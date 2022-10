Sempre meno persone godono dei diritti democratici

Col passare dei secoli sempre più persone hanno acquisito i diritti democratici fondamentali. Secondo un articolo pubblicato sul sito Our World in Data, però, negli ultimi anni c’è stato un declino della democrazia. Secondo l’autore, infatti, il trend si è paradossalmente invertito. Il numero di persone che possiedono effettivamente questi diritti, invece di aumentare, è diminuito.

Our World in data è un sito internet che si occupa di effettuare ricerche e analisi statistiche su temi sociali ed economici. La gran parte dei ricercatori proviene dall’università di Oxford e il loro lavoro viene utilizzato da economisti, storici e giornalisti.

Il numero delle democrazie cala

Come prima cosa, per vedere se il mondo è più o meno democratico rispetto a prima, bisogna guardare al numero di paesi democratici esistenti.

Il grafico a sottostante mostra il numero di democrazie e di autocrazie presenti nel mondo.

Come si può vedere, le democrazie sono diminuite negli ultimi anni. Il picco di paesi democratici è stato nel 2012, con 97 democrazie elettorali. Attualmente, un decennio dopo, il numero è sceso a 89. La stessa cosa è successa per le democrazie liberali, il numero è passato da 42 paesi a 34.

Il numero di paesi democratici da solo, però, non dice con esattezza quante persone godono dei relativi diritti.

Utilizzando questo grafico, vediamo che Il numero di persone che vivono in una democrazia è recentemente crollato: tra il 2017 e il 2021, questo numero è sceso da 3,9 miliardi a 2,3 miliardi di persone. Tra queste si contano 1,4 miliardi di persone in India, 84 milioni di persone in Turchia e 28 milioni di persone in Venezuela.

Quanto sono democratici i paesi nel mondo?

Le nazioni e i loro cittadini possono anche sperimentare dei cambiamenti minori riguardo i loro diritti democratici, che però non cambiano il regime nazionale. Quindi per analizzare la questione sotto tutti i punti di vista, la democrazia deve essere anche osservata come uno “spettro”. In poche parole, non basta guardare solo se un Paese è democratico oppure no (come abbiamo fatto prima), ma anche quanto è democratico.

Il grafico a seguire mostra fino a che punto i leader politici sono eletti con diritto di voto globale in elezioni libere ed eque, e quanto sono garantite le libertà di associazione ed espressione . Il grafico da un valore compreso tra 0 e 1, se si arriva ad 1 la democrazia allora è “perfetta”.

Dall’immagine si può osservare che anche qui i Paesi, in media, sono diventati meno democratici: nel 2021, hanno ricevuto un punteggio di democrazia elettorale di 0,51 sulla scala da 0 a 1. Questo punteggio è inferiore rispetto alla media più alta di sempre di democrazia elettorale (0,53) nel 2012.

Dobbiamo preoccuparci?

Nell’ultimo decennio il mondo è diventato meno democratico. Non bisogna creare però allarmismi inutili, già in passato è successo che ci fosse un calo della democrazia; in particolare, negli anni 30 e successivamente negli anni 60/70. Sono stati però dei trend momentanei e lo sarà anche questo. La storia ci ha insegnato tanto e non si commetteranno gli errori del passato, o almeno si spera.

Edoardo Pedrocchi

