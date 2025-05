In Italia, la sicurezza personale è diventata un bisogno sempre più sentito, non solo come protezione dai reati ma come componente essenziale del benessere quotidiano. Al di là delle cifre ufficiali, ciò che preoccupa maggiormente è la sensazione di insicurezza alimentata da fattori culturali, mediatici e sociali. La società italiana sembra oggi vivere un senso di vulnerabilità che va ben oltre l’oggettività dei numeri, riflettendo un disagio profondo.

Una percezione che sovrasta la realtà

I dati ufficiali non sembrano giustificare la portata dell’allarme sociale. Secondo l’ultimo rapporto UNIV-Censis, nel 2023 i reati denunciati sono aumentati del 5,4% rispetto all’anno precedente, un incremento che gli esperti attribuiscono in larga parte al ritorno alla mobilità e alla vita sociale dopo le restrizioni pandemiche. La crescita, dunque, appare fisiologica e contestualizzata, piuttosto che sintomo di una recrudescenza criminale.

Eppure, nonostante la crescita moderata della criminalità rilevata, l’impressione collettiva è ben diversa. Secondo il medesimo rapporto, oltre il 70% degli italiani è convinto che la criminalità sia aumentata nell’ultimo anno. Questo dato raggiunge l’80% nei grandi centri urbani, dove la percezione di insicurezza si manifesta in modo ancora più marcato.

Le città come epicentro dell’insicurezza percepita

Le grandi metropoli italiane sono oggi i principali laboratori di questo malessere diffuso. Milano, Roma, Napoli, Torino: in questi contesti urbani, la paura del crimine è diventata una presenza costante, anche in assenza di un’effettiva escalation di reati. L’urbanizzazione, l’anonimato, l’alta densità abitativa e il degrado di alcune aree periferiche contribuiscono ad accentuare la sensazione di esposizione al rischio.

I cittadini evitano di uscire di sera, modificano i percorsi abituali, limitano l’uso del trasporto pubblico, installano sistemi di videosorveglianza domestica. Si tratta di comportamenti adattivi che riflettono un disagio radicato, spesso legato a timori indefiniti più che a esperienze personali dirette.

Il ruolo dei media e del dibattito pubblico

Un ruolo determinante nell’alimentare questa percezione amplificata è giocato dai media, tradizionali e digitali. L’informazione su episodi di criminalità, spesso enfatizzata e continua, contribuisce a creare un clima di allarme. Titoli sensazionalistici, immagini forti, narrazioni drammatizzate fanno presa sull’immaginario collettivo e alimentano un senso di pericolo permanente, anche quando i fatti oggettivi raccontano una realtà meno allarmante.

Anche il dibattito politico e pubblico, sempre più polarizzato, tende a strumentalizzare il tema della sicurezza, facendone un terreno di scontro ideologico. Le forze politiche, a seconda della collocazione, enfatizzano o minimizzano il problema, talvolta contribuendo a una rappresentazione distorta della realtà. Il risultato è una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni e della loro capacità di garantire la sicurezza dei cittadini.

L’insicurezza come fenomeno sociale

È quindi evidente che ci si trova di fronte a un fenomeno che va letto in chiave sociale oltre che criminale. La paura della criminalità, infatti, non nasce solo dall’esperienza diretta dei reati, ma si nutre di insicurezze più profonde: precarietà economica, senso di abbandono, crisi della coesione sociale. In questo senso, l’insicurezza percepita diventa una cartina di tornasole di altre fragilità, che si manifestano attraverso la preoccupazione per la propria incolumità.

Sociologi e psicologi mostrano come la mancanza di fiducia nel prossimo, il deterioramento del senso di comunità e il declino delle reti di solidarietà tradizionali amplifichino il sentimento di vulnerabilità. La società italiana sembra attraversata da un’ansia diffusa, che si traduce nella paura del diverso, dell’ignoto, del futuro.







Disparità territoriali e demografiche

L’intensità del sentimento di insicurezza varia sensibilmente a seconda del territorio e del profilo demografico. Gli anziani, per esempio, si sentono più esposti, anche se sono meno frequentemente vittime di reati. Le donne, in particolare nei contesti urbani, esprimono un bisogno di sicurezza più pressante, legato non solo al timore di aggressioni fisiche, ma anche a molestie, furti e scippi.

A livello geografico, le regioni del Nord mostrano un tasso di denuncia più elevato, ma anche un maggiore senso di allarme sociale. Al Sud, dove spesso il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali storiche è più marcato, si assiste paradossalmente a una minore percezione del pericolo, forse per effetto di un adattamento culturale o di una sfiducia consolidata nei confronti delle forze dell’ordine.

Patricia Iori