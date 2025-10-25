Una sentenza sui CPR destinata a cambiare il volto della politica migratoria italiana. Il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema d’appalto con cui il Ministero dell’Interno gestiva i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), dichiarandolo incompatibile con i principi costituzionali di tutela della salute e della dignità umana. Una decisione che scuote le fondamenta di un sistema già da tempo contestato da associazioni, avvocati e garanti dei detenuti, e che riaccende il dibattito sul confine sottile tra controllo dell’immigrazione e violazione dei diritti fondamentali.

Un verdetto che scuote il Viminale

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza destinata a cambiare radicalmente la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani. I giudici amministrativi hanno infatti annullato lo schema di capitolato d’appalto con cui il Ministero dell’Interno aveva regolato la gestione dei centri, dichiarando che non garantisce in modo adeguato il diritto alla salute e la dignità delle persone trattenute.

La decisione della sentenza sui CPR, che ribalta un precedente pronunciamento del TAR Lazio, impone al Viminale di riscrivere le regole, coinvolgendo il Ministero della Salute e il Garante nazionale dei detenuti, due soggetti finora esclusi da un processo che dovrebbe invece garantire standard minimi di tutela.

La sentenza, accogliendo il ricorso presentato da Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e Cittadinanzattiva, parla di un vero e proprio “difetto di istruttoria” e chiede di rivedere le modalità di gestione dei CPR “in conformità alla direttiva Lamorgese del 2022”, superando le gravi lacune riscontrate.

Assistenza sanitaria insufficiente e rischio suicidario

Al centro della contestazione nella sentenza sui CPR c’è la carenza di servizi sanitari e psicologici all’interno dei centri. I giudici hanno rilevato la mancanza di visite mediche preventive per individuare malattie infettive o disturbi psichiatrici incompatibili con la detenzione, l’assenza di un piano di prevenzione del suicidio e la scarsità di personale medico qualificato. Le condizioni attuali – si legge nella sentenza – non assicurano i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Il Consiglio di Stato invita inoltre a prendere a riferimento, come minimo, gli standard del sistema penitenziario per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione dell’autolesionismo. Una scelta che non intende assimilare i CPR alle carceri, ma che riconosce la necessità di “innalzare il livello minimo di assistenza sanitaria e psicologica” per le persone trattenute a fini amministrativi.

L’impatto del verdetto si fa sentire in tutta Italia, a partire dal Centro di Permanenza di corso Brunelleschi a Torino, riaperto a marzo dopo una lunga chiusura seguita alle rivolte del 2023. Attualmente ospita circa 70 persone, con una capienza che dovrebbe salire a 120 nei prossimi mesi. Tuttavia, i numeri parlano chiaro: su 363 persone transitate dalla riapertura, solo 39 sono state effettivamente rimpatriate.

Un sistema opaco e disumano

La decisione del Consiglio di Stato si inserisce in un contesto già gravemente compromesso. Diversi rapporti, tra cui quello del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del 2024 e quello del Garante nazionale dei detenuti del 2023, avevano denunciato condizioni drammatiche all’interno dei CPR italiani. Si parla di cibo avariato, ambienti insalubri, carenza di beni essenziali e assenza di personale qualificato per gestire le crisi psicologiche.

Non mancano episodi inquietanti: somministrazione di psicofarmaci senza prescrizione, uso sistematico di reparti antisommossa al posto di operatori sociali, e una cronica mancanza di sistemi di chiamata per le emergenze. In alcuni casi, come a Milano e Potenza, le inadempienze dei gestori hanno portato a indagini penali e al sequestro delle strutture.

Le reazioni politiche e sociali

La sentenza sui CPR ha suscitato un’ondata di reazioni. Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, parla di una “condanna storica che smaschera l’orrore dei CPR, gabbie di cemento appaltate per detenere persone innocenti”. Secondo lui, “chiuderli è un dovere costituzionale, non un’opzione politica”.

Più cauta la posizione di Monica Formaiano, garante dei detenuti del Piemonte, che invita alla prudenza: “La struttura di Torino resta aperta e va fatta funzionare al meglio finché non ci saranno nuove disposizioni. Le condizioni non sono così drammatiche come si racconta”.







Un sistema da ripensare

L’avvocato Salvatore Fachile, tra i legali che hanno rappresentato Asgi nel ricorso, spiega che la sentenza sui CPR obbliga il Ministero dell’Interno a una revisione profonda: “Il capitolato è illegittimo perché non garantisce la tutela minima della salute e della dignità. È una bocciatura che impone al governo di riformare il sistema dei CPR in modo coerente con i principi costituzionali”.

Il Consiglio di Stato, nella parte finale della decisione, sottolinea che l’intervento del legislatore è ormai “indispensabile” per colmare il vuoto normativo che circonda i CPR. Nelle more di una riforma complessiva, le amministrazioni dovranno rivedere ogni disposizione per assicurare livelli di assistenza sanitaria e psicologica “in linea con le garanzie fondamentali della persona”.

La sentenza sui CPR segna un punto di non ritorno nella gestione dei centri per il rimpatrio. Per la prima volta, la massima autorità amministrativa italiana riconosce apertamente che il sistema così com’è non solo è inefficiente, ma anche lesivo dei diritti umani. Mentre il Viminale corre ai ripari, si apre un dibattito più ampio sul futuro di queste strutture: luoghi di detenzione amministrativa che, nei fatti, continuano a rappresentare una zona grigia della legalità e della dignità umana.

La prospettiva dei diritti umani: detenzione senza colpa

Dal punto di vista del diritto internazionale, i CPR rappresentano una zona grigia della legalità. Non si tratta di carceri, ma di luoghi dove persone che non hanno commesso reati vengono private della libertà per ragioni amministrative. Un trattenimento che, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, può essere legittimo solo se strettamente necessario, proporzionato e rispettoso della dignità della persona.

La sentenza del Consiglio di Stato riafferma questo principio, riconoscendo che il diritto alla salute è inviolabile anche per chi si trova in una condizione di irregolarità. La privazione della libertà, sottolineano i giudici, non può mai tradursi in un abbandono sanitario o psicologico. È una linea di confine che separa uno Stato di diritto da un sistema repressivo.

Lucrezia Agliani