Il movimento in corso in Serbia non si indebolisce dopo quasi tre mesi di mobilitazione. Gli studenti continuano a occupare la maggior parte delle università del Paese e ampi settori della società sono scesi in sciopero per esprimere il loro sostegno agli studenti e sfidare il regime al potere. Una prima vittoria è stata ottenuta con le dimissioni del Primo Ministro Miloš Vučević. Le manifestazioni, scatenate dalla tragedia avvenuta a Novi Sad lo scorso 1° Novembre, hanno rapidamente assunto una portata Nazionale, coinvolgendo ampie fasce della popolazione e sfidando le politiche economiche e sociali degli ultimi trent’anni.

Un evento che ha catalizzato una rabbia latente, trasformando una protesta locale in un movimento di massa che oggi coinvolge non solo le principali città del Paese, come Belgrado, Novi Sad e Niš, ma anche centri di medie dimensioni come Valjevo, Sombor e Zaječar. Segno che la mobilitazione sta trovando eco non solo nelle aree urbane ma anche in quelle rurali. Al di là dell’incidente di Novi Sad, che ha scatenato un’immensa rabbia e indignazione nella società, la rivolta studentesca esprime qualcosa di più profondo: la contestazione di tutta un’eredità dannosa fatta di privatizzazioni, attacchi alle condizioni di vita e ai diritti dei lavoratori e delle classi popolari.

Disuguaglianze e ingiustizie che non lasciano presagire alcun futuro desiderabile né per i giovani né per il resto dei settori più svantaggiati della società serba. Ragion per cui la protesta studentesca collima con una affinità nella società, da parte di settori molto diversi, mentre apre una crisi politica e sociale che potrebbe sfuggire alle mani del Governo e minacciare i profitti della classe capitalista. Molti parlano di una lotta per una società più giusta.

Il 24 gennaio, su richiesta degli studenti, si è tenuto uno sciopero Nazionale che, pur non essendo completamente generalizzato, ha rappresentato un segnale importante. Accanto agli studenti e ai docenti già in mobilitazione, anche i lavoratori del settore culturale e sanitario hanno aderito alla protesta. Un esempio rappresentativo della forza del movimento si è osservato il 27 gennaio, quando gli studenti hanno bloccato l’importante snodo stradale Autokomanda a Belgrado. Le autorità serbe hanno risposto alle proteste con una repressione contenuta ma costante.









Sebbene le proteste siano il risultato logico della crescente insoddisfazione nei confronti di Vučić – frustrazione accumulata nei confronti di un regime inattivo da anni – questa rivolta popolare ha una caratteristica particolare: il divario generazionale. Da questo punto di vista, possiamo dire che il movimento studentesco serbo sta gradualmente cercando di recuperare la sua tradizione di unità con il movimento operaio.

Costruire un’alleanza del genere sarebbe profondamente progressista e sarebbe un incubo per il Governo e i padroni. Ma sarebbe anche un modo per strappare una vittoria a Vučić e limitare l’influenza di settori della piccola borghesia, delle piccole imprese e dei partiti di opposizione liberale. Fatto sta che i giovani serbi stanno emergendo con una sensibilità propria, che sfugge alle tradizionali divisioni politiche.

Le loro richieste non hanno nulla a che vedere con le contrapposizioni tra Serbia filoeuropea e Serbia filorussa, tra progressisti e sciovinisti, tra cosmopoliti e nazionalisti. E’ una generazione su cui non grava il passato e guarda il mondo in modo diverso. Tende ad essere meno ideologica e a considerare tutto ciò che è politico con disprezzo. A differenza dei precedenti movimenti studenteschi, quelli nati tra il 2002 e il 2006 non sognano nuove alternative, non rivendicano nuove visioni del mondo. Vogliono un Governo che rispetti il ​​Diritto Costituzionale e le istituzioni funzionanti e “si rifiutano di essere categorizzati nei discorsi tradizionali, che siano del regime o dell’opposizione“.

Nessun partito di opposizione può rivendicare queste proteste come proprie: anzi, gli studenti le hanno attivamente respinte. Non sono interessati alle elezioni. Non è ancora emersa alcuna forza politica in grado di trasformare il movimento in una leva politica. Persone arrabbiate e infuriate si uniscono attorno agli studenti che si rifiutano di partecipare alla vita politica tradizionale. Sebbene gli studenti abbiano ottenuto un importante successo con la rimozione del Primo Ministro, non è chiaro come le loro richieste potranno essere soddisfatte. Ogni atto di repressione non fa che alimentare la loro rabbia e prolungare le proteste.

Il 28 gennaio, il Primo Ministro Miloš Vučević ha rassegnato le dimissioni dichiarando di voler “evitare ulteriori complicazioni e non aumentare le tensioni nella società“. Anche il sindaco di Novi Sad ha abbandonato il suo incarico, segno che le pressioni della piazza stanno avendo un impatto concreto. Tuttavia, il movimento di protesta non si accontenta di queste dimissioni. Gli studenti e i loro sostenitori vedono la crisi politica come un’opportunità per contestare l’intero sistema che ha governato la Serbia dal crollo della Jugoslavia.

La sostituzione dei politici dimissionari con altri esponenti della stessa classe dirigente non risponde alle richieste di cambiamento strutturale avanzate dalla protesta. Le dimissioni dei politici direttamente coinvolti nella tragedia di Novi Sad rappresentano un’ammissione di debolezza da parte del Governo. Il sindaco di Novi Sad e il Primo Ministro saranno rapidamente sostituiti da politici altrettanto corrotti che continueranno le politiche neoliberiste degli ultimi trent’anni. L’attuale mobilitazione non nasce solo per far rotolare le teste, ma come conseguenza e risposta a tutto un sistema di sfruttamento e miseria che si è instaurato nel Paese dopo la dissoluzione della Jugoslavia.

Una nuova generazione di ribelli

La gioventù mobilitata oggi in Serbia ha conosciuto solo il capitalismo trionfante e più aggressivo dopo la sanguinosa dissoluzione della Jugoslavia nell’ultimo decennio del XX secolo. Molti di loro appartengono alle generazioni che si sono ribellate al regime dell’ex Presidente Slobodan Milošević negli anni 90’, in un contesto di crisi economica e sociale ma anche sotto l’interferenza diretta delle potenze imperialiste. La rivolta fa quindi parte della storia recente della Serbia e prosegue la lotta delle generazioni precedenti.

Le ragioni della mobilitazione vanno ben oltre l’incidente di Novi Sad. Esse riflettono le conseguenze sociali ed economiche di decenni di restaurazione capitalista, privatizzazioni e corruzione che hanno favorito una piccola minoranza di capitalisti ultra-ricchi. Un sistema che, peraltro, distrugge l’ambiente e che, in un contesto di tensioni nazionaliste, minaccia costantemente di far sprofondare nuovamente la regione in guerre reazionarie.

Da questo punto di vista, le richieste del movimento restano molto disparate e poco chiare, esprimendo una forma di difficoltà nel fornire per il momento risposte fondamentali e strutturali. Sebbene il movimento fosse strutturato attorno alle assemblee universitarie, non sembra essersi dato un orientamento politico chiaro, indipendente dai partiti politici capitalisti e rispondente alla base democraticamente organizzata per avanzare rivendicazioni che attaccassero il cuore del sistema e gettassero le basi per stringere un’alleanza con i lavoratori e i settori più sfruttati della società.

È tra queste crepe che i partiti di opposizione, sia liberali che borghesi, cercano di portare avanti il ​​proprio programma, chiedendo la costituzione di un governo di transizione e l’organizzazione di nuove elezioni. La lotta degli studenti è eroica, ma per porre fine ai mali strutturali del regime, è necessario ampliarla politicamente, socialmente e numericamente. Richieste sociali come l’aumento degli stipendi o la lotta per l’università gratuita per tutti sono fondamentali per cooptare tutta una fascia precaria di giovani che non hanno accesso all’università e che si ritrovano nella base elettorale di Vučić e dell’estrema destra.

Altre richieste, come l’annullamento dei contratti ecocidi e la sottomissione agli interessi imperialisti potrebbero anche collegare tutte queste mobilitazioni alle politiche globali del governo, della classe capitalista serba e dei loro alleati imperialisti. In questo senso, l’ingresso sulla scena della classe operaia alleata al movimento studentesco sarebbe fondamentale. Costituirebbe un elemento dirompente che potrebbe dare grande speranza a tutti gli sfruttati e gli oppressi della regione e del continente.

Le dimissioni del Primo Ministro Vučević sono un non-evento politico. L’unica cosa che potrà soddisfare gli studenti e fermare le proteste è l’attuazione letterale delle loro richieste. Ne siamo ben lontani. Il passo successivo sarebbe la formazione di un governo di transizione il cui unico obiettivo sarebbe quello di liberare i media e creare le condizioni per elezioni libere e giuste. Il regime di Aleksandar Vučić ha perso ogni legittimità politica. Non è previsto alcun ritorno allo status quo prima del 1° novembre 2024.

Tuttavia, è difficile prevedere come si svolgeranno le elezioni senza incontrare opposizione. Per ora gli studenti si attengono ai requisiti iniziali. Questi requisiti sono piuttosto semplici, ma soprattutto sono l’unica cosa su cui tutti i componenti eterogenei e i comitati studenteschi possono concordare. Queste richieste non sono più una questione pratica: sono semplicemente un mezzo attraverso il quale le proteste vengono comunicate a un pubblico più vasto e un mezzo per esercitare pressione su Vučić, sul governo e su altre istituzioni. Considerando che hanno rovesciato un governo, queste proteste hanno già avuto molto successo, indipendentemente dalle richieste iniziali.

Felicia Bruscino