra ne ha realizzati ben 711, a fronte dei 211 Azzurri.

10 febbraio: Irlanda – Italia

Iniziamo a vedere una prima, timida luce per l’Italia. Il 16 marzo 2013, gli Azzurri hanno infatti battuto l’Irlanda 22-15: si tratta dell’unico successo italiano contro gli irlandesi, che hanno vinto tutti gli altri 17 incontri.In termini di punteggio, il conto è più leggero rispetto a quello inglese: 235 realizzati e 640 subiti.

23 febbraio: Francia – Italia

Aumenta, anche se di poco, il numero di vittorie italiane nel Sei Nazioni. Gli Azzurri hanno battuto i francesi in due occasioni: il 12 marzo 2011 per 22-21 e il 3 febbraio 2013 per 23-18. Negli altri 16 casi, a prevalere è stata la Francia grazie ai 627 punti totalizzati – a fronte dei 264 italiani.









11 marzo: Galles – Italia

Migliora ancora il bilancio italiano. Contro i gallesi, infatti, l’Italrugby ottiene l’unico pareggio del suo Sei Nazioni (il 18-18 dell’11 marzo 2006). Inoltre, gli Azzurri hanno conquistato la vittoria in due casi: il 15 febbraio 2003 (30-22) e il 10 marzo 2007 (23-20). In ogni caso, è decisamente a favore il punteggio anche per i gallesi (624-265).

17 marzo: Italia – Scozia

L’ultima gara del Sei Nazioni 2018 è il confronto più equilibrato. Contro gli scozzesi, l’Italia ha infatti conquistato la vittoria in ben sette occasioni (2000, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015). La prima affermazione è stata proprio quella dell’esordio assoluto nel Torneo: il 34-20 del 5 febbraio 2000. Per quanto riguarda gli altri incontri, la Scozia è comunque avanti grazie alle 11 vittorie complessive. Infine, è equilibrato anche il conteggio dei punti: 305 per gli italiani, 391 per gli scozzesi.

Francesco Gabriele De Vivo