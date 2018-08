SENIORS punta a rendere la mobilità più sicura per gli anziani

Il progetto SENIORS punta a migliorare la mobilità degli anziani utenti sulla strada, occupanti di autovetture e utenti esterni per strada. Il progetto sta lavorando alla riduzione degli infortuni aumentando la sicurezza dei veicoli passivi attraverso lo sviluppo di procedure di test mirati. Nonché strumenti innovativi e sistemi di sicurezza.

La popolazione europea sta invecchiando rapidamente, tuttavia la maggior parte delle attrezzature per la sicurezza delle auto è stata testata utilizzando manichini modellati su persone di età inferiore ai 65 anni. Poiché le esigenze di sicurezza cambiano man mano che i corpi dei conducenti invecchiano, i ricercatori stanno sviluppando veicoli e attrezzature progettati specificamente per gli attributi fisici e le capacità dei corpi più vecchi.

Osservando le statistiche, le strade europee sembrano essere più sicure. Negli ultimi sette anni, il numero complessivo di vittime della strada è diminuito del 20%, tuttavia, allo stesso tempo, la percentuale di anziani feriti o uccisi sulle strade è aumentata . Considerando che la percentuale di persone sopra i 80 anni dovrebbe aumentare fino al 30% entro il 2080 .

Questo alto tasso di incidenti stradali che coinvolgono persone anziane è destinato a diventare un problema crescente. Con ciò i test di sicurezza, da parte dell’industria automobilistica, attualmente non tengono conto delle differenze fisiche distinte. Ovvero che i conducenti più anziani tendono ad avere rispetto a quelli più giovani.

Ciò significa che molti dispositivi e apparecchiature progettate per rendere le auto più sicure non sono potenzialmente in grado di fornire una protezione ottimale per un determinato sottogruppo. Che attualmente rappresenta quasi un quinto della popolazione in Europa .









Queste sfide devono essere affrontate aumentando il livello di protezione di questo sottogruppo degli utenti della strada vulnerabili.

L’obiettivo di SENIORS

Le differenze fisiche che separano gli anziani dal resto della popolazione non sono solo importanti in caso di incidente, ma possono anche inibire la guida quotidiana. Man mano che le persone invecchiano, la vista e l’udito diventano più poveri. Hanno reazioni più lente, incidenti imprevisti e non riescono a muoversi agilmente come un autista più giovane. Ad oggi, molti sistemi in una macchina non sono stati sviluppati pensando agli utenti più anziani. E spesso abbandonano la guida, limitando la loro indipendenza.

Generalmente i manichini dei test di collisione si distinguono per i guidatori umani. Mentre i passeggeri nei test di sicurezza sono in genere basati su persone di età compresa tra 20 e 65 anni. SENIORS mira a migliorare la mobilità sicura degli anziani e delle persone obese attraverso strumenti e sistemi di sicurezza. Innovativi e adeguati. Il progetto sta studiando la causa e i meccanismi delle lesioni (biomeccanica) degli utenti stradali più anziani sulla base di studi sui surrogati umani. Post-mortem (PMHS), test di volontariato, incidenti e dati ospedalieri.

Il progetto SENIORS punta ad avere un impatto a breve termine sulla sicurezza degli utenti anziani. Per raggiungere questo obiettivo, le conoscenze e i risultati vengono trasferiti attraverso la cooperazione con enti normativi, di consumatori e assicurativi. SENIORS coinvolge partner europei dell’industria automobilistica e del mondo accademico che collaboreranno con enti industriali, accademici e governativi di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

Il progetto SENIORS

Con SENIORS si spera di affrontare questo problema sviluppando un manichino da crash test che replica perfettamente i corpi delle persone anziane. Esistono differenze ossee, differenze geometriche e differenze di peso. Quindi i sistemi di ritenuta devono essere adattati alle persone anziane per proteggerli meglio. I loro muscoli non sono così forti e si muovono in modi diversi prima e durante un incidente.

Il design ergonomico studiato in collaborazione con i conducenti senior è fondamentale, come afferma John Reiner. Direttore dei progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici per la società tedesca Infineon Technologies. ‘E’ necessario implementare tecnologie per compensare il fatto che i conducenti più giovani hanno migliori capacità fisiche e possono muoversi più facilmente. E sono anche meno spaventati in situazioni di traffico stressante.









SENIORS sta anche testando le cinture di sicurezza che sono specificamente progettate per proteggere il vecchio corpo. Le lesioni più comuni negli automobilisti e passeggeri più anziani sono nel torace, quindi i ricercatori hanno cercato di creare nuovi tipi di cinture di sicurezza per evitarlo. Generalmente, le cinture di sicurezza sono progettate per seguire la struttura ossea scheletrica di chi la indossa. Riposando lungo la clavicola, le costole e le ossa del bacino.

In caso di incidente, la cintura eserciterà una pressione sull’osso, che resisterà a tale pressione senza causare danni interni. Tuttavia, nelle persone anziane in sovrappeso, la cintura può invece sedersi sulla pancia e, in caso di incidente, eserciterà una pressione sul loro addome morbido. La sfida è rendere i veicoli più sicuri per le persone anziane mantenendo l’elevato livello di sicurezza per i più giovani. La stessa cintura di sicurezza deve essere in grado di proteggere un calciatore di 18 anni, che è sportivo e in forma, e un 70enne.

Felicia Bruscino