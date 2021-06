SEO agency: come può incrementare il tuo business

Chiunque acceda al mondo online e crei un proprio sito web, sia per divertimento che per lavoro, prima o poi sentirà questa parola: SEO. Il più ingenuo lo confonderà con l’amministratore delegato, ma quello ricordiamo che CEO, mentre altri molto semplicemente non sapranno nemmeno lontanamente di cosa si tratta.

In questo nuovo articolo vogliamo capire esattamente cosa indichi questo acronimo, perché è così importante per ogni sito web online che voglia ottenere ottimi risultati e soprattutto perché è necessario rivolgersi alla SEO agency di Drinking o più in generale a dei professionisti del settore?

Cos’è la SEO?

Prima di proseguire in questo dedalo che è il mondo della SEO, vediamo cosa essa sia partendo dallo spiegare questa parola. Come abbiamo già accennato è un acronimo inglese è sta per Search Engine Optimization, che possiamo tradurre in italiano con “Ottimizzazione per i motori di ricerca”.

Già questa definizione ci inizia ad un mondo di possibilità ed apre le porte a molte altre domande e dubbi. Cosa dobbiamo ottimizzare? Come si fa un’ottimizzazione? La posso fare io da solo? Ho bisogno di un professionista?

Sicuramente cos’è un motore di ricerca lo sappiamo più o meno tutti e per chi non lo sa, basta anche solo una parola: Google. Molti di noi fanno l’errore di confondere Google per tutto il web, ma questo è solo un sito, un motore di ricerca che ci manda ad altri risultati. Altri motori di ricerca molto meno usati sono Bing oppure Yahoo!, entrambi poco usati, ma il cui funzionamento è il medesimo.

Ottimizzare il nostro sito web per un motore di ricerca significa molto semplicemente renderlo conforme alle linee guida di questo, ma perché farlo?

SEO: perché è importante per noi

Abbiamo visto il significato dell’acronimo SEO, ma questo non è ovviamente sufficiente a comprendere questa complessa realtà e pratica web.

Ottimizzare un sito web non è un’attività che si fa premendo due tasti, o scrivendo due linee di codice. Ottimizzare un sito web indica tutta una serie di attività e studi da effettuare sul proprio sito web, sulla propria realtà imprenditoriale, per fare in modo che il nostro sito web appaia in alto nelle ricerche su Google.

Per capire quanto sia importante avere un sito ottimizzato, basti pensare che ogni secondo su Google vengono effettuate decine di migliaia di ricerche, ovvero miliardi ogni giorno. Già questi due freddi dati dovrebbero darvi una panoramica di quanto sia importante per un sito apparire in prima pagina e per farlo serve un’ottima ottimizzazione SEO.

Un sito che appare tra i primi risultati ha molto semplicemente più visite e potenzialmente più introiti.

Come può aiutarci una SEO agency

Come abbiamo detto l’ottimizzazione SEO di un sito web è un lavoro complesso, altrimenti non si giustificherebbe la creazione di studi professionali in tutto il mondo che si occupano esclusivamente di questo, chiamati SEO agency.

Le SEO agency si occupano appunto di ottimizzare il posizionamento nei motori di ricerca di un sito, per aumentare vendite e visite per il proprio cliente. Ma come fanno?

Ecco, riassumere in un articolo come questo come si faccia ottimizzazione SEO è impossibile e quasi irrispettoso della materia, ma sicuramente è possibile fornirvi alcune indicazioni di massima. Il lavoro che farà per voi l’agenzia è molto complesso e si suddivide in tre step, caratterizzati a loro volta da molti altri passaggi:

Individuazione delle parole chiave o keyword legate al nostro progetto e sito Ottimizzazione del sito e dei suoi contenuti sulla base delle parole chiave Link building.

Parole chiave, la chiave del successo

Come abbiamo visto una web agency vi aiuta a ottimizzare il vostro sito web effettuando un lavoro suddivisibile in tre step distinti ma legati.

Il primo è quello dell’individuazione delle parole chiave. Questa è probabilmente la fase più delicata in quanto bisogna individuare le parole, o anche frasi breve, che contraddistinguano il nostro lavoro e per cui vogliamo apparire nelle ricerche online degli utenti.

Per fare un esempio molto pratico, se gestite uno studio di avvocati a Roma, la vostra parola chiave potrebbe essere “avvocato Roma”. Ovviamente come intuirete questa parola chiave è già ambita da tanti altri siti, dunque una SEO agency oltre a dover scegliere le parole giuste deve essere in grado anche di battere la concorrenza.

Ottimizzazione dei contenuti: SEO agency

Individuate le vostre parole chiave, che potrebbero essere una con più sinonimi, ad esempio, inizia il lavoro forse più lungo, ovvero quello di ottimizzare ogni singola pagina del sito per quelle parole.

Ovviamente si parte dalla homepage, la pagina più importante di ogni sito e via via si correggono le pagine di eventuali articoli, prodotti o anche quelle delle informazioni: il chi siamo, i contatti e via discorrendo.

Questo è un lavoro che inoltre non ha una vera e propria fine in quanto spesso le regole di indicizzazione spesso cambiano e bisogna essere pronti a modificare la propria ottimizzazione. Per questo motivo molte agenzie suggeriscono di avere una figura in azienda che possa occuparsene internamente.

Link building: i contatti del web

Infine, un altro lavoro fondamentale da fare per migliorare il proprio posizionamento sul web è la cosiddetta link building. Ogni link che da un sito esterno, porterà al vostro sito, sarà per Google come un voto in più per il vostro lavoro, un riconoscimento di affidabilità. Più link avrete più il motore di ricerca capirà che il vostro sito è serio e professionale e lo farà salire nelle ricerche.

Questa fase del lavoro è molto delicata, in quanto bisogna saper ricercare i giusti siti su cui fare questo lavoro e saperli anche contattare.