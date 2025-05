Nel 2024 le carceri italiane hanno toccato uno dei punti più critici della loro storia recente. Il nuovo rapporto dell’Associazione Antigone, intitolato emblematicamente “Senza respiro”, denuncia una situazione ormai ingestibile, dove sovraffollamento, degrado, disagio psichico e suicidi si intrecciano in un contesto segnato dall’assenza di risorse e strategie adeguate.

Il record nero dei suicidi: 2024 anno più tragico di sempre

Con 91 suicidi registrati, il 2024 è passato alla storia come l’anno con più morti volontarie nelle carceri italiane. Un dato che supera anche il già allarmante picco del 2022. Nei primi cinque mesi del 2025 si contano già 33 nuovi casi. Se a questi si aggiungono gli altri decessi in carcere, si arriva a 246 morti solo nel 2024. Un bilancio drammatico, quello rilevato da Antigone, che colloca l’Italia ben sopra la media europea per suicidi nelle strutture penitenziarie.

Questi sono i dati che aprono il nuovo rapporto di Antigone, “Senza Respiro”, presentato e pubblicato proprio oggi, giovedì 29 maggio. Come ha definito lo stesso Osservatorio, il titolo non rispecchia solamente “una metafora, ma una fotografia lucida di un sistema penitenziario al collasso“.

Sovraffollamento cronico: numeri da emergenza permanente

Dati dati pubblicati in Senza Respiro, solo 36 carceri su 189 non soffrono di sovraffollamento. In 58 istituti il tasso supera il 150%, con picchi record a San Vittore, Foggia e Lucca. Il tasso medio effettivo è almeno del 133%, considerando che oltre 4.500 posti sono inagibili. Tra il 2022 e il 2024 la popolazione detenuta è aumentata di 5.000 unità mentre la capienza effettiva è calata di 900 posti.

In molte celle non si raggiungono nemmeno i tre metri quadri per detenuto, mentre il riscaldamento e l’acqua calda restano un miraggio in numerosi istituti. Di fronte a questo, i piani dell’esecutivo propongono delle soluzioni non realmente efficienti e proficue alla soluzione di problemi che non sono più emergenziali, ma sistemici e cronici. A questo si aggiunge anche la recente approvazione del Decreto Legislativo – ad oggi, Decreto Legge – Sicurezza, prima conosciuto anche come 1660, che è volto ad incrementare le punizioni anche per le proteste più pacifiche, aumentando così la possibilità di detenzione ma sopratutto escludendo ogni possibile accesso a tutte le misure alternative di detenzione.

Minori reclusi e psicofarmaci: un mix pericoloso

Particolarmente grave è la situazione degli Istituti Penali per Minorenni (IPM), dove al 30 aprile 2025 risultano detenuti 611 giovani, di cui 27 ragazze, con un incremento del 54% in due anni. Oltre al sovraffollamento, preoccupa l’uso esteso di psicofarmaci: in alcune strutture la spesa per benzodiazepine e antipsicotici è aumentata fino al 1000% rispetto al 2022. Al Beccaria di Milano, il consumo è risultato 8 volte superiore rispetto ad altri istituti come Bologna. La conseguenza? Intere sezioni di ragazzi sedati e inattivi durante le ore dedicate ad attività educative.

Una questione di salute mentale e marginalità sociale

Il rapporto Senza Respiro evidenzia anche come il confine tra disagio mentale e disagio sociale sia sempre più sfumato. Oltre il 44% dei detenuti fa uso di sedativi o ipnotici, mentre un ulteriore 20% assume stabilizzanti dell’umore o antidepressivi. Una gestione psichiatrica inadeguata e un numero insufficiente di educatori – meno di uno ogni 64 detenuti – aggravano la fragilità emotiva delle persone private della libertà. L’autolesionismo è aumentato del 4,1% rispetto al 2023.







Stranieri e donne in carcere: dati stabili, ma con criticità

I detenuti stranieri nelle carceri italiane costituiscono il 31,6% del totale: circa 19.740 persone. Le nazionalità più rappresentate sono Marocco, Romania e Tunisia. Le donne detenute sono circa 2.700, l’80% delle quali alloggia in sezioni femminili all’interno di carceri maschili. Undici bambini vivono attualmente con le loro madri recluse, nove dei quali nati da donne straniere. Si segnala inoltre la presenza di 70 donne trans, tutte detenute in carceri maschili.

La custodia cautelare rimane la misura più utilizzata nonostante il 12% di chi vi è sottoposto venga poi assolto. Al termine del 2024, il 26,5% dei detenuti era ancora in attesa di giudizio. Su un totale di oltre 62.000 reclusi, circa 10.000 scontano una pena inferiore ai tre anni.

Lavoro, educazione, diritti: un sistema dimenticato

Solo un detenuto su tre svolge un’attività lavorativa, e di questi appena lo 0,4% per datori di lavoro privati. I mediatori culturali sono 1,7 ogni 100 detenuti stranieri. Mancano 96 direttori penitenziari. Le proteste non violente nel 2024 sono state circa 1.500, segno di un disagio crescente. Dopo l’entrata in vigore del decreto sicurezza, solo nel mese di aprile si sono registrate cinque proteste collettive con il coinvolgimento di 80 detenuti.

“Siamo senza respiro”: così si apre il rapporto 2025 di Antigone. Una frase che riassume lo stato di sofferenza condiviso da detenuti, operatori, educatori e familiari. Tra edifici fatiscenti, carenze strutturali, patologie psichiche non curate, sovraffollamento cronico e una gestione spesso punitiva più che rieducativa, il carcere italiano si rivela oggi uno specchio drammatico di un sistema penale che sembra aver smarrito la sua umanità e la sua funzione costituzionale di reinserimento sociale.

Lucrezia Agliani