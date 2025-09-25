Si può lavorare tutta l’estate restando comunque senza un euro? A quanto pare nella poetica e soleggiata Italia è possibile: tra spiagge cristalline, cibo prelibato e location paradisiache la bella stagione italiana è così attraente che ogni anno milioni di visitatori scelgono come mèta la penisola per passare le vacanze. Ciò significa moltissimo lavoro per le risorse stagionali, soprattutto le più giovani che, nonostante i turni massacranti, arrivano a settembre sulla soglia della povertà. Infatti, mai come in estate sono così evidenti le disuguaglianze sociali: datori di lavoro e lavoratori sono ormai diventati padroni e servi, mentre aumentano la ricchezza dei primi e la povertà dei secondi.

La stagione estiva italiana tra plusvalore e sfruttamento

L’estate in Italia non è un trend, l’estate in Italia è il trend. Romanticizzare il sud ed esaltare una pseudo vita lenta, postare le foto dei limoni di Sorrento e i video in barca mentre si avvistano i delfini sono le attività preferita dei content creator di tutto il mondo. Eppure, dietro i reels che annoiano per quanto sembrano perfetti e dietro ogni location paradisiaca che si affaccia sul mare, esiste una forza lavoro che permette ai fatturati degli imprenditori nostrani di alzarsi esponenzialmente: le risorse del lavoro stagionale.

Infatti, se per poche persone fortunate l’estate significa mare e feste ogni sera, per la stragrande maggioranza della popolazione italiana l’estate non è altro che la stagione dove si lavora di più, tra temperature al limite della sopportazione e turni massacranti. Come denuncia l’associazione Osservatorio dello sfruttamento in Calabria, le condizioni lavorative per la maggior parte delle risorse stagionali nel settore turistico lavorano per pochi euro al limite della schiavitù e senza diritti, condizione che purtroppo si estende anche ad altre tipologie di lavoro, come per le aziende di telefonia, il lavoro di cura e i centri estivi.







Le proposte lavorative che partono da aziende e imprenditorie individuali possono essere descritte solo come vergognose: di norma si chiede una disponibilità di 60 ore settimanali per uno stipendio che non arriva neanche ai 1000 euro, con un giorno di riposo a settimana se si è fortunati e spesso con contratti falsi in cui sono dichiarate meno ore delle effettive, oppure con contratti di collaborazione continuativa che non danno nessuna tutela effettiva alla risorsa. Così, nonostante una stagione estiva passata a lavorare e con il potere d’acquisto che si abbassa di giorno in giorno, il guadagno per chi lavora è pari a zero rispetto ai datori di lavoro, che fatturano cifre più che abbondanti.

Tutto ciò porta alla luce una nuova forma di schiavitù, mentre la retorica dei giovani che non vogliono lavorare legittima la disparità delle condizioni di vita tra chi offre lavoro e i subordinati.

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sullo sfruttamento del lavoro

Nonostante le pressioni della società civile per adeguare i salari italiani al minimo previsto dall’Unione Europea, la situazione lavorativa nel Belpaese è ormai insostenibile da anni, mentre il clima di impunità perpetuato dalle istituzioni nostrane protegge i sedicenti datori di lavoro. Questo quadro non lascia spazio all’immaginazione: nel corso degli anni in Italia si è consolidata una nuova schiavitù e alla casta sembra non interessare, anzi, cerca il mantenimento dello status-quo attraverso politiche confuse che contribuiscono a mantenere impuniti gli sfruttatori del lavoro.

In questo contesto, sono i giovani e le minoranze straniere le categorie più colpite dallo sfruttamento stagionale nel campo del turismo: il rapporto 2025 presentato dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha riferito che nel 2024 circa il 60% della forza lavoro ha meno di quarant’anni, il 50.7% è di genere femminile e il 28.2% è straniero. Lavoratrici e lavoratori stranieri sono quelli che pagano il prezzo più alto poiché ricattati con la minaccia di perdere il permesso di soggiorno e quindi costretti ad accettare condizioni lavorative disumane per poter restare in Italia. Per un settore che raggiunge circa 185 miliardi di euro di ricavi a stagione tutto ciò è inaccettabile.

Anche se l’estate è finita, non è finita la povertà e non è finito lo sfruttamento, con circa 278.000 famiglie italiane che nel 2024 vivevano sulla soglia della povertà assoluta, una cifra destinata tristemente ad aumentare se non si attuano degli interventi efficaci. Ad ogni modo, il messaggio è chiaro: se sei giovane e vuoi guadagnare, dall’Italia te ne devi andare e non serve che i media nostrani cantino le lodi dei CEO sotto i trent’anni che ereditano la multinazionale di famiglia per poi declassare a mera pigrizia le enormi difficoltà lavorative dei giovani e delle minoranze in Italia.

Da un punto di vista tutto ciò non fa che confermare il potere dello status-quo e lo sfruttamento della popolazione lavorativa, ma se diremo a sua maestà che il popolo ha fame, risponderà di mangiare le pastarelle della domenica.

Aurora Colantonio