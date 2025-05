La recente retorica del presidente Donald Trump ha riacceso un dibattito sul principio della separazione tra Chiesa e Stato, uno dei pilastri fondanti della democrazia americana. Durante un evento ufficiale nel giardino delle rose della Casa Bianca, Trump ha minimizzato apertamente l’importanza di questo principio, spingendosi a dire: “Dimentichiamocene per una volta”. Una dichiarazione che ha sollevato forti preoccupazioni tra difensori dei diritti civili e giuristi costituzionali.

La separazione tra Chiesa e Stato sotto attacco negli Stati Uniti

In quell’occasione, Trump ha annunciato la creazione di una Commissione per la Libertà Religiosa, composta quasi esclusivamente da suoi fedeli alleati politici. A suo dire, l’iniziativa servirebbe a “riportare la religione nel cuore della nazione”. In realtà, per molti osservatori si tratta di un passo verso una pericolosa politicizzazione della fede. L’idea che la religione debba essere una guida per le decisioni politiche e giuridiche mina il concetto stesso di uno Stato laico, minacciando l’equilibrio tra potere civile e credenze personali.

Alcuni membri della nuova commissione sono figure note per le loro posizioni estremiste. Tra questi Eric Metaxas, noto per la diffusione di teorie cospirative, e Paula White, predicatrice evangelica che ha spesso definito “demoniaci” gli oppositori politici di Trump. Un altro membro controverso è l’avvocato Kelly Shackleford, sostenitore di un progetto che propone di selezionare giudici federali solo se condividono una visione religiosa ben precisa. Questo tipo di “test di fede” per l’accesso a ruoli istituzionali rappresenta una chiara violazione dello spirito costituzionale.







La preoccupazione maggiore, tuttavia, riguarda la crescente influenza di un movimento nazionalista cristiano che punta a ridefinire l’identità americana in chiave confessionale. Secondo questa visione, solo i cristiani che aderiscono a determinati principi religiosi sarebbero pienamente legittimati a esercitare ruoli di leadership nella società. Un’impostazione che esclude non solo i credenti di altre religioni come ebrei e musulmani, ma anche cristiani che non si riconoscono nell’ideologia della destra religiosa.

Questo clima ha contribuito all’aumento di episodi di intolleranza e discriminazione. L’idea che l’America appartenga “naturalmente” ai cristiani conservatori ha alimentato sentimenti di odio e marginalizzazione verso chi pratica altre fedi. E non si tratta solo di una questione religiosa. Anche chi promuove valori progressisti, come il neo eletto Papa Leone XIV, si trova nel mirino di attacchi per aver criticato politiche migratorie restrittive e per aver difeso i più poveri.

Difendere la democrazia dalle derive autoritarie

Il contrasto a questa deriva autoritaria è stato ben sintetizzato da Rabbi David Saperstein, figura di rilievo nella difesa dei diritti religiosi e costituzionali. Intervenendo davanti a un gruppo di giovani rappresentanti eletti, ha ricordato come i padri fondatori degli Stati Uniti abbiano voluto creare un Paese dove i diritti dei cittadini non dipendessero dalla loro fede. La Costituzione, con il suo divieto di ogni test religioso per l’accesso alle cariche pubbliche, rappresenta una conquista unica nella storia umana.

I benefici di questo modello sono stati concreti: grazie a esso, le minoranze religiose hanno potuto partecipare pienamente alla vita civile ed economica della nazione. Tuttavia, ogni passo avanti ha generato una reazione contraria, che oggi sembra aver trovato nuova linfa proprio nell’alleanza tra populismo politico e fondamentalismo religioso.

Questo contesto impone una riflessione urgente sulla responsabilità delle istituzioni e dei rappresentanti politici. La passività di molti esponenti del Partito Repubblicano di fronte a questi attacchi ai valori costituzionali rischia di compromettere le basi stesse della democrazia americana. Serve un rinnovato impegno bipartisan in difesa dello Stato di diritto, della libertà religiosa autentica e dell’uguaglianza tra tutti i cittadini, indipendentemente dal loro credo.

In passato, grandi conquiste in ambito dei diritti civili, ambientali e sociali sono state possibili solo grazie a coalizioni ampie e trasversali. Oggi, più che mai, è necessario ritrovare quello spirito di collaborazione. Se si fallisce in questo, si rischia di perdere non solo una battaglia politica, ma una visione di società aperta.

Elena Caccioppoli