L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani compie un passo che potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più significativi. Nel corso del Consiglio generale, massimo organo deliberativo dell’organizzazione, è stato approvato un documento ufficiale che introduce un principio destinato a incidere sulle modalità di selezione dei capi scout: l’orientamento sessuale e l’identità di genere non dovranno costituire elementi discriminanti nell’accesso ai ruoli educativi all’interno dell’associazione.

La decisione riguarda i cosiddetti “capi”, vale a dire gli adulti che guidano le attività formative rivolte ai giovani e agli adolescenti. Si tratta di figure centrali nel metodo scout, responsabili dell’educazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi dagli otto anni in avanti. Per la prima volta, l’AGESCI mette nero su bianco un principio inclusivo che fino a oggi era rimasto oggetto di interpretazioni differenti nei vari territori e gruppi locali.

Il valore simbolico di un documento ufficiale

L’aspetto più significativo della decisione non risiede esclusivamente nel contenuto, ma nella natura formale dell’atto approvato. In passato, infatti, all’interno dell’associazione erano emerse aperture, dibattiti e riflessioni sulla necessità di evitare discriminazioni, ma mancava un testo ufficiale che definisse in maniera esplicita i criteri da adottare nella selezione dei responsabili educativi.

Con il voto del Consiglio generale, il principio entra invece nella cornice normativa e politica dell’associazione. Questo significa che le valutazioni sui candidati al ruolo di capo scout dovranno concentrarsi sulle competenze educative, sulla capacità relazionale, sull’adesione ai valori dello scoutismo e sulla preparazione personale, senza attribuire rilevanza all’orientamento sessuale o all’identità di genere.

Il lungo confronto interno all’associazione

Il documento approvato è il risultato di un percorso di discussione durato anni e sviluppatosi attraverso assemblee territoriali, gruppi di lavoro e momenti di confronto tra i dirigenti associativi. All’interno dell’AGESCI convivono infatti sensibilità differenti: da una parte chi riteneva necessario un riconoscimento chiaro dei principi di non discriminazione, dall’altra chi temeva che una presa di posizione troppo netta potesse entrare in tensione con l’identità cattolica dell’associazione.

Il dibattito è stato particolarmente acceso sul ruolo educativo dei capi scout. Nel modello dell’AGESCI, infatti, il capo non è soltanto un organizzatore di attività ricreative, ma una figura che testimonia uno stile di vita e accompagna la crescita umana e spirituale dei giovani. Per questo motivo, ogni cambiamento nei criteri di selezione assume inevitabilmente anche una valenza culturale ed etica.

Secondo i sostenitori del documento, il nuovo orientamento non modifica i valori fondanti dello scoutismo cattolico, ma rafforza il principio dell’accoglienza e del rispetto della persona. L’idea di fondo è che l’idoneità educativa non possa essere giudicata sulla base dell’identità personale o dell’orientamento affettivo, bensì attraverso il comportamento concreto, l’impegno e la capacità di assumere responsabilità nei confronti dei ragazzi.

L’approvazione del testo potrebbe avere effetti concreti nella vita quotidiana dei gruppi scout sparsi sul territorio nazionale. L’AGESCI conta infatti decine di migliaia di iscritti ed è presente in gran parte delle diocesi italiane, con realtà molto diverse tra loro per sensibilità culturale e approccio pastorale.

In passato, non sono mancati casi di tensioni e controversie legate alla presenza di persone omosessuali o transgender nei ruoli educativi. In alcune situazioni, le decisioni erano state demandate ai singoli gruppi o ai livelli regionali dell’associazione, generando interpretazioni differenti e talvolta conflittuali.







L’evoluzione dello scoutismo cattolico italiano

Negli ultimi decenni, l’AGESCI ha progressivamente affrontato nuove questioni sociali ed educative, ampliando il proprio impegno su temi come la tutela ambientale, l’inclusione sociale, l’educazione alla pace e il contrasto alle discriminazioni.

Anche il linguaggio utilizzato dall’associazione è cambiato nel tempo, con una crescente attenzione alla valorizzazione delle differenze e al rispetto delle fragilità personali. In questo contesto, il documento approvato rappresenta per molti osservatori una naturale evoluzione del metodo educativo scout, storicamente basato sull’accoglienza, sulla comunità e sulla crescita integrale della persona.

Il movimento scout cattolico italiano, nato ufficialmente nel 1974 dalla fusione tra le associazioni maschile e femminile preesistenti, ha sempre avuto un forte radicamento ecclesiale, mantenendo però anche una certa autonomia educativa e culturale. Questo equilibrio tra fedeltà alla tradizione cattolica e attenzione ai cambiamenti della società ha spesso caratterizzato le scelte dell’associazione.

Le reazioni nel mondo ecclesiale e associativo

L’approvazione del documento è destinata a generare reazioni articolate. Da una parte, molte associazioni e realtà impegnate nella difesa dei diritti civili potrebbero leggere il voto come un segnale importante di apertura proveniente da una delle principali organizzazioni cattoliche italiane. Dall’altra, settori più conservatori potrebbero interpretare la decisione come un allontanamento da alcuni riferimenti tradizionali della morale cristiana.

Uno degli aspetti centrali emersi durante il confronto interno riguarda il significato dell’educazione oggi. Per molti delegati dell’associazione, l’obiettivo principale dello scoutismo resta quello di accompagnare i giovani nella costruzione della propria personalità, promuovendo senso civico, responsabilità e rispetto reciproco.

Una nuova fase

La decisione del Consiglio generale dell’AGESCI rappresenta probabilmente l’inizio di una nuova fase piuttosto che un punto di arrivo definitivo. Il tema dell’inclusione continuerà infatti a interrogare il mondo cattolico e le associazioni educative nei prossimi anni, soprattutto in una società sempre più pluralista e attraversata da profondi cambiamenti culturali.

Per la prima volta, una delle principali realtà cattoliche italiane impegnate nell’educazione giovanile afferma ufficialmente che orientamento sessuale e identità di genere non possono costituire criteri di esclusione nella scelta dei propri educatori.