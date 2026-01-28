La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS) hanno sequestrato i beni dei Lombardi nella giornata di martedì 27 gennaio. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Bari nell’ambito di procedimenti volti all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica distrettuale e del Direttore della DIA.

L’azione rappresenta un ulteriore passo nella lotta alle organizzazioni criminali operanti nella regione garganica, confermando l’attenzione delle autorità giudiziarie pugliesi nei confronti di figure chiave della criminalità locale.

Focus sul patrimonio sotto sequestro

Gli interventi hanno colpito principalmente il patrimonio immobiliare riconducibile a Matteo Lombardi, noto per essere una delle figure di spicco nelle dinamiche mafiose della zona del Gargano, e al figlio Michele. La loro posizione all’interno dei sodalizi della cosiddetta “Montagna del Sole” li rende da tempo soggetti di interesse per le forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’influenza dei Lombardi non si limitava alla sola gestione di interessi economici, ma si estendeva a settori strategici della vita cittadina. In particolare, il controllo esercitato sul mercato ittico di Manfredonia ha permesso al clan di consolidare la propria egemonia economica, condizionando attività imprenditoriali e rapporti commerciali nella zona.

L’operazione “Omnia Nostra”: un’indagine lunga e complessa

Le attività investigative che hanno portato ai sequestri rientrano nell’ambito dell’operazione denominata “Omnia Nostra”, condotta congiuntamente da ROS e DIA. Questa complessa indagine ha consentito di raccogliere elementi probatori sulle attività illecite dei membri del clan, documentando come le loro azioni non si limitassero a episodi isolati di criminalità, ma rappresentassero un vero e proprio controllo strutturato su settori economici locali.

Gli investigatori hanno monitorato attentamente la rete di relazioni e di interessi imprenditoriali dei Lombardi, dimostrando come il patrimonio familiare fosse strettamente intrecciato con le attività criminali. Tale rilevanza economica è stata determinante per ottenere il provvedimento di sequestro preventivo, strumento fondamentale per contrastare il rafforzamento patrimoniale dei sodalizi mafiosi.







Coordinamento tra Procura e Tribunale

La misura di sequestro anticipato è stata disposta dal Tribunale di Bari, su proposta del Procuratore della Repubblica distrettuale e del Direttore della DIA. Questo coordinamento tra magistratura e forze investigative rappresenta una delle modalità più efficaci per aggredire i patrimoni delle organizzazioni mafiose, che spesso costituiscono il principale strumento di potere dei clan sul territorio.

Il Tribunale ha valutato le indagini e le evidenze raccolte, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Tali strumenti consentono di congelare i beni prima che possano essere trasferiti, alienati o dispersi, garantendo così un’efficace azione di contrasto economico alla criminalità organizzata.

La strategia della DIA e del ROS contro i clan garganici

Gli interventi mirano non solo a colpire i responsabili, ma anche a creare un deterrente concreto sul territorio. La confisca dei beni, infatti, non è un fine a sé stesso, ma una misura volta a privare le organizzazioni criminali delle risorse economiche necessarie a perpetuare le loro attività illegali.

L’influenza dei Lombardi a Manfredonia e nelle aree circostanti si traduceva in una condizione di controllo che andava ben oltre il piano economico. Il predominio sul mercato ittico locale, per esempio, dimostra come le dinamiche criminali possano incidere direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle opportunità economiche della comunità.

Gli esperti ribadiscono che sequestri come quelli eseguiti martedì hanno effetti a lungo termine: non solo privano i clan delle risorse immediate, ma contribuiscono anche a ricostruire un tessuto economico e sociale più libero da ingerenze mafiose, creando un precedente importante per altre aree della regione pugliese.

Mentre le indagini proseguono e nuove misure potrebbero essere adottate, l’operazione odierna conferma l’efficacia delle misure preventive e la determinazione delle istituzioni a proteggere il tessuto sociale ed economico della regione garganica.

Patricia Iori